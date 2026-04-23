Bahia x Santos – Palpites, análise e odds (25/04)

A 13ª rodada do Brasileirão 2026 coloca frente a frente dois times em momentos opostos no sábado, 25 de abril, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. O Bahia, quinto colocado com 20 pontos, tenta se recompor depois de uma semana dura, enquanto o Santos aparece em Salvador pressionado, a um ponto da zona de rebaixamento e sem Neymar, preservado para a Sul-Americana.

O Tricolor de Aço vem de duas derrotas seguidas em casa e fora: 2 x 0 para o Flamengo no Maracanã e 1 x 3 para o Remo na Fonte Nova pela Copa do Brasil. Rogério Ceni precisa de uma reação imediata diante de um Santos abalado, que empilha tropeços sob o comando de Cuca. Os dados indicam um jogo com estilos definidos: o mandante com posse e pressão alta, o visitante apostando em contenção e saídas rápidas.

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Análise da partida

O Bahia chegou à 13ª rodada na quinta colocação, com seis vitórias, dois empates e três derrotas em 11 jogos disputados pelo Brasileirão. Em Salvador, o time de Ceni mantém uma das campanhas mais sólidas do torneio, mas começa a enfrentar desgaste físico e mental com jogos a cada três dias.

A sequência recente embaralhou o clima. Depois de vencer o Athletico-PR por 3 x 0 na nona rodada e recuperar o tom, o Bahia caiu diante do Flamengo no Maracanã e voltou a tropeçar em casa contra o Remo, pela Copa do Brasil. O padrão apontado pela imprensa local é preocupante: há seis rodadas, o Tricolor alterna vitória e derrota sem conseguir emendar uma sequência positiva.

O Santos, por outro lado, vive um cenário delicado. Em 12 rodadas, são apenas três vitórias, quatro empates e cinco derrotas, totalizando 13 pontos e a 15ª colocação. O setor defensivo sofreu 19 gols, um dos piores do campeonato, o que explica a queda de rendimento mesmo com Neymar em campo.

Como visitante, os números do Peixe são ainda mais frágeis. O time perdeu quatro das últimas cinco partidas fora de casa e não vence em Salvador há mais de uma década. A combinação entre defesa vazada, ataque sem Neymar e adversário forte como mandante dá o tom do favoritismo do Bahia.

Palpites para Bahia x Santos

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Confrontos diretos

O histórico geral é amplamente favorável ao Santos. Em 72 confrontos entre os clubes, o Peixe soma 35 vitórias, contra 21 do Bahia e 16 empates. Nas últimas cinco décadas, o Alvinegro Praiano imprimiu domínio especialmente nas partidas disputadas no estado de São Paulo.

O Brasileirão 2025, porém, mostrou cenário diferente. Na Vila Belmiro, em abril do ano passado, empate por 2 x 2, com gols de Thaciano e Diego Pituca para o Peixe e Erick e Luciano Juba para o Tricolor. Em agosto, na Fonte Nova, o Bahia venceu por 2 x 0, com gols de Luciano Juba e Éverton Ribeiro, em uma atuação de controle e paciência tática.

Esse também é o primeiro encontro entre as equipes no Brasileirão 2026, o que torna a análise da forma atual ainda mais relevante do que os registros históricos. O histórico aponta equilíbrio recente, mas os dados de 2026 pesam para o lado baiano neste sábado.

Notícias do Bahia e Santos

Bahia: desfalques e dúvidas

Rogério Ceni volta ao banco depois de cumprir suspensão na derrota para o Flamengo, quando o auxiliar Charles Hembert assumiu o comando interinamente. O goleiro Ronaldo segue em recuperação e deve continuar fora, com Léo Vieira mantido entre os titulares.

O volante Acevedo aparece como opção na lateral direita caso Gilberto perca espaço. Caio Alexandre e Jean Lucas formam o meio-campo ao lado de Éverton Ribeiro, enquanto Kike Olivera briga por vaga com Ademir no trio ofensivo com Erick Pulga e Willian José.

A derrota por 3 x 1 para o Remo na Copa do Brasil aumentou a pressão interna. Ceni deve promover alterações pontuais para dar fôlego ao time diante do Santos e evitar novo tropeço em casa.

Provável escalação do Bahia (4-3-3): Léo Vieira; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Kike Olivera, Willian José e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

Santos: desfalques e dúvidas

A lista de baixas do Peixe é extensa. Neymar, preservado para o jogo decisivo contra o San Lorenzo pela Sul-Americana na terça-feira, não viaja a Salvador. O goleiro Gabriel Brazão segue afastado após o falecimento do pai e deve permanecer fora.

