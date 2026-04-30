Arsenal x Fulham – Palpites, análise e odds (02/05)
Confira os palpites para a partida da 35ª rodada da Premier League 2025/26
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O Emirates Stadium terá neste sábado (2), os donos da casa Arsenal em um duelo contra o Fulham, querendo ampliar a vantagem sobre o Manchester City para seis pontos na liderança da Premier League. Já os visitantes ainda têm chances mínimas de vaga em competições europeias, e querem estragar o momento dos Gunners.
A chegada ao confronto carrega um pano de fundo europeu pesado. Na quarta-feira (29), o Arsenal saiu de Madri com um empate em 1 a 1 contra o Atlético de Madrid. Assim, divididos entre manter força pelo título inglês e uma vaga na final europeia, entra em campo buscando a 23ª vitória na Premier League.
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Análise da partida
O Arsenal chega ao sábado após a vitória por 1 a 0 sobre o Newcastle, semana passada. A vitória mínima veio com suor, mas encerrou uma sequência de quatro derrotas seguidas entre campeonato, FA Cup e Copa da Liga. É o tipo de resultado que não convence, mas ajuda na tabela: com 73 pontos em 34 rodadas, os Gunners mantêm a liderança com três de vantagem sobre o City.
No Emirates, o cenário é outro. O Arsenal cedeu apenas 11 gols como mandante em toda a temporada da Premier League. Para contexto: em 17 jogos em casa, Raya foi batido pouco mais de uma vez por jogo, em média. Saliba e Gabriel raramente deixam espaço, e Declan Rice cobre o que escapa pelo meio.
De olho na próxima terça-feira (5), a Ligue 1 adiou o jogo do PSG entre os dois duelos com o Liverpool nas quartas da Champions. O Arsenal joga este sábado com menos de 72 horas de recuperação desde Madri, sem qualquer concessão do calendário inglês. Arteta poupou Saka e Eze na Espanha precisamente por isso: os dois entraram no banco e devem iniciar no Emirates, mas o espaço para rotacionar o restante do elenco é estreito.
O aspecto que mais favorece os anfitriões neste sábado é precisamente a fragilidade ofensiva do visitante. O Fulham balançou as redes em apenas dois dos últimos sete jogos em todas as competições, acumulando somente quatro gols no período. A vitória por 1 a 0 sobre o Aston Villa, marcada por Ryan Sessegnon ainda no primeiro tempo, deu um alívio, mas não resolveu o problema estrutural: fora de casa, o clube de Marco Silva está há três partidas sem marcar.
Na tabela, o Fulham figura no décimo lugar, dois pontos atrás do Brighton, sexto colocado. A disputa por uma vaga europeia ainda é matematicamente possível, mas a equipe enfrenta um obstáculo histórico inédito neste sábado: os Cottagers jamais venceram uma partida fora de casa na Premier League contra o clube que naquele dia liderava a divisão.
Para o Fulham, a única rota viável é bloquear bem, sair rápido e torcer por Raúl Jiménez. O mexicano de 34 anos marcou dois gols nos últimos quatro jogos que disputou contra o Arsenal: é o histórico mais favorável que o visitante pode apresentar no grupo. Nos outros dez jogadores do provável time inicial, nenhum tem gol contra os Gunners nesta temporada.
Outros palpites para Arsenal x Fulham
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Confrontos diretos
Em 60 partidas entre os clubes, o Arsenal venceu 39 vezes. O Fulham ganhou oito. Os números já dizem o suficiente, mas o detalhe que resume melhor a relação entre os dois é o recorte doméstico: em 32 jogos de liga disputados pelo Arsenal em casa contra o Fulham, o placar jamais foi favorável aos visitantes. São 24 vitórias e sete empates, sem nenhuma derrota. Esse é o maior invicto de um clube contra um adversário específico em toda a história do futebol de liga inglês.
O duelo mais recente aconteceu em outubro de 2025, no Craven Cottage. O Arsenal venceu por 1 a 0 com um gol de Leandro Trossard após cobrança de escanteio convertida por cabeçada de Gabriel. Significativo: o Fulham não conseguiu registrar nenhum chute em direção ao gol naquele dia. Antes disso, o Arsenal havia vencido por 2 a 1 no Emirates em abril de 2025, com Mikel Merino abrindo o placar. O único resultado recente que destoa da hegemonia gunner foi o empate em 1 a 1 em dezembro de 2024 no Craven Cottage.
Notícias de Arsenal x Fulham
Arsenal
No Arsenal, a principal preocupação é Kai Havertz. O alemão sofreu uma lesão muscular na vitória sobre o Newcastle e é dúvida relevante para o sábado, tendo ficado fora da viagem a Madri. Jurrien Timber (virilha) e Mikel Merino (pé) seguem no departamento médico. Ben White também está sob escrutínio tático após atuações irregulares, e Cristhian Mosquera se apresenta como alternativa à direita da defesa.
