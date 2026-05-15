Chelsea x Manchester City – Palpites, análise e odds (16/05)
Confira os palpites e informações de Chelsea x Manchester City pela Copa da Inglaterra
Chelsea e Manchester City se enfrentam neste sábado, 16 de maio de 2026, no Wembley Stadium, em Londres, na final da Copa da Inglaterra. É a primeira vez em 145 edições que os clubes decidem o torneio diretamente. O Chelsea busca salvar uma temporada conturbada, enquanto o City ainda persegue o título da Premier League e mira um triplete histórico: Copa da Liga Inglesa, Copa da Inglaterra e Campeonato Inglês.
O contraste entre as equipes é evidente. O Manchester City chega a Wembley com 77 pontos na Premier League, apenas dois atrás do Arsenal, após goleada de 3 x 0 sobre o Crystal Palace. Pep Guardiola precisa administrar quatro jogos em 11 dias, enquanto o Chelsea, nono colocado e vindo de seis derrotas seguidas, encara a Copa da Inglaterra como a principal chance de conquistar um título na temporada.
Análise da partida
A temporada do Chelsea tem sido marcada por instabilidade desde agosto. Enzo Maresca, nomeado em 2024, foi demitido em 1º de janeiro após uma sequência ruim na Premier League. Seu interino, Calum McFarlane, comandou apenas dois jogos antes da chegada de Liam Rosenior em 8 de janeiro, mas Rosenior foi demitido em 22 de abril após cinco derrotas, incluindo a goleada por 3 x 0 para o Manchester City em Stamford Bridge. McFarlane reassumiu o comando mais vez, com a missão de conduzir os Blues até o fim da temporada.
Apesar do turbilhão interno, o Chelsea se manteve competitivo na Copa da Inglaterra. Pedro Neto marcou três gols contra o Hull City, Enzo Fernández foi decisivo na semifinal diante do Leeds United, e João Pedro segue como artilheiro do clube em todas as competições, com 20 gols. Com a classificação para a Europa League praticamente garantida com uma vitória, os Blues veem na Copa da Inglaterra a última chance de salvar a temporada e garantir participação europeia.
O Manchester City, por sua vez, parece ter reencontrado o ritmo após um início de temporada irregular. A grave lesão de Josko Gvardiol em janeiro fragilizou a defesa em alguns momentos, mas a equipe segue forte: já conquistou a Copa da Liga Inglesa e briga pelo título da Premier League, mantendo vivo o sonho do triplete. Uma vitória na Copa da Inglaterra faria do City o sexto clube na história a conquistar as duas copas na mesma temporada, feito anteriormente alcançado por Arsenal, Liverpool e Chelsea.
A dinâmica recente favorece claramente os Citizens. Os comandados de Pep Guardiola não perdem no cenário nacional desde janeiro, Haaland voltou em ótima fase e brilhou com hat-trick contra o Liverpool nas quartas da Copa da Inglaterra. Rayan Cherki e Jérémy Doku adicionam ainda mais perigo ofensivo, enquanto o Chelsea não vence no campeonato há dois meses, com o único resultado positivo recente sendo o empate por 1 x 1 em Anfield contra o Liverpool.
Outros palpites para Chelsea x Manchester City
Confrontos diretos
Os números recentes mostram um cenário desfavorável para o Chelsea. Desde a final da Champions League de 2021, vencida pelos Blues por 1 x 0, o Manchester City permaneceu invicto nos 13 confrontos seguintes, com dez vitórias e três empates. Nesse período, o Chelsea sofreu 25 gols e marcou apenas sete, sem conseguir manter o gol intacto em nenhum jogo.
O último duelo, a derrota por 3 x 0 em Stamford Bridge em 12 de abril, evidencia a superioridade atual do City, que dominou a partida tanto tecnicamente quanto fisicamente. No histórico da Copa da Inglaterra, esta será a primeira final entre os dois clubes; confrontos anteriores em 2023 e 2024 terminaram com classificação do City. No panorama geral, os Citizens levam vantagem com 27 vitórias, 12 do Chelsea e sete empates, incluindo sete jogos em campo neutro no Wembley.
Desde 2016/17, City e Chelsea são os clubes mais vitoriosos da competição. O Manchester City soma 45 triunfos contra 37 do Chelsea, com 159 gols marcados contra 111 e 28 jogos sem sofrer gols contra 26 dos Blues. Apesar da tradição dos dois times, a dinâmica atual da temporada favorece claramente os Citizens para a decisão.
Notícias de Chelsea x Manchester City
Chelsea
A preparação do Chelsea para a final da Copa da Inglaterra teve desafios no departamento médico, mas também boas notícias. Robert Sánchez, goleiro titular, recuperou-se de uma concussão e treinou normalmente, devendo reassumir a meta. Pedro Neto e Alejandro Garnacho, ausentes por lesões musculares, participaram dos treinos, e McFarlane demonstrou confiança na participação de ambos no sábado, lembrando que Garnacho já marcou em uma final da copa inglesa pelo Manchester United em 2023/24.
