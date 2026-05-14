Internacional x Vasco – Palpites, análise e odds (16/05)

Palpites Rápidos Classificação: Internacional 10.º (18 pts) · Vasco 8.º (20 pts) · Palmeiras líder (34 pts) Previsão de placar: Internacional 2 x 1 Vasco – Odd 8,00 na Betsson Palpite principal: Vasco marcar o primeiro gol – Odd 2,50 na Betsson Aposta de valor: Ambas as equipes marcam – Odd 1,82 na Betsson Destaque ofensivo: Rafael Borré – nove gols na temporada – Para marcar a qualquer momento – Odd 2,87 na Betano

Internacional e Vasco se enfrentam neste sábado, no Beira-Rio, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado chega embalado por seis jogos de invencibilidade e pela classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, buscando encostar no G6 da competição.

O Cruzmaltino chega a Porto Alegre ocupando a oitava colocação, com 20 pontos, consolidando uma clara evolução desde a chegada de Renato Gaúcho. O treinador conseguiu afastar o Vasco da parte inferior da tabela e tornar a equipe mais competitiva, porém, o time carioca terá desfalques importantes para este duelo.

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Análise da partida

O Internacional vive seu melhor momento na temporada 2026. Depois de um início muito irregular no Campeonato Brasileiro, com apenas cinco pontos conquistados nas sete primeiras rodadas, a equipe de Paulo Pezzolano conseguiu reagir de maneira consistente. O Colorado chega para esta rodada com seis jogos de invencibilidade em todas as competições, somando três vitórias e três empates, além de ter marcado gols em todas essas partidas.

O desempenho como mandante, porém, ainda gera desconfiança. Até a 14ª rodada do Brasileirão, o Inter havia vencido apenas duas vezes no Beira-Rio e sofreu derrotas para Athletico-PR, Bahia e Mirassol diante da própria torcida. Mesmo assim, os compromissos mais recentes em Porto Alegre trouxeram sinais claros de evolução, com a vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro e a classificação na Copa do Brasil após o triunfo por 3 a 2 sobre o Athletic Club.

O crescimento ofensivo da equipe passa diretamente pela parceria entre Rafael Borré e Alerrandro. Borré soma nove gols em 25 jogos na temporada de 2026 e já superou toda a produção ofensiva de 2025, quando marcou oito vezes em 47 partidas. O atacante colombiano vive grande fase e balançou as redes em três dos últimos quatro jogos, incluindo partidas pela Recopa Gaúcha, Brasileirão e Copa do Brasil.

Outro nome que elevou o nível de atuação foi Alexandro Bernabei. Atuando pela ala esquerda, o argentino já marcou seis gols na temporada e se tornou uma peça cada vez mais decisiva no sistema de Pezzolano. No meio-campo, Villagra e Bruno Henrique oferecem equilíbrio defensivo, enquanto Alan Patrick continua sendo o principal responsável pela criação ofensiva quando está disponível entre os titulares.

Do lado do Vasco, o cenário é mais instável. Renato Gaúcho assumiu a equipe em março, substituindo Fernando Diniz, e rapidamente conseguiu afastar o clube da parte inferior da tabela. O início de trabalho foi animador, especialmente pela sequência de cinco jogos sem derrota e pelas vitórias importantes sobre Palmeiras e Fluminense.

Apesar da recuperação, a irregularidade segue sendo o principal problema do Cruzmaltino. O próprio Renato definiu o time como "Robin Hood" após a 15ª rodada, destacando a dificuldade da equipe em manter regularidade contra adversários teoricamente inferiores. O Vasco apresenta ótimo desempenho diante das equipes do G-5, mas continua desperdiçando pontos em partidas consideradas mais acessíveis.

A Copa Sul-Americana também divide atenções no calendário vascaíno. O clube lidera o Grupo G com sete pontos, após vitórias importantes sobre Olimpia e Audax Italiano fora de casa, mas também sofreu tropeços em confrontos nos quais era considerado favorito. A oscilação preocupa especialmente diante da sequência pesada de jogos antes da pausa para a Copa do Mundo.