O departamento médico concentra outras ausências importantes. Rony se recupera de torção no tornozelo direito, Vinícius Lira trata lesão no ligamento cruzado anterior e Gabriel Menino volta a ficar à disposição, mas sem ritmo para ser titular. Igor Vinícius, Gustavo Henrique e Gabigol também foram listados como desfalques para a partida.

A boa notícia para Cuca é o retorno do lateral Gonzalo Escobar, que cumpriu suspensão contra o Fluminense, e do próprio treinador, que voltou ao banco na quinta fase da Copa do Brasil. Rollheiser, Barreal e Moisés disputam o setor ofensivo.

Provável escalação do Santos (4-3-3): Diógenes; JP Chermont, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Bontempo; Barreal, Moisés, Thaciano e Barreal; Lautaro Díaz. Técnico: Cuca.

Destaques individuais de Bahia x Santos

Jogador destaque · Bahia Willian José 6 Gols em 2026 e artilheiro do Bahia na temporada 21 Gols em 2025, melhor marca pessoal da carreira 72% Dos gols pelo Bahia marcados em Salvador Referência Quarto maior goleador da Fonte Nova desde 2013 Jogador destaque · Santos Benjamín Rollheiser €11 mi Contratação mais cara do Santos na temporada 36 Jogos pelo Brasileirão em 2025, 27 como titular 1,5 Passes decisivos por jogo na Série A Criação Peça central sem Neymar em campo

Os técnicos

Rogério Ceni é um dos treinadores mais experientes da Série A e vive seu segundo ciclo no Bahia. O comandante construiu um time competitivo, que brigou por vaga na Libertadores até a última rodada de 2025, e agora procura dar estabilidade a uma equipe que oscila entre atuações sólidas em casa e desempenhos abaixo do esperado fora.

A reação ao baque do Remo passa pelo uso do elenco completo e pela correção dos erros técnicos apontados por Charles Hembert após o duelo com o Flamengo. Ceni costuma alternar esquemas entre 4-3-3 e 4-2-3-1 conforme o adversário.

Cuca retornou ao Santos em um momento de crise e ainda não conseguiu recuperar o time. O treinador aposta na experiência para conduzir a equipe em jogos sob pressão, mas enfrenta uma série de desfalques que limita suas opções táticas. A decisão de poupar Neymar mostra que o foco imediato é a Sul-Americana, competição em que o Peixe é lanterna do grupo com um ponto.

Análise tática

O Bahia deve entrar em 4-3-3 com posse dominante e pressão alta no campo ofensivo. Éverton Ribeiro funciona como organizador principal, enquanto Luciano Juba sobe pela esquerda e Willian José atua como ponto de referência na área.

A principal força baiana está nas jogadas aéreas ofensivas, como mostrou o gol de Willian José contra o Remo. Bolas paradas também são armas relevantes, com Éverton Ribeiro na cobrança e David Duarte e Ramos Mingo presentes na área adversária.

O Santos tende a armar um bloco mais compacto, em 4-3-3 ou 4-2-3-1, priorizando transições rápidas. Sem Neymar e Gabigol, Rollheiser assume o papel de principal criador e Barreal explora a velocidade pelos lados do campo. Tiquinho Soares segue como referência ofensiva na ausência de outros nomes.

A fragilidade do Peixe como visitante é o ponto que o Bahia deve explorar. O Santos sofreu gols em dez das últimas 12 partidas e apresenta dificuldade em reagir quando o adversário abre o placar. Se o Tricolor sair na frente ainda no primeiro tempo, a tendência é de um jogo confortável em Salvador.

Prognóstico de placar exato para Bahia x Santos

🎯 Palpite do Lance! Bahia 2 x 0 Santos O Bahia deve se impor na Fonte Nova diante de um Santos fragilizado, sem Neymar, Gabigol e outros titulares. Willian José tem 72% dos gols pelo clube em Salvador e enfrenta uma defesa que sofreu gols em dez das últimas 12 partidas. O Santos sofreu 19 gols em 12 jogos no Brasileirão 2026

gols em jogos no Brasileirão 2026 O Bahia marcou dois ou mais gols em cinco dos últimos nove jogos em casa

ou mais gols em dos últimos nove jogos em casa O Peixe perdeu quatro das últimas cinco partidas como visitante

das últimas partidas como visitante Willian José tem 18 gols na Arena Fonte Nova e é referência do ataque tricolor

Resumo dos palpites do Lance para Bahia x Santos