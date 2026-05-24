São Paulo x Boston River Palpite – Análise e odds (26/05)

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O São Paulo recebe o Boston River na terça-feira (26), no MorumBIS, pela sexta e última rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana 2026. O Tricolor lidera a chave com nove pontos, com apenas um gol sofrido em cinco jogos, e depende apenas de si para garantir a primeira colocação e o acesso direto às oitavas de final.

Do outro lado, o Boston River, do Uruguai, chega já eliminado, com apenas três pontos conquistados na campanha, todos vindos da vitória por 3 x 2 sobre o O'Higgins na rodada anterior. A partida acontece em simultâneo com Millonarios x O'Higgins, na Colômbia, onde colombianos (oito pontos) e chilenos (sete pontos) disputam a segunda vaga da chave.

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Análise da partida - O contraste entre a solidez continental e a crise doméstica

O São Paulo vive uma situação peculiar em 2026: na Sul-Americana, é a equipe com a melhor defesa do Grupo C (um gol sofrido em cinco jogos), invicto, e caminha com segurança rumo às oitavas. No Brasileirão, porém, o cenário é oposto. O Tricolor acumula oito jogos sem vencer entre todas as competições, sequência que levou à demissão de Roger Machado e ao retorno de Dorival Júnior para sua terceira passagem pelo clube.

A última vitória do São Paulo no Brasileirão foi em 25 de abril, sobre o Mirassol. Desde então, vieram derrotas para Corinthians (3 x 2), Juventude (3 x 1 pela Copa do Brasil) e Fluminense (2 x 1), além dos empates com Millonarios (1 x 1 na estreia de Dorival pela Sula) e Botafogo (1 x 1, no último sábado). Apesar da sequência negativa, o time ainda ocupa a quarta colocação no Brasileirão com 25 pontos e possui um elenco com variações táticas suficientes para competir em várias frentes.

Na Sul-Americana, o panorama é diferente. Damián Bobadilla marcou o gol da vitória sobre o Boston River na primeira rodada, em Montevidéu. Depois, o Tricolor venceu o O'Higgins por 2 x 0 no MorumBIS e empatou em 0 x 0 com Millonarios (fora) e O'Higgins (fora), antes do 1 x 1 com os colombianos em casa. A campanha construída na organização defensiva manteve o São Paulo no topo da chave em todas as rodadas.

O Boston River termina a fase de grupos com a pior campanha do Grupo C. O time de Ignacio Ithurralde perdeu as quatro primeiras rodadas, inclusive uma goleada de 4 x 2 para o Millonarios em Montevidéu, quando chegou a abrir o placar com gol de cabeça de Marcelo Hornos aos 18 minutos e saiu atrás após sofrer virada na etapa final.

A vitória sobre o O'Higgins na rodada anterior, por 3 x 2, trouxe ao menos um resultado positivo para a campanha. Freddy Muñoa e Yair González marcaram no primeiro tempo, Gastón Ramírez ampliou no segundo, e o Boston resistiu à pressão chilena para conquistar seus primeiros e únicos três pontos na competição. No campeonato uruguaio, o Apertura 2026, o time ocupa a metade inferior da tabela com um desempenho irregular que inclui derrotas para Liverpool, Racing e Peñarol.

Contra um rival já eliminado, jogando em casa, e com a necessidade de vencer para garantir a liderança do grupo, o São Paulo deve utilizar a partida para consolidar ideias de Dorival e dar minutos a jogadores que não estão na rotação principal da Série A.

Outros palpites e odds para São Paulo x Boston River

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Confrontos diretos entre São Paulo e Boston River

O histórico entre São Paulo e Boston River se resume a um único encontro, disputado em 7 de abril de 2026, pela primeira rodada da fase de grupos desta mesma Sul-Americana. No Estádio Centenário, em Montevidéu, o Tricolor venceu por 1 x 0, com gol de Bobadilla aos 16 minutos do segundo tempo, em uma partida controlada pelo time paulista desde o primeiro tempo.

Naquele jogo, Roger Machado poupou Calleri e Lucas Moura, escalando André Silva como referência e utilizando o esquema 4-3-3. O Boston River, em formação com três zagueiros, tentou explorar os contra-ataques, mas não conseguiu finalizar com perigo. O goleiro Rafael sequer precisou fazer defesas difíceis.

O São Paulo possui ampla experiência contra equipes uruguaias em competições da Conmebol, com confrontos históricos contra Peñarol, Nacional e Defensor Sporting. O Tricolor conquistou a Sul-Americana em 2012, derrotando o Tigre no Morumbi, e perdeu a final de 2022 nos pênaltis para o Independiente Del Valle.

Notícias de São Paulo x Boston River

São Paulo: desfalques e dúvidas

Dorival Júnior retornou ao comando do São Paulo em maio de 2026, substituindo Roger Machado após a sequência de resultados negativos. Em seus dois primeiros jogos, empate de 1 x 1 com o Millonarios e empate de 1 x 1 com o Botafogo, o treinador manteve a base escalada por seu antecessor, mas já sinalizou ajustes na construção do jogo e na marcação alta.

O zagueiro Sabino sentiu dores no jogo contra o Botafogo e foi substituído ainda no primeiro tempo por Luis Osorio. Sua presença contra o Boston River é dúvida. Lucas Moura segue afastado, sem previsão de retorno.

Calleri e Luciano são as principais referências ofensivas. Luciano marcou na estreia de Dorival, aos oito minutos contra o Millonarios, e repetiu a dose contra o Botafogo. Calleri tem sido titular frequente entre Brasileirão e Sula. É possível que Dorival promova rotação, preservando peças para a última rodada do Brasileirão antes da pausa para a Copa do Mundo.