Na Copa do Brasil, o Vasco também avançou às oitavas de final, mas voltou a demonstrar instabilidade defensiva. O empate por 2 a 2 contra o Paysandu, em São Januário, garantiu a classificação pelo placar agregado, porém a equipe sofreu durante boa parte da partida e ainda perdeu Thiago Mendes, expulso nos acréscimos.

Outro dado que chama atenção é o baixo rendimento do Vasco como visitante no Brasileirão de 2026. A equipe ainda não venceu fora de casa na competição e acumulou empates contra Cruzeiro, Coritiba e Remo em partidas marcadas por gols sofridos nos minutos finais, principalmente em jogadas aéreas. As derrotas para Corinthians e Mirassol reforçam o cenário de dificuldade longe do Rio de Janeiro.

Outros palpites para Internacional x Vasco

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Confrontos diretos

O histórico entre Internacional e Vasco pelo Campeonato Brasileiro é amplamente favorável ao Colorado. Em 62 confrontos pela competição, o Inter soma 29 vitórias, contra 22 do Vasco, além de 11 empates. No Beira-Rio, a superioridade colorada é ainda mais evidente, com 16 vitórias em 26 partidas e apenas sete derrotas diante do Cruzmaltino.

Os confrontos entre as equipes também costumam ser movimentados ofensivamente. A média histórica é de 2,87 gols por partida, com ambas as equipes balançando as redes em mais de 76% dos encontros pelo Brasileirão. O cenário reforça a tradição de jogos equilibrados e normalmente abertos entre os dois clubes.

Apesar da vantagem histórica do Inter, o duelo mais recente ainda pesa na memória do torcedor colorado. Em novembro de 2025, o Vasco goleou por 5 a 1 em São Januário, em partida válida pela reta final do Campeonato Brasileiro. A derrota teve impacto importante na temporada do Internacional, que seguia pressionado na luta contra o rebaixamento.

Notícias de Internacional x Vasco

Internacional

O Internacional terá o retorno de Sergio Rochet para o confronto deste sábado. O goleiro uruguaio se recuperou de uma lesão na panturrilha e voltou a atuar diante do Coritiba, reforçando um setor que vinha sofrendo alterações constantes nas últimas semanas.

A principal baixa segue sendo Gabriel Mercado, que sofreu uma grave lesão muscular na coxa direita durante o primeiro duelo contra o Athletic Club e deve permanecer fora até a pausa para a Copa do Mundo. Paulinho também continua no departamento médico tratando problema muscular na mesma região.

Paulo Pezzolano utilizou uma formação com três zagueiros na Copa do Brasil e a tendência é de manutenção da estrutura. Bruno Gomes, Félix Torres e Victor Gabriel formaram a linha defensiva mais recente, com possibilidade de repetição no sistema 3-5-2, utilizando Alerrandro e Rafael Borré no ataque.

Alan Patrick deve iniciar novamente entre os titulares após boas atuações recentes, enquanto Alexandro Bernabei segue consolidado pela ala esquerda, com Vitinho atuando pelo lado direito.

Provável escalação do Internacional (3-5-2): Sergio Rochet; Bruno Gomes, Félix Torres e Victor Gabriel; Vitinho, Rodrigo Villagra, Bruno Henrique, Alan Patrick e Alexandro Bernabei; Alerrandro e Rafael Borré. Técnico: Paulo Pezzolano.

Vasco

O Vasco chega ao Beira-Rio com problemas mais significativos para resolver no meio-campo. Thiago Mendes e Johan Rojas cumprem suspensão automática após receberem o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Athletico-PR. As ausências pesam diretamente no funcionamento da equipe: Thiago Mendes é o capitão e vinha em sequência positiva ofensivamente, enquanto Rojas é o principal articulador do setor criativo vascaíno.

