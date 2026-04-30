Arsenal x Fulham – Palpites, análise e odds (02/05)

O Emirates Stadium terá neste sábado (2), os donos da casa Arsenal em um duelo contra o Fulham, querendo ampliar a vantagem sobre o Manchester City para seis pontos na liderança da Premier League. Já os visitantes ainda têm chances mínimas de vaga em competições europeias, e querem estragar o momento dos Gunners.

A chegada ao confronto carrega um pano de fundo europeu pesado. Na quarta-feira (29), o Arsenal saiu de Madri com um empate em 1 a 1 contra o Atlético de Madrid. Assim, divididos entre manter força pelo título inglês e uma vaga na final europeia, entra em campo buscando a 23ª vitória na Premier League.

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Análise da partida

O Arsenal chega ao sábado após a vitória por 1 a 0 sobre o Newcastle, semana passada. A vitória mínima veio com suor, mas encerrou uma sequência de quatro derrotas seguidas entre campeonato, FA Cup e Copa da Liga. É o tipo de resultado que não convence, mas ajuda na tabela: com 73 pontos em 34 rodadas, os Gunners mantêm a liderança com três de vantagem sobre o City.

No Emirates, o cenário é outro. O Arsenal cedeu apenas 11 gols como mandante em toda a temporada da Premier League. Para contexto: em 17 jogos em casa, Raya foi batido pouco mais de uma vez por jogo, em média. Saliba e Gabriel raramente deixam espaço, e Declan Rice cobre o que escapa pelo meio.

De olho na próxima terça-feira (5), a Ligue 1 adiou o jogo do PSG entre os dois duelos com o Liverpool nas quartas da Champions. O Arsenal joga este sábado com menos de 72 horas de recuperação desde Madri, sem qualquer concessão do calendário inglês. Arteta poupou Saka e Eze na Espanha precisamente por isso: os dois entraram no banco e devem iniciar no Emirates, mas o espaço para rotacionar o restante do elenco é estreito.

O aspecto que mais favorece os anfitriões neste sábado é precisamente a fragilidade ofensiva do visitante. O Fulham balançou as redes em apenas dois dos últimos sete jogos em todas as competições, acumulando somente quatro gols no período. A vitória por 1 a 0 sobre o Aston Villa, marcada por Ryan Sessegnon ainda no primeiro tempo, deu um alívio, mas não resolveu o problema estrutural: fora de casa, o clube de Marco Silva está há três partidas sem marcar.

Na tabela, o Fulham figura no décimo lugar, dois pontos atrás do Brighton, sexto colocado. A disputa por uma vaga europeia ainda é matematicamente possível, mas a equipe enfrenta um obstáculo histórico inédito neste sábado: os Cottagers jamais venceram uma partida fora de casa na Premier League contra o clube que naquele dia liderava a divisão.

Para o Fulham, a única rota viável é bloquear bem, sair rápido e torcer por Raúl Jiménez. O mexicano de 34 anos marcou dois gols nos últimos quatro jogos que disputou contra o Arsenal: é o histórico mais favorável que o visitante pode apresentar no grupo. Nos outros dez jogadores do provável time inicial, nenhum tem gol contra os Gunners nesta temporada.

Outros palpites para Arsenal x Fulham

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Confrontos diretos

Em 60 partidas entre os clubes, o Arsenal venceu 39 vezes. O Fulham ganhou oito. Os números já dizem o suficiente, mas o detalhe que resume melhor a relação entre os dois é o recorte doméstico: em 32 jogos de liga disputados pelo Arsenal em casa contra o Fulham, o placar jamais foi favorável aos visitantes. São 24 vitórias e sete empates, sem nenhuma derrota. Esse é o maior invicto de um clube contra um adversário específico em toda a história do futebol de liga inglês.

O duelo mais recente aconteceu em outubro de 2025, no Craven Cottage. O Arsenal venceu por 1 a 0 com um gol de Leandro Trossard após cobrança de escanteio convertida por cabeçada de Gabriel. Significativo: o Fulham não conseguiu registrar nenhum chute em direção ao gol naquele dia. Antes disso, o Arsenal havia vencido por 2 a 1 no Emirates em abril de 2025, com Mikel Merino abrindo o placar. O único resultado recente que destoa da hegemonia gunner foi o empate em 1 a 1 em dezembro de 2024 no Craven Cottage.

Notícias de Arsenal x Fulham

Arsenal

No Arsenal, a principal preocupação é Kai Havertz. O alemão sofreu uma lesão muscular na vitória sobre o Newcastle e é dúvida relevante para o sábado, tendo ficado fora da viagem a Madri. Jurrien Timber (virilha) e Mikel Merino (pé) seguem no departamento médico. Ben White também está sob escrutínio tático após atuações irregulares, e Cristhian Mosquera se apresenta como alternativa à direita da defesa.