Os laterais Lucas Ramon e Wendell devem manter suas posições. Alan Franco continua como zagueiro titular ao lado de Dória (ou Osorio, caso Sabino não jogue). No meio-campo, Danielzinho e Pablo Maia disputam uma vaga ao lado de Artur.

Provável escalação do São Paulo (4-3-3): Rafael; Lucas Ramon, Alan Franco, Dória (Osorio) e Wendell; Danielzinho (Pablo Maia), Artur e Pedro Ferreira; Tapia, Calleri e Ferreirinha. Técnico: Dorival Júnior.

Boston River: desfalques e dúvidas

Ignacio Ithurralde assumiu o Boston River em março de 2026 e trouxe alguma organização ao time, mas a campanha na Sul-Americana reflete a limitação do elenco diante de rivais de maior porte. Sem pressão de resultado, o treinador uruguaio pode utilizar a partida para testar jogadores que terão papel mais relevante no Clausura.

O goleiro Antúnez segue como titular. A defesa com três zagueiros, formato utilizado desde a estreia contra o São Paulo, deve ser mantida. Martín González, Fernández e Rivero formam o trio defensivo, embora variações de nomes tenham ocorrido ao longo das rodadas.

Gastón Ramírez, meia de 35 anos com passagens por Southampton e Sampdoria, é a principal referência técnica do elenco. Entrou no segundo tempo contra o São Paulo na primeira rodada e marcou no triunfo de 3 x 2 sobre o O'Higgins. Yair González é o atacante com mais participação em gols na Sul-Americana, tendo balançado as redes contra o O'Higgins e contra o Millonarios.

A distância entre Montevidéu e São Paulo e a eliminação antecipada do grupo podem afetar o rendimento e a motivação do elenco uruguaio.

Provável escalação do Boston River (3-5-2): Antúnez; Rivero, Martín González e Fernández; Vázquez, Barrios, Dafonte (Amado), O'Neil e Alexander González; Yair González e Bonfiglio (Gastón Ramírez). Técnico: Ignacio Ithurralde.

Destaques individuais de São Paulo x Boston River

Destaque do São Paulo Luciano 2 Gols nos dois primeiros jogos de Dorival 1 Gol na Sul-Americana 2026 (vs Millonarios) 9 Gols na temporada 2026 (todas as competições) Artilheiro Principal goleador do São Paulo na temporada Destaque do Boston River Gastón Ramírez 1 Gol na Sul-Americana 2026 (vs O'Higgins) Ex-Europa Passagens por Southampton, Sampdoria e Bologna 3 Participações em gols (Sul-Americana + Apertura) 64' Minuto do gol decisivo na vitória de 3 x 2 vs O'Higgins

Os técnicos - Dorival busca identidade; Ithurralde se despede da Sula

Dorival Júnior

Dorival Júnior está em sua terceira passagem pelo São Paulo. Na primeira, em 2017, substituiu Rogério Ceni e comandou o time em 40 jogos. Na segunda, em 2024, esteve à frente do elenco antes de seguir para a Seleção Brasileira. Agora, retorna em meio a uma crise de resultados, com a missão de devolver confiança ao grupo e encontrar uma identidade tática que funcione em múltiplas competições.

O treinador é conhecido por sua capacidade em mata-matas e pelo trabalho de construção de equilíbrio entre defesa e ataque. Nos dois primeiros jogos desta terceira passagem, optou por manter a base herdada de Roger Machado, mas já sinalizou alterações graduais no posicionamento dos meias e na intensidade da marcação.

Ignacio Ithurralde

Ithurralde está em sua segunda passagem pelo Boston River. Na primeira, entre 2021 e 2022, classificou o time para competições internacionais e consolidou seu nome como um técnico que extrai resultados de elencos modestos. Voltou ao cargo em março de 2026 e trouxe organização tática ao time.

O retrospecto na Sul-Americana foi duro, com quatro derrotas consecutivas antes da vitória sobre o O'Higgins. Ithurralde, porém, priorizou a recuperação do time no Apertura, onde o Boston precisa pontuar de maneira mais consistente para evitar dificuldades na tabela geral.

Análise tática de São Paulo x Boston River

O São Paulo de Dorival Júnior deve manter o 4-3-3 que utilizou nos dois primeiros jogos. A largura do campo é explorada por Ferreirinha e Tapia (ou Artur) pelas pontas, enquanto o centroavante, seja Calleri ou André Silva, funciona como pivô para tabelas e arremates de primeira. No meio-campo, a trinca formada por Danielzinho, Artur e um terceiro nome (Pedro Ferreira ou Luciano recuado) dá liberdade para os alas avançarem.

O Boston River tende a se posicionar em um 3-5-2 que se transforma em 5-3-2 sem a bola. A defesa a três concede amplitude, mas os alas uruguaios não possuem ritmo para acompanhar as subidas de Lucas Ramon e Wendell por 90 minutos. Nos dois jogos fora de casa na Sula, contra Millonarios e O'Higgins, o Boston sofreu gols e não conseguiu manter compactação defensiva quando pressionado.

O desequilíbrio técnico entre os elencos é evidente. O São Paulo dominou o jogo do primeiro turno em Montevidéu mesmo com time alternativo, e o cenário no MorumBIS tende a ser ainda mais favorável. A questão é se o Tricolor terá objetividade suficiente para converter domínio em gols, algo que faltou nas últimas partidas do Brasileirão.

Prognóstico de placar exato para São Paulo x Boston River