Além disso, Paulo Henrique virou dúvida após sentir problemas no joelho e na canela durante o empate contra o Paysandu pela Copa do Brasil. O lateral-direito, que chegou a aparecer na pré-convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, será reavaliado antes da partida. Caso não tenha condições de jogo, Puma Rodríguez deve retornar ao time titular.

O departamento médico vascaíno também segue cheio. Jair e Mateus Carvalho continuam fora por rompimento do ligamento cruzado, enquanto Cuiabano ainda se recupera de lesão muscular. Para compensar as ausências, Renato Gaúcho deve utilizar Ramon Rique ou Tchê Tchê na vaga de Thiago Mendes, enquanto Nuno Moreira e Adson disputam espaço no setor ofensivo para substituir Johan Rojas.

Provável escalação do Vasco (4-3-3): Léo Jardim; Puma Rodríguez, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê e Nuno Moreira; Adson, Spinelli e Andrés Gómez. Técnico: Renato Gaúcho.

Destaques individuais de Internacional x Vasco

Jogador destaque · Internacional Rafael Borré 9 Gols na temporada 2026 em 25 jogos, artilheiro do Inter 0,36 Média de gols por jogo em 2026, o dobro de 2025 (0,17) 3 Gols nos últimos quatro jogos: Recopa, Coritiba e Athletic 8 Gols em toda a temporada 2025, marca já superada em 2026 Jogador destaque · Vasco Léo Jardim 64,4% Taxa de defesas no Brasileirão 2026 segundo Flashscore 6,6 Nota média no Brasileirão 2026 (7.0 no Carioca) 20 Pênaltis defendidos na carreira, entre os maiores do Brasil 9 Defesas em disputas de pênaltis desde 2023

Os Técnicos

Paulo Pezzolano, de 41 anos, assumiu a missão de reconstruir o Internacional após a turbulenta temporada de 2025, quando o clube chegou a conviver seriamente com o risco de rebaixamento sob o comando de Ramón Díaz. O treinador uruguaio, que ganhou destaque no futebol sul-americano pelo trabalho no Cruzeiro e também acumula passagem pelo Almería, trouxe organização tática e flexibilidade ao sistema colorado.

O Inter passou a alternar entre linha de três ou quatro defensores de acordo com o adversário, e a recente sequência de seis jogos sem derrota mostra uma equipe cada vez mais adaptada às ideias do treinador.

A evolução recente aumentou a confiança no trabalho de Pezzolano dentro do Beira-Rio. A classificação consistente na Copa do Brasil e a melhora ofensiva da equipe reforçaram a percepção de crescimento coletivo após um início irregular de temporada. O bom momento também passa pela recuperação de peças importantes no elenco e pelo encaixe ofensivo entre Rafael Borré e Alerrandro.

Do lado do Vasco, Renato Gaúcho assumiu o clube em março para sua terceira passagem por São Januário, substituindo Fernando Diniz após um início muito ruim no Campeonato Brasileiro. Experiente e identificado com ambientes de pressão, Renato rapidamente conseguiu reorganizar o time e afastar o Cruzmaltino da parte inferior da tabela. A mudança para um meio-campo mais físico, com três volantes, ajudou a dar maior competitividade ao Vasco nas partidas mais difíceis.

Além da melhora coletiva, Renato também recuperou o rendimento de jogadores importantes, como Tchê Tchê e Hugo Moura. Ainda assim, a principal preocupação segue sendo a instabilidade defensiva, especialmente em jogadas aéreas nos minutos finais das partidas. O problema já custou pontos importantes ao Vasco fora de casa nesta temporada e continua sendo um dos principais desafios do treinador para a sequência do Brasileirão.

Análise Tática

Paulo Pezzolano deve manter o Internacional no esquema 3-5-2, formação que ganhou força nas últimas rodadas e trouxe maior estabilidade à equipe. Bruno Gomes, Félix Torres e Victor Gabriel formam a linha de três zagueiros, enquanto Vitinho e Alexandro Bernabei atuam com liberdade pelos corredores laterais. No meio-campo, Villagra aparece como principal peça de proteção defensiva, com Bruno Henrique avançando mais na construção e Alan Patrick funcionando como articulador por trás da dupla formada por Rafael Borré e Alerrandro.

