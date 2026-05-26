Cruzeiro x Barcelona de Guayaquil Palpite – Análise e odds (27/05)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Menos de 2,5 gols – 1,87 na Betsson Placar provável: Cruzeiro 2 x 0 Barcelona de Guayaquil – 5,00 na Betsson Aposta de valor: Matheus Pereira marcar a qualquer momento – 2,55 na Betsson Aposta alternativa: Mais de 5,5 cartões – 1,87 na Betano Dica com boas chances: Mais de 9,5 escanteios – 1,75 na Br4Bet

O Cruzeiro recebe o Barcelona de Guayaquil no Mineirão, em Belo Horizonte, nesta quinta-feira, 28 de maio, pela sexta e última rodada do Grupo D da Copa Libertadores 2026. A equipe mineira chega à rodada decisiva ocupando a segunda colocação com oito pontos e depende apenas de uma vitória para garantir vaga direta nas oitavas de final, sem precisar acompanhar os demais resultados do grupo.

O Barcelona, por outro lado, desembarca em Belo Horizonte já sem chances matemáticas de classificação. Além da eliminação precoce, o clube equatoriano ainda terá o desfalque de Darío Benedetto no setor ofensivo. O atacante argentino, principal referência ofensiva da equipe na temporada, sequer viajou com a delegação para o Brasil. Confira os palpites do Lance para a partida em Belo Horizonte e também outras dicas de aposta para hoje.

Melhor palpite para Cruzeiro x Barcelona de Guayaquil pela Libertadores

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Análise da partida - Cruzeiro precisa vencer para garantir a vaga

A campanha do Cruzeiro no Grupo D foi marcada por oscilações, mas ainda mantém a equipe em posição favorável na briga pela classificação às oitavas de final. A Raposa estreou vencendo o próprio Barcelona de Guayaquil por 1 x 0 no Equador, com gol de Matheus Pereira, e depois superou o Boca Juniors pelo mesmo placar no Mineirão, em partida marcada pelo primeiro gol de Fagner com a camisa celeste. A única derrota aconteceu diante da Universidad Católica, em Belo Horizonte, quando o time chileno marcou nos acréscimos para vencer por 2 x 1.

Os empates contra a Universidad Católica, em Santiago, e diante do Boca Juniors, na Bombonera, mantiveram o grupo totalmente aberto para a rodada final. Com oito pontos, o Cruzeiro aparece atrás apenas da própria Universidad Católica, que soma dez. O Boca tem sete pontos, o que transforma a última rodada em um cenário de pressão máxima: a vitória garante a classificação da equipe mineira sem depender de qualquer combinação paralela. Qualquer tropeço, porém, abre espaço para eliminação precoce.

No Campeonato Brasileiro, o time de Artur Jorge alternou boas vitórias com atuações menos consistentes diante de adversários mais organizados. O Cruzeiro venceu Bahia, Goiás e Chapecoense recentemente, mas os empates contra Palmeiras e Universidad Católica evidenciaram dificuldades ofensivas em jogos mais equilibrados taticamente. Ainda assim, o desempenho no Mineirão segue sendo um dos principais trunfos da equipe, que permanece invicta como mandante nesta edição da Libertadores.

A ausência de Gerson adiciona um elemento importante para a decisão. Contratado no início de 2026 como principal reforço do elenco, o volante se tornou peça central no funcionamento do meio-campo celeste, mas foi expulso na Bombonera e está suspenso para a rodada decisiva. Sem ele, Artur Jorge deve reorganizar o setor utilizando Lucas Romero como primeiro volante e Christian em uma função de maior mobilidade na construção ofensiva.

O Barcelona de Guayaquil chega ao Mineirão já eliminado da Libertadores após campanha bastante irregular. A equipe equatoriana venceu apenas uma partida no grupo, justamente contra o Boca Juniors em Guayaquil, mas acumulou derrotas para Cruzeiro, Universidad Católica e Boca ao longo da competição. O revés por 2 x 0, em Santiago, na rodada passada, encerrou matematicamente as chances de classificação às oitavas.

O desempenho como visitante foi um dos principais problemas do Barcelona nesta Libertadores. Em três jogos fora de casa, a equipe não marcou nenhum gol e sofreu forte pressão defensiva, especialmente na derrota por 3 x 0 para o Boca Juniors, em Buenos Aires. Mesmo tendo eliminado o Botafogo nas fases preliminares, o clube equatoriano não conseguiu manter o mesmo nível competitivo na fase de grupos.

Na LigaPro do Equador, o momento também está longe de ser dominante. O Barcelona ocupa posição intermediária na tabela e segue distante do Independiente del Valle na disputa pela liderança nacional. Além disso, a equipe chega ao Brasil sem seu principal atacante: Darío Benedetto foi vetado da viagem após sofrer lesão muscular na perna direita, reduzindo ainda mais o peso ofensivo do elenco de César Farías.

