Fluminense x São Paulo – Palpites, análise e odds (16/05)

Palpites Rápidos Posições na tabela: Fluminense 3.º (27 pts) · São Paulo 4.º (24 pts) · Palmeiras lidera com 34 pts Previsão de placar: Fluminense 2 x 1 São Paulo – Odd 7,50 na Betsson Palpite principal: Ambas as equipes marcam – Odd 1,88 na Betsson Aposta de valor: Menos de 9,5 escanteios – Odd 1,80 na Br4Be Destaque ofensivo: John Kennedy: sete gols em 14 jogos no Brasileirão – marcar a qualquer momento – Odd 2,80 na Betsson

Fluminense e São Paulo se enfrentam neste sábado, no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, em duelo direto dentro do G-4. O Tricolor carioca ocupa a terceira posição, com 27 pontos, enquanto o São Paulo aparece logo atrás, em quarto, com 24.

As equipes, porém, chegam em momentos bem diferentes. O Fluminense de Luis Zubeldía vem de classificação na Copa do Brasil e mantém boa sequência na temporada, enquanto o São Paulo vive forte instabilidade após a eliminação para o Juventude, a saída de Roger Machado e uma sequência de cinco jogos sem vitória.

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Análise da partida

O Fluminense vive uma temporada marcada por contrastes. No Campeonato Brasileiro, o desempenho é sólido: a equipe soma oito vitórias, três empates e quatro derrotas, permanecendo entre os primeiros colocados desde as rodadas iniciais. Em contrapartida, a situação na Libertadores preocupa bastante, já que o Tricolor ocupa a última colocação de seu grupo, ainda sem vencer após quatro partidas disputadas.

A pressão sobre Luis Zubeldía aumentou nas últimas semanas. O empate por 2 a 2 diante do Vitória, na rodada anterior do Brasileirão, ampliou o desgaste da relação entre treinador e torcida. Depois de sair na frente com gol de John Kennedy e sofrer a virada ainda durante a partida, o Fluminense só evitou a derrota nos acréscimos com Kevin Serna, resultado que provocou fortes vaias no Maracanã e críticas direcionadas ao técnico argentino.

A classificação na Copa do Brasil ajudou a aliviar momentaneamente o ambiente interno. Antes da vitória sobre o Operário-PR, o Fluminense acumulava quatro partidas sem vencer, somando dois empates e duas derrotas. O avanço no torneio nacional trouxe algum respiro, mas não eliminou completamente a cobrança em torno do desempenho recente da equipe.

Mesmo convivendo com oscilações, o rendimento no Maracanã continua sendo um dos principais pontos positivos do Tricolor em 2026. O aproveitamento como mandante no Brasileirão permanece acima dos 60%, sustentado principalmente pela consistência ofensiva da equipe. O Fluminense marcou pelo menos um gol em todas as partidas disputadas em casa na competição.

O São Paulo chega ao confronto vivendo cenário oposto. O clube atravessa sua pior crise na temporada e se tornou o primeiro time da Série A a trocar de treinador duas vezes em 2026. Hernán Crespo foi demitido ainda em março, em uma decisão que gerou questionamentos internos, mesmo com a equipe ocupando a liderança naquele momento.

A aposta seguinte da diretoria foi em Roger Machado, mas o trabalho não conseguiu dar estabilidade ao time. O treinador somou apenas 11 pontos em 33 possíveis no Campeonato Brasileiro e acabou demitido após a eliminação para o Juventude na Copa do Brasil, em derrota por 3 a 1 em Caxias do Sul. A queda no torneio aprofundou o ambiente de pressão dentro do clube.

Além da crise institucional, o São Paulo desembarca no Rio de Janeiro em baixa também dentro de campo. A equipe acumula cinco partidas consecutivas sem vitória, com três empates e duas derrotas no período. O clássico perdido por 3 a 2 para o Corinthians, na Neo Química Arena, evidenciou novamente os problemas defensivos do time, que sofreu cinco gols nas últimas duas rodadas do Brasileirão.

A indefinição sobre o comando técnico aumenta ainda mais a instabilidade. A diretoria trabalha para acertar o retorno de Dorival Júnior, mas a tendência é de que a negociação não seja concluída antes do duelo no Maracanã. Com isso, um integrante da comissão permanente deve assumir a equipe de forma interina.

O cenário deixa o São Paulo em situação delicada para um confronto direto dentro do G-4. Além dos desfalques e da queda de rendimento coletivo, o clube chega emocionalmente abalado pela sequência negativa e pela troca de comando técnico em meio a uma semana decisiva da temporada.

Outros palpites para Fluminense x São Paulo

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações. O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.