Riccardo Calafiori voltou ao banco em Madri após uma indisposição e pode reassumir sua vaga na lateral esquerda, deslocando Piero Hincapié para o banco. Saka e Eze ficaram como substitutos na Espanha; a expectativa é que os dois iniciem neste sábado.
Escalação provável Arsenal (4-3-3): Raya; Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhães, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Eberechi Eze, Viktor Gyokeres. Técnico: Mikel Arteta.
Fulham
Do lado do Fulham, Alex Iwobi está descartado com lesão na coxa. Ryan Sessegnon, autor do único gol sobre o Aston Villa, saiu de campo aos 81 minutos com uma problema físico não especificado e é dúvida moderada. Marco Silva manifestou cautela sobre o lateral, dado seu histórico conturbado com lesões. Antonee Robinson está pronto para o caso. Kenny Tete e o lateral Kevin (tornozelo) permanecem fora.
Escalação provável Fulham (4-2-3-1): Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Lukic; Wilson, Smith Rowe, Chukwueze; Jiménez. Técnico: Marco Silva.
Destaques individuais de Arsenal x Fulham
Os técnicos
Mikel Arteta está no Arsenal desde dezembro de 2019 e esta é a temporada em que as peças chegam mais próximo de se encaixar todas ao mesmo tempo. Com Gyokeres resolvendo o problema do centroavante que o clube não tinha, Zubimendi estabilizando o meio e Eze adicionado no verão, Arteta opera com o elenco mais completo de seu ciclo. A simultaneidade de título inglês e semifinal da Champions é o reflexo disso.
Marco Silva está no Fulham desde junho de 2021 e transformou um clube que brigava para não cair num time que discute Europa. O português terminou a temporada passada com 54 pontos, recorde histórico do clube na Premier League. Este sábado pode ser um dos últimos capítulos de seu ciclo em Craven Cottage: Silva é o favorito para assumir o Chelsea, e a decisão sobre o futuro deve ser tomada nos próximos dias.
Análise tática
O Arsenal deve se organizar em um 4-3-3 com Saka e Eze abertos nas pontas e Gyokeres centralizado. O trio de meio Rice, Zubimendi e Odegaard oferece cobertura defensiva, construção no passe e chegada pela meia-direita, enquanto Calafiori projetado na lateral esquerda adiciona largura e saída de bola pelo setor.
O Fulham tende a bloquear com um 4-2-3-1 compacto, usando Berge e Lukic como dupla pivô para neutralizar a pressão dos Gunners. Emile Smith Rowe no espaço entre as linhas é o ponto de conexão do time, enquanto Jiménez atua como referência solitária no ataque.
A bola parada merece atenção especial. Em outubro, o único gol do Arsenal no Craven Cottage saiu de uma cobrança de escanteio: flick de Gabriel, Trossard empurrando para o gol vazio. O Fulham não registrou nenhum chute a gol naquele jogo. Com um bloco defensivo baixo provável neste sábado, o roteiro de jogadas ensaiadas dos Gunners pode voltar a decidir.
A fadiga pós-Madri é o argumento mais honesto a favor do Fulham neste sábado. Num cenário em que Arteta gerencie minutos e a equipe perca intensidade de pressão, os Cottagers podem criar mais do que o habitual. Só que 11 gols sofridos em 17 jogos em casa não é coincidência de calendário: é consistência de processo.
Prognóstico de placar exato para Arsenal x Fulham
- David Raya acumula 16 clean sheets na Premier League 2025-26 — o maior número entre todos os goleiros da divisão e três a mais do que fez em toda a temporada passada.
- Arsenal invicto em 32 jogos de liga em casa contra o Fulham: 24 vitórias, sete empates, nenhuma derrota — o maior invicto doméstico de um clube contra um mesmo adversário na história do futebol de liga inglês.
- Fulham marcou em apenas dois dos últimos sete jogos em todas as competições, acumulando quatro gols no período. Fora de casa na Premier League, o clube não balança as redes há três partidas consecutivas.
- No duelo mais recente entre os clubes, em outubro de 2025, o Fulham não registrou um único chute a gol no Craven Cottage. O Arsenal venceu 1 a 0 com controle absoluto do jogo do início ao fim.
Resumo do palpites do Lance para Arsenal x Fulham
Melhor palpite do jogo: Arsenal vence e ambas as equipes marcam: não – Odd 2,41 na Betsson
Palpite alternativo: Corrida até o 2º gol: Arsenal – Odd 1,73 na Betsson
Palpite alternativo 2: Mais de 8,5 finalizações do Fulham – Odd 2,05 na Superbet
Palpite alternativo 3: Menos de 3,5 cartões – Odd 1,82 na Betano
Palpite de placar exato do Lance!: Arsenal 2 x 0 Fulham – Odd 6,80 na Betsson
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