Mesmo eliminado da Libertadores, o Barcelona ainda encontra motivação competitiva na rodada final. O regulamento da Conmebol garante ao terceiro colocado uma vaga nos playoffs da Copa Sul-Americana, cenário que mantém os equatorianos vivos em torneios continentais na sequência da temporada. Essa condição pode tornar o jogo no Mineirão mais perigoso para um Cruzeiro que entra pressionado pela obrigação da vitória.

Outros palpites e odds para Cruzeiro x Barcelona de Guayaquil

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Confrontos diretos entre Cruzeiro x Barcelona de Guayaquil

O histórico entre Cruzeiro e Barcelona de Guayaquil em competições oficiais começou justamente nesta edição da Libertadores 2026. O primeiro encontro ocorreu em 7 de abril, no Estádio Monumental Banco Pichincha, em Guayaquil, pela rodada de abertura do Grupo D. A Raposa venceu por 1 x 0 com gol de Matheus Pereira já nos acréscimos do segundo tempo.

Naquela partida, o Cruzeiro conseguiu controlar melhor o jogo após abrir o placar e administrou a vantagem nos minutos finais. O Barcelona ainda tentou reagir nos acréscimos, principalmente em uma finalização de Matías Lugo de fora da área, mas sem conseguir acertar o alvo. O resultado fortaleceu a posição da equipe mineira como uma das favoritas à classificação dentro do grupo.

O duelo desta quinta-feira no Mineirão será apenas o segundo encontro entre os clubes e representa para os equatorianos a oportunidade de encerrar esse retrospecto negativo. Para a Raposa, repetir o desempenho do jogo de ida pode significar a confirmação da vaga nas oitavas de final da Libertadores.

Notícias de Cruzeiro x Barcelona de Guayaquil

Cruzeiro: desfalques e dúvidas

Artur Jorge terá um desfalque importante para a rodada decisiva da Libertadores 2026. Gerson está suspenso após receber cartão vermelho direto na Bombonera, em lance envolvendo Leandro Paredes. Contratado no início da temporada junto ao Zenit, o volante participou de todos os jogos do Cruzeiro na fase de grupos e se consolidou rapidamente como peça central do meio-campo celeste. Sem ele, a tendência é de maior responsabilidade para Lucas Romero e Christian na sustentação e construção das jogadas.

Além da ausência de Gerson, o Cruzeiro segue com problemas no departamento médico. Cássio continua fora após grave lesão no joelho esquerdo, enquanto Kauã Prates ainda se recupera de problema muscular na coxa direita. William também não estará disponível, já que permanece em Porto Alegre acompanhando o filho hospitalizado. A principal notícia positiva fica por conta do retorno de Matheus Henrique, liberado após recuperação de uma contusão pulmonar sofrida no início de maio.

O cenário disciplinar também preocupa Artur Jorge para a sequência da competição. Kaiki Bruno, Lucas Romero e Matheus Pereira entram em campo pendurados com dois cartões amarelos acumulados. A situação de Matheus Pereira chama maior atenção, já que o camisa 10 é o principal organizador ofensivo da equipe e correria risco de suspensão em uma eventual oitava de final caso receba nova advertência diante do Barcelona de Guayaquil.

Provável escalação do Cruzeiro (4-2-3-1): Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero e Christian; Keny Arroyo, Matheus Pereira e Luis Sinisterra; Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.

Barcelona de Guayaquil: desfalques e dúvidas

A ausência de Darío Benedetto representa o principal problema do Barcelona de Guayaquil para a rodada decisiva no Mineirão. O atacante argentino, artilheiro da equipe na LigaPro equatoriana em 2026, sofreu uma distensão muscular na perna direita e foi vetado da viagem para Belo Horizonte. Ex-Boca Juniors e Olympique de Marseille, Benedetto era a principal referência ofensiva do elenco e o jogador mais experiente do setor de ataque em competições continentais.

Além dele, o técnico César Farías também não poderá contar com o zagueiro Jhonnier Chalá, que segue fora por lesão muscular e suspensão, nem com Jefferson Intriago, afastado por sobrecarga no joelho direito. Johan Garcia e João Rojas continuam em recuperação física e permanecem indisponíveis.

A boa notícia para os equatorianos é o retorno de Milton Céliz após suspensão, enquanto Jefferson Wila, Luis Cano e Miguel Parrales disputam espaço para assumir a responsabilidade ofensiva deixada pela ausência de Benedetto.

Provável escalação do Barcelona (4-3-3): José Contreras; Bryan Carabalí, Álex Rangel, Javier Báez e Gustavo Vallecilla; Matías Lugo, Jhonny Quiñónez e Milton Céliz; Luis Cano, Jefferson Wila e Miguel Parrales. Técnico: César Farías.