Confrontos diretos

O clássico entre Fluminense e São Paulo é o confronto interestadual mais disputado da história do clube carioca, com mais de 130 partidas realizadas desde 1933. No retrospecto geral, o Tricolor paulista possui leve vantagem no número total de vitórias, mas o cenário muda significativamente quando os jogos acontecem no Maracanã. Em 50 confrontos disputados no estádio, o Fluminense venceu 28 vezes, empatou 11 e sofreu apenas 11 derrotas.

O duelo mais recente no Maracanã pelo Brasileirão ficou marcado de forma histórica para os cariocas. Em novembro de 2025, pela 36ª rodada, o Fluminense goleou o São Paulo por 6 a 0, devolvendo simbolicamente a derrota sofrida pelo mesmo placar no Morumbi em 2002. A atuação expôs uma noite desastrosa defensivamente do clube paulista e acelerou a reformulação do elenco realizada na virada da temporada.

Já no confronto do primeiro turno do Brasileirão de 2026, disputado no Morumbi ainda sob o comando de Hernán Crespo, o equilíbrio foi maior. Mesmo assim, o retrospecto recente favorece o Fluminense: nos últimos cinco encontros entre as equipes, o Tricolor carioca venceu três vezes e empatou duas, permanecendo invicto no período. Atuando no Rio de Janeiro, o domínio recente também é evidente, com três vitórias consecutivas do Fluminense como mandante pelo Campeonato Brasileiro.

Notícias de Fluminense x São Paulo

Fluminense

O Fluminense chega para o confronto com algumas ausências importantes, embora em situação bem menos delicada do que a do adversário. Martinelli segue fora após sofrer edema de grau 3 no reto femoral da coxa esquerda e deve permanecer afastado por mais algumas semanas. Já Germán Cano continua em fase de transição física e ainda não reúne condições de jogo, enquanto Matheus Reis segue em recuperação de cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho direito.

A principal baixa confirmada para o duelo é o volante Alisson, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos após a partida contra o Vitória. Para a vaga no meio-campo, Hércules e Castillo aparecem como principais alternativas de Luis Zubeldía. O treinador também pode promover mudanças pontuais na equipe titular pensando no compromisso decisivo diante do Bolívar pela Libertadores na próxima semana.

Provável escalação do Fluminense (4-2-3-1): Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Hércules e Nonato; Savarino, Lucho Acosta e Kevin Serna; John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía.

São Paulo

No São Paulo, o cenário é muito mais preocupante. Luciano, principal referência criativa da equipe, deixou o duelo contra o Juventude sentindo dores na coxa direita e virou dúvida importante para o confronto no Maracanã. Além dele, Ferreirinha está suspenso após ser expulso por agressão poucos segundos depois de entrar em campo na eliminação pela Copa do Brasil.

O departamento médico são-paulino também segue cheio de problemas. Lucas Moura continua em recuperação de cirurgia no tendão calcâneo, enquanto Alan Franco trata um estiramento no adutor. Pablo Maia ainda se recupera de cirurgia na face, e Marcos Antônio segue fora por lesão muscular.

Além disso, Rafael Tolói e Lucas Ramon convivem com problemas musculares na panturrilha e também dificilmente terão condições de atuar. O São Paulo chega ao Maracanã com pelo menos sete desfalques confirmados entre lesionados e suspensos, sem contar a indefinição envolvendo Luciano, que deve ser reavaliado até momentos antes da partida.

Provável escalação do São Paulo (4-4-2): Rafael; Cédric, Dória, Sabino e Wendell; Bobadilla, Danielzinho, Artur e Cauly; Calleri e Tapia.

Destaques individuais de Fluminense x São Paulo

Jogador destaque · Fluminense John Kennedy 7 Gols no Brasileirão em 14 jogos, vice-artilheiro da competição 11 Gols na temporada em todas as competições pelo Fluminense 4 Gols nos últimos cinco jogos do Brasileirão, decisivo em três resultados 0,50 Gols por partida no Brasileirão, média mais alta do elenco tricolor Jogador destaque · São Paulo Jonathan Calleri 6 Gols no Brasileirão 2026, artilheiro do São Paulo na competição 11 Gols em todas as competições nesta temporada 15 Jogos como titular no Brasileirão, presença constante 2,1 Finalizações por jogo, principal referência ofensiva do Tricolor Paulista

Os Técnicos

Luis Zubeldía assumiu o Fluminense no início da temporada com a responsabilidade de manter o clube competitivo após a saída de Mano Menezes, peça importante na recuperação da equipe em 2024. O treinador argentino implementou um modelo baseado em intensidade, transições rápidas e maior agressividade ofensiva, conseguindo resultados consistentes no Campeonato Brasileiro. A campanha na Série A sustenta o trabalho até aqui, já que o Tricolor passou praticamente toda a competição dentro do G-4.