Riccardo Calafiori voltou ao banco em Madri após uma indisposição e pode reassumir sua vaga na lateral esquerda, deslocando Piero Hincapié para o banco. Saka e Eze ficaram como substitutos na Espanha; a expectativa é que os dois iniciem neste sábado.

Escalação provável Arsenal (4-3-3): Raya; Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhães, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Eberechi Eze, Viktor Gyokeres. Técnico: Mikel Arteta.

Fulham

Do lado do Fulham, Alex Iwobi está descartado com lesão na coxa. Ryan Sessegnon, autor do único gol sobre o Aston Villa, saiu de campo aos 81 minutos com uma problema físico não especificado e é dúvida moderada. Marco Silva manifestou cautela sobre o lateral, dado seu histórico conturbado com lesões. Antonee Robinson está pronto para o caso. Kenny Tete e o lateral Kevin (tornozelo) permanecem fora.

Escalação provável Fulham (4-2-3-1): Leno; Castagne, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Lukic; Wilson, Smith Rowe, Chukwueze; Jiménez. Técnico: Marco Silva.

Destaques individuais de Arsenal x Fulham

Jogador destaque · Arsenal Viktor Gyokeres 12 Gols na Premier League 2025-26 5 Gols na Champions League 2025-26 32 Jogos disputados na Premier League 6.77 Rating médio na temporada (FotMob) Jogador destaque · Fulham Raúl Jiménez 9 Gols na Premier League 2025-26 3 Assistências na Premier League 2025-26 2 Gols nos últimos 4 jogos contra o Arsenal 6.84 Rating médio na temporada (FotMob)

Os técnicos

Mikel Arteta está no Arsenal desde dezembro de 2019 e esta é a temporada em que as peças chegam mais próximo de se encaixar todas ao mesmo tempo. Com Gyokeres resolvendo o problema do centroavante que o clube não tinha, Zubimendi estabilizando o meio e Eze adicionado no verão, Arteta opera com o elenco mais completo de seu ciclo. A simultaneidade de título inglês e semifinal da Champions é o reflexo disso.

Marco Silva está no Fulham desde junho de 2021 e transformou um clube que brigava para não cair num time que discute Europa. O português terminou a temporada passada com 54 pontos, recorde histórico do clube na Premier League. Este sábado pode ser um dos últimos capítulos de seu ciclo em Craven Cottage: Silva é o favorito para assumir o Chelsea, e a decisão sobre o futuro deve ser tomada nos próximos dias.

Análise tática

O Arsenal deve se organizar em um 4-3-3 com Saka e Eze abertos nas pontas e Gyokeres centralizado. O trio de meio Rice, Zubimendi e Odegaard oferece cobertura defensiva, construção no passe e chegada pela meia-direita, enquanto Calafiori projetado na lateral esquerda adiciona largura e saída de bola pelo setor.

O Fulham tende a bloquear com um 4-2-3-1 compacto, usando Berge e Lukic como dupla pivô para neutralizar a pressão dos Gunners. Emile Smith Rowe no espaço entre as linhas é o ponto de conexão do time, enquanto Jiménez atua como referência solitária no ataque.

A bola parada merece atenção especial. Em outubro, o único gol do Arsenal no Craven Cottage saiu de uma cobrança de escanteio: flick de Gabriel, Trossard empurrando para o gol vazio. O Fulham não registrou nenhum chute a gol naquele jogo. Com um bloco defensivo baixo provável neste sábado, o roteiro de jogadas ensaiadas dos Gunners pode voltar a decidir.

A fadiga pós-Madri é o argumento mais honesto a favor do Fulham neste sábado. Num cenário em que Arteta gerencie minutos e a equipe perca intensidade de pressão, os Cottagers podem criar mais do que o habitual. Só que 11 gols sofridos em 17 jogos em casa não é coincidência de calendário: é consistência de processo.

Prognóstico de placar exato para Arsenal x Fulham

🎯 Previsão de Placar Arsenal 2 x 0 Fulham O Arsenal tem a defesa mais sólida da liga jogando em casa e enfrenta um Fulham que não marca como visitante há três rodadas. A qualidade de Gyokeres, Saka e Eze deve ser suficiente para abrir dois gols sem sofrer resposta. David Raya acumula 16 clean sheets na Premier League 2025-26 — o maior número entre todos os goleiros da divisão e três a mais do que fez em toda a temporada passada.

Arsenal invicto em 32 jogos de liga em casa contra o Fulham: 24 vitórias, sete empates, nenhuma derrota — o maior invicto doméstico de um clube contra um mesmo adversário na história do futebol de liga inglês.

Fulham marcou em apenas dois dos últimos sete jogos em todas as competições, acumulando quatro gols no período. Fora de casa na Premier League, o clube não balança as redes há três partidas consecutivas.

No duelo mais recente entre os clubes, em outubro de 2025, o Fulham não registrou um único chute a gol no Craven Cottage. O Arsenal venceu 1 a 0 com controle absoluto do jogo do início ao fim.

Resumo do palpites do Lance para Arsenal x Fulham