Destaques individuais de Cruzeiro x Barcelona de Guayaquil

Jogador destaque · Cruzeiro Matheus Pereira 6 Gols em 2026 (todas as competições), segundo maior da Raposa na temporada 7 Assistências em 2026 (todas as competições), líder do elenco 2 Gols na Copa Libertadores 2026 7,47 Nota média FotMob no Brasileirão 2026 – melhor avaliação do elenco celeste Jogador destaque · Barcelona SC · AUSENTE – lesionado Darío Benedetto 5 Gols na LigaPro equatoriana 2026, artilheiro do Barcelona na temporada 2 Assistências na LigaPro equatoriana 2026 7,1 Nota média FotMob na LigaPro 2026 0 Gols na Copa Libertadores 2026 – não balançou as redes no torneio

Os técnicos - Artur Jorge em busca do bicampeonato

Artur Jorge

Artur Jorge chegou ao Cruzeiro em março de 2026 após passagem vitoriosa pelo Botafogo, onde conquistou a Libertadores e o Campeonato Brasileiro de 2024. Antes disso, o treinador português construiu grande parte da carreira no Braga, clube em que venceu a Taça da Liga de Portugal e consolidou seu trabalho no futebol europeu. Em Belo Horizonte, assumiu a equipe após a saída de Tite e rapidamente recebeu respaldo total da diretoria, assinando contrato de longa duração com a Raposa.

O impacto inicial foi imediato. Artur Jorge conquistou o Campeonato Mineiro de 2026 e reorganizou o Cruzeiro em torno de um modelo baseado em posse de bola, controle territorial e construção ofensiva apoiada em Matheus Pereira. Na Libertadores, o treinador estruturou a equipe em um 4-2-3-1 bastante organizado, utilizando o Mineirão como principal ponto de força da campanha continental.

César Farías

Do outro lado, César Farías chega à rodada decisiva carregando ampla experiência no futebol sul-americano. O treinador venezuelano comandou as seleções de Venezuela e Bolívia em ciclos de Eliminatórias e Copas América, além de acumular passagens importantes por clubes do Equador e da Colômbia antes de assumir o Barcelona de Guayaquil no início de 2026.

Sob o comando de Farías, o Barcelona conseguiu superar as fases preliminares da Libertadores eliminando Argentinos Juniors e Botafogo, mas perdeu força durante a fase de grupos. As dificuldades defensivas longe de Guayaquil ficaram evidentes nas derrotas para Boca Juniors e Universidad Católica, cenário que comprometeu a campanha continental dos equatorianos. Com contrato válido até o fim de 2026, Farías chega pressionado pela irregularidade da equipe tanto na Libertadores quanto na LigaPro equatoriana.

Análise tática de Cruzeiro x Barcelona de Guayaquil

Artur Jorge deve manter o 4-2-3-1 utilizado na Bombonera, mesmo sem a presença de Gerson no meio-campo. Lucas Romero tende a assumir a função mais recuada da equipe, enquanto Christian ganha liberdade para participar da construção ofensiva e aproximar-se de Matheus Pereira, principal articulador do Cruzeiro entre as linhas. Kaio Jorge segue como referência ofensiva central, explorando movimentações dentro da área e ataques ao espaço nas costas da defesa equatoriana.

O principal caminho ofensivo da Raposa deve passar novamente pelas laterais. O sistema do Barcelona costuma fechar o corredor central com os três homens de meio-campo, mas deixa espaços pelos lados quando pressionado por equipes com laterais agressivos. Nesse contexto, Fagner e Kaiki Bruno devem ter liberdade para avançar constantemente e buscar cruzamentos para Kaio Jorge, especialmente em jogadas de pressão territorial no Mineirão.

Sem Darío Benedetto, o Barcelona perde sua principal referência de área e passa a depender de um ataque mais móvel. Jefferson Wila e Luis Cano atacam mais os corredores do que a zona central, reduzindo a capacidade do time de sustentar posse no campo ofensivo. A estratégia de César Farías deve priorizar transições rápidas, principalmente explorando velocidade pelo lado esquerdo antes que o Cruzeiro consiga reorganizar sua linha defensiva.

A bola parada aparece como um dos pontos de vantagem mais claros para a equipe mineira. Fabrício Bruno e Jonathan Jesus oferecem força aérea importante em escanteios e faltas laterais, enquanto Matheus Pereira continua sendo o principal responsável pelas cobranças. O Barcelona demonstrou fragilidade defensiva nesse tipo de situação ao longo da fase de grupos, algo que o Cruzeiro costuma explorar bem atuando no Mineirão.

Prognóstico de placar exato para Cruzeiro x Barcelona de Guayaquil