O grande problema da temporada está na Libertadores. O Fluminense ocupa a última colocação do grupo e ainda não venceu após quatro rodadas, cenário que aumentou significativamente a pressão sobre Zubeldía nas últimas semanas. A torcida passou a questionar principalmente a gestão física do elenco e as escolhas em meio ao calendário apertado, especialmente depois da sequência de oscilações recentes no Maracanã.

O São Paulo, por outro lado, chega ao confronto mergulhado em instabilidade no comando técnico. Roger Machado deixou o cargo após apenas 57 dias de trabalho e 17 partidas disputadas, acumulando aproveitamento de 50%. A queda de rendimento no Brasileirão foi determinante para a saída: o treinador assumiu a equipe na liderança e entregou o time na quarta colocação após 11 rodadas.

Antes de Roger, Hernán Crespo já havia sido demitido em março, em uma decisão que dividiu opiniões entre diretoria e torcida. A troca constante de comando virou o principal retrato da desorganização do São Paulo nesta temporada. Nos bastidores, Dorival Júnior aparece como favorito para assumir a equipe, mas questões financeiras ainda dificultam o avanço das negociações.

Análise Tática

Luis Zubeldía deve manter o esquema no 4-2-3-1, estrutura que vem sustentando a boa campanha do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Savarino e Kevin Serna devem atuar abertos pelos lados do campo, enquanto Lucho Acosta aparece centralizado na criação, atrás de John Kennedy. A suspensão de Alisson obriga mudanças no meio-campo, e Hércules surge como principal opção para atuar ao lado de Nonato, formando uma dupla com maior qualidade na saída de bola, mas menos intensidade na marcação.

O principal caminho ofensivo do Fluminense continua sendo a velocidade pelos corredores laterais, especialmente pelo lado direito. Samuel Xavier costuma avançar com liberdade, enquanto Savarino busca diagonais para atacar os espaços deixados pela defesa adversária. Diante de um São Paulo que chega fragilizado nas laterais, principalmente pelo lado esquerdo, esse setor pode se tornar decisivo ao longo da partida. Kevin Serna, pelo outro lado, também representa ameaça constante em velocidade contra uma linha defensiva que vem sofrendo com recomposição lenta.

Sem treinador efetivo à beira do campo, o São Paulo tende a adotar postura mais cautelosa no Maracanã. A formação mais provável é um 4-4-2 mais compacto, utilizando Jonathan Calleri ao lado de Tapia, ou Luciano, caso reúna condições físicas para atuar. A ideia deve passar por linhas mais baixas e exploração de contra-ataques, tentando reduzir os espaços para o ataque tricolor carioca.

O problema para o São Paulo é que esse tipo de estratégia exige organização coletiva e estabilidade emocional, justamente os dois pontos mais frágeis da equipe neste momento. A crise institucional, os desfalques e a troca recente de comando técnico dificultam a construção de um sistema defensivo confiável em tão pouco tempo. Além disso, o desgaste físico acumulado nas últimas semanas também pesa na tentativa de reorganização do time.

A vulnerabilidade defensiva são-paulina aparece de forma clara nos números recentes. O time sofreu cinco gols nas duas últimas rodadas do Brasileirão e voltou a demonstrar dificuldades em bolas paradas e nos minutos finais das partidas. Esse cenário contrasta diretamente com a força ofensiva do Fluminense atuando no Maracanã, onde a equipe costuma aumentar a intensidade justamente nos momentos decisivos de cada tempo.

Prognóstico de placar exato para Fluminense x São Paulo

🎯 Previsão de Placar Fluminense 2 x 1 São Paulo O Fluminense chega como favorito para o confronto no Maracanã. A equipe de Luis Zubeldía mantém bom desempenho como mandante no Brasileirão e enfrenta um São Paulo em crise, sem treinador definido, com muitos desfalques e cinco jogos seguidos sem vitória. O retrospecto recente também favorece o Tricolor carioca, que venceu os três últimos jogos em casa contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, incluindo a goleada por 6 a 0 em 2025. O cenário atual reforça a expectativa de mais um resultado positivo para o Fluminense. O Fluminense venceu 28 dos 50 jogos disputados contra o São Paulo no Maracanã, com apenas 11 derrotas em toda a história

disputados contra o São Paulo no Maracanã, com apenas 11 derrotas em toda a história O São Paulo chega com cinco jogos consecutivos sem vitória, a pior sequência do clube na temporada 2026

sem vitória, a pior sequência do clube na temporada 2026 O time paulista está sem treinador e com pelo menos sete desfalques entre lesionados e suspenso, incluindo Luciano (dúvida), Ferreirinha (expulso) e outros cinco no departamento médico

e com pelo menos entre lesionados e suspenso, incluindo Luciano (dúvida), Ferreirinha (expulso) e outros cinco no departamento médico John Kennedy soma sete gols em 14 jogos no Brasileirão, vice-artilheiro da competição e marcou na última partida do Fluminense

Resumo dos palpites do Lance para Fluminense x São Paulo