Ainda assim, os desfalques seguem pesados. Estêvão, Jamie Gittens e Jesse Derry estão fora por lesões graves, enquanto Mykhailo Mudryk cumpre suspensão de quatro anos por doping e Benoît Badiashile continua afastado por questões de saúde. A principal notícia positiva é o retorno de Levi Colwill, que jogou 90 minutos contra o Liverpool e deve ser titular na final.
Provável escalação do Chelsea (4-2-3-1): Robert Sánchez; Malo Gusto, Wesley Fofana, Levi Colwill e Jorrel Hato; Reece James e Moisés Caicedo; Cole Palmer, Enzo Fernández e Marc Cucurella; João Pedro. Técnico: Calum McFarlane.
Manchester City
No Manchester City, a principal preocupação é Rodri, que ficou fora das últimas cinco partidas por desconforto na virilha. Caso não jogue, Nico González, poupado na última rodada e autor do gol decisivo na semifinal contra o Southampton, será o substituto ao lado de Bernardo Silva. A equipe de Guardiola ainda conta com o retorno de Josko Gvardiol após quatro meses afastado por fratura na tíbia, mantendo praticamente todo o elenco disponível para a decisão da Copa da Inglaterra.
Provável escalação do Manchester City (4-2-3-1): James Trafford; Matheus Nunes, Abdukodir Khusanov, Marc Guéhi e Nico O'Reilly; Nico González (Rodri) e Bernardo Silva; Antoine Semenyo, Rayan Cherki e Jérémy Doku; Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola.
Destaques individuais de Chelsea x Manchester City
Os Técnicos
Diante de Pep Guardiola, o Chelsea entra na final com um treinador interino de 40 anos, Calum McFarlane, em seu segundo curto período no comando nesta temporada. Promovido em 22 de abril, após a goleada por 3 x 0 contra o Brighton, McFarlane conhece bem o ambiente dos Blues, formado na base do Manchester City, e conseguiu trazer equilíbrio ao vestiário turbulento. Sob seu comando, o Chelsea segurou empate contra o Liverpool e garantiu classificação na semifinal diante do Leeds United.
Do outro lado, Guardiola disputa sua quarta final consecutiva da Copa da Inglaterra pelo Manchester City aos 55 anos. O catalão venceu a edição de 2023 contra o Manchester United, mas perdeu as duas seguintes, e busca encerrar esse ciclo com um novo troféu. Paralelamente, ele gerencia a intensa disputa pelo título da Premier League contra o Arsenal e preservou jogadores como Erling Haaland, Jérémy Doku e Rayan Cherki na última partida contra o Crystal Palace para a final em Wembley.
Análise Tática
McFarlane provavelmente terá dificuldade para enfrentar o Manchester City em um jogo aberto. A alternativa mais viável para o Chelsea é formar um bloco baixo e compacto no 3-4-2-1, com Reece James e Moisés Caicedo protegendo a defesa, enquanto Cole Palmer e Enzo Fernández terão liberdade para atuar entre as linhas. O objetivo será manter o placar controlado, fechar os espaços pelo meio e explorar transições rápidas sempre que possível.
O Manchester City, por sua vez, buscará dominar a posse de bola, esticar a defesa adversária com Doku e Antoine Semenyo pelos lados e alimentar Haaland nos espaços criados pela saída de bola precisa da equipe. A zaga formada por Marc Guéhi e Abdukodir Khusanov precisará se manter firme, garantindo equilíbrio defensivo, enquanto Rodri, se disponível, será peça-chave para ditar o ritmo e proteger as transições do time.
A maior oportunidade do Chelsea estará justamente nos contra-ataques. O City tende a deixar espaços ao controlar o jogo, e Palmer pode explorar essas brechas lançando João Pedro em profundidade. Marc Cucurella também representa perigo com suas investidas ofensivas. Por outro lado, os Citizens atacarão os espaços deixados pelos alas do Chelsea, especialmente se Doku conseguir avançar nas costas de Reece James ou Cucurella. O estado físico de Rodri é uma incógnita: se estiver ausente ou limitado, a proteção defensiva do City pode ficar mais vulnerável aos rápidos ataques londrinos.
Prognóstico de placar exato para Chelsea x Manchester City
- O Manchester City está invicto há 13 jogos contra o Chelsea desde a final da Champions League de 2021, com dez vitórias e três empates
- O Chelsea não vence no campeonato há dois meses e acumula seis derrotas consecutivas na Premier League antes do empate com o Liverpool
- Haaland tem quatro gols na Copa da Inglaterra nesta temporada, incluindo hat-trick nas quartas de final contra o Liverpool
- O City busca se tornar o sexto clube a conquistar o double Copa da Liga Inglesa e Copda da Inglaterra na mesma temporada
Resumo dos palpites do Lance para Chelsea x Manchester City
Melhor palpite do jogo: Segundo tempo mais produtivo – Odd 2,05 na Betsson
Palpite alternativo: Haaland marcar a qualquer momento – Odd 1,62 na Betsson
Palpite alternativo 2: Mais de 8,5 chutes a gol – Odd 1,82 na Betano
Palpite alternativo 3: Ambas as equipes marcam – Odd 1,70 na Br4Bet
Palpite de placar exato: Chelsea 1 x 2 Manchester City – Odd 7,50 na Betsson