A proposta colorada passa por pressão alta na saída de bola adversária e controle da posse no setor central. Borré e Alerrandro costumam iniciar a pressão ofensiva, enquanto Alan Patrick tenta acelerar a circulação da bola entre linhas. O sistema também permite ao Inter atacar com bastante amplitude, utilizando os alas para empurrar o adversário para trás.

Sem Thiago Mendes e Johan Rojas, o Vasco deve responder com uma formação mais conservadora no 4-3-3. Renato Gaúcho tende a utilizar Hugo Moura, Tchê Tchê e Ramon Rique, ou Nuno Moreira, formando um meio-campo mais físico e de maior proteção defensiva. O problema é que a ausência de Rojas reduz consideravelmente a criatividade ofensiva do Cruzmaltino.

Com menos construção pelo centro, a tendência é de um Vasco mais dependente das transições rápidas. Andrés Gómez e Adson devem assumir protagonismo pelos lados do campo, explorando velocidade e ataques em profundidade. O modelo de Renato busca justamente aproveitar os espaços deixados pelo Internacional quando os alas avançam simultaneamente.

Esse confronto pelas laterais aparece como o principal ponto de tensão tática da partida. O esquema com três zagueiros dá liberdade ofensiva a Vitinho e Bernabei, mas também expõe o sistema defensivo colorado nos contra-ataques. O Vasco costuma crescer justamente em situações de transição rápida, principalmente utilizando a velocidade dos pontas pelos corredores.

Outro fator importante para o jogo é a bola aérea. O Vasco já sofreu gols decisivos de cabeça nos minutos finais em partidas fora de casa nesta temporada, enquanto o Internacional possui jogadores fortes nesse fundamento. Félix Torres, Alerrandro e Bruno Gomes representam ameaças constantes em escanteios e faltas laterais, cenário que pode ganhar peso em um confronto equilibrado no Beira-Rio.

Prognóstico de placar exato para Internacional x Vasco

🎯 Previsão de Placar Internacional 2 x 1 Vasco O Internacional chega ao confronto vivendo seu melhor momento na temporada. A equipe de Paulo Pezzolano acumula seis jogos de invencibilidade, acabou de garantir classificação na Copa do Brasil e voltou a apresentar força ofensiva, especialmente com Rafael Borré em grande fase e Alan Patrick retomando protagonismo na criação. O Beira-Rio ainda não se consolidou totalmente como fortaleza em 2026, mas os dois compromissos mais recentes em casa mostraram evolução no desempenho colorado. O Vasco chega competitivo sob o comando de Renato Gaúcho, mas terá problemas importantes para o duelo em Porto Alegre. As ausências de Thiago Mendes e Johan Rojas reduzem a força física e criativa do meio-campo vascaíno, além de impactarem diretamente a pressão sem bola da equipe. O Cruzmaltino ainda não venceu como visitante neste Brasileirão e vem sofrendo gols decisivos nos minutos finais fora de casa, cenário que aumenta o peso do fator Beira-Rio em um confronto historicamente favorável ao Internacional como mandante. O Inter está invicto há seis jogos em todas as competições, marcando gols em todas as seis partidas

em todas as competições, marcando gols em todas as seis partidas O Vasco não venceu fora de casa no Brasileirão 2026: três empates e duas derrotas em cinco jogos como visitante

no Brasileirão 2026: três empates e duas derrotas em cinco jogos como visitante Thiago Mendes e Johan Rojas estão suspensos , desfalcando o meio-campo do Cruzmaltino

, desfalcando o meio-campo do Cruzmaltino Rafael Borré soma nove gols na temporada em 25 jogos, artilheiro isolado do Internacional

Resumo dos palpites do Lance para Internacional x Vasco