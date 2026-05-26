Palmeiras x Junior Barranquilla Palpite – Análise e odds (28/05)

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O Palmeiras recebe o Junior Barranquilla nesta quinta-feira, no Allianz Parque, em São Paulo, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2026.

A partida tem peso decisivo para o Verdão, que soma oito pontos e ocupa a vice-liderança do Grupo F, atrás do Cerro Porteño, com dez. Uma vitória garante a classificação às oitavas de final e mantém a chance de terminar na primeira posição, caso os paraguaios tropecem diante do Sporting Cristal na rodada simultânea. O Junior, com quatro pontos na lanterna da chave, disputa apenas o terceiro lugar que dá acesso ao playoff da Copa Sul-Americana.

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Análise da partida - Verdão precisa da vitória e chega embalado pelo Maracanã

O Palmeiras construiu uma campanha consistente na fase de grupos, apesar do tropeço na quinta rodada. Duas vitórias sobre o Sporting Cristal (2 x 1 em casa e 2 x 0 em Lima), um empate com o Cerro Porteño fora e outro com o Junior na estreia, em Cartagena, somaram oito pontos. A derrota por 1 x 0 para o Cerro no Allianz Parque, na rodada passada, tirou o time da liderança e transformou a última rodada em jogo obrigatório.

No Brasileirão, o cenário é de domínio. O Verdão acumula 38 pontos em 17 rodadas, com 11 vitórias, cinco empates e uma derrota, saldo de gols de +16 e a melhor campanha entre os 20 clubes da Série A. A goleada sobre o Flamengo, com gols de Flaco López, Allan e Paulinho após a expulsão de Carrascal aos 21 minutos do primeiro tempo, reforçou a confiança do elenco em um momento decisivo do calendário.

O Junior Barranquilla na Libertadores vive realidade oposta à sua campanha doméstica. Na Liga Colombiana Apertura, o time de Barranquilla é segundo colocado com 35 pontos em 19 jogos, a apenas cinco do líder Atlético Nacional, somando 11 vitórias, dois empates e seis derrotas, com 31 gols marcados. Na Libertadores, porém, acumula apenas quatro pontos: uma vitória (3 x 2 sobre o Sporting Cristal na quinta rodada), um empate com o Palmeiras na estreia e três derrotas.

O Junior perdeu as duas partidas que disputou como visitante nesta fase de grupos, dado que pesa na análise de uma viagem ao Allianz Parque. A equipe viaja a São Paulo sem pressão pela classificação direta, mas com a obrigação de pontuar se quiser assegurar o terceiro lugar e a vaga no playoff da Sul-Americana, a depender do resultado paralelo entre Cerro Porteño e Sporting Cristal.

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Confrontos diretos entre Palmeiras e Junior Barranquilla

O retrospecto é amplamente favorável ao Palmeiras. Em cinco confrontos pela Libertadores, o Verdão soma quatro vitórias e um empate, sem nenhuma derrota para o time colombiano. Os números são expressivos: 12 gols marcados e apenas dois sofridos.

A série começou em 2019, quando o Palmeiras venceu as duas partidas da fase de grupos. Na ida, em Barranquilla, o time de Luiz Felipe Scolari ganhou por 2 x 0, com gols de Gustavo Scarpa e Marcos Rocha. Na volta, no Allianz Parque, o placar foi 3 x 1, com um hat-trick de Miguel Borja, ex-atacante do Junior que defendia o Verdão naquela temporada. Em 2018, o Palmeiras também venceu os dois jogos da fase de grupos.

Na estreia desta edição 2026, o cenário foi diferente. Jogando em Cartagena, o Junior arrancou um empate por 1 x 1, com Ramón Sosa marcando para o Palmeiras. Foi a primeira vez que o time colombiano evitou a derrota diante do Verdão na Libertadores, quebrando uma sequência de quatro reveses consecutivos.

Notícias de Palmeiras x Junior Barranquilla

Palmeiras: desfalques e dúvidas

O principal desfalque do Palmeiras é Ramón Sosa, autor do gol na estreia contra o Junior, que se recupera de uma lesão no tornozelo e tem retorno previsto para o início de junho.

Vitor Roque, outra opção ofensiva, segue afastado com problema no tornozelo e só volta em julho. O zagueiro Bruno Fuchs está fora por lesão muscular na coxa.

Na lateral esquerda, Joaquín Piquerez também é desfalque por entorse no tornozelo, o que mantém Arthur como titular na posição.

Gustavo Gómez, capitão e referência defensiva, ficou fora da partida contra o Flamengo e deve retornar ao time para a Libertadores. Jhon Arias, destaque na goleada sobre o Rubro-Negro, e Andreas Pereira seguem como peças fundamentais no meio ofensivo.

Provável escalação do Palmeiras (4-2-3-1): Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Andreas e Marlon Freitas; Allan, Martínez e Jhon Arias; Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

Junior Barranquilla: desfalques e dúvidas

O Junior perde o meia Fabián Ángel, suspenso por acúmulo de cartões na Libertadores. Ele era titular nos últimos jogos e sua ausência enfraquece a criação pelo meio.

O atacante Déiber Caicedo, com lesão no tendão de Aquiles, é dúvida e dificilmente terá condições de atuar. Luis Benedetti também carrega problema no tornozelo e tem presença incerta.

O técnico Alfredo Arias pode apostar na experiência de Luis Muriel como opção no ataque, enquanto Teófilo Gutiérrez, aos 40 anos, segue no banco como alternativa. Guillermo Paiva, centroavante paraguaio, é a referência ofensiva após ter sido titular nos últimos jogos.

No sistema defensivo, o goleiro uruguaio Mauro Silveira vem sendo o titular e mantém a vaga. Jermein Peña e Daniel Rivera formam a dupla de zagueiros, com Jhomier Guerrero e Yeison Suárez nas laterais.

Provável escalação do Junior Barranquilla (4-2-3-1): Mauro Silveira; Jhomier Guerrero, Daniel Rivera, Jermein Peña e Yeison Suárez; Jesús Rivas e Juan Ríos; Cristian Barrios, Jannenson Sarmiento e Bryan Castrillón; Guillermo Paiva. Técnico: Alfredo Arias.

Destaques individuais de Palmeiras x Junior Barranquilla

Destaque do Palmeiras José López 11 Gols em todas as competições 2026 38 Pontos do Palmeiras líder do Brasileirão (17 jogos) 3 x 0 Goleada sobre o Flamengo no Maracanã (abriu o placar) 88% Aproveitamento do Palmeiras em fases de grupos da Libertadores sob Abel Destaque do Junior Barranquilla Cristian Barrios 2° Posição do Junior na Liga Colombiana (35 pts em 19 jogos) 31 Gols do Junior na Liga Colombiana Apertura 3 x 2 Vitória sobre o Sporting Cristal (Libertadores R5) 0 Vitórias do Junior fora de casa na Libertadores 2026

Os técnicos - Experiências continentais em patamares distintos

Abel Ferreira

O português comanda o Palmeiras desde novembro de 2020 e acumula números impressionantes na Libertadores: dois títulos (2020 e 2021), uma final (2025) e aproveitamento de 88% em fases de grupos, com 21 vitórias, dois empates e apenas duas derrotas em 25 jogos nesse estágio.

A derrota para o Cerro Porteño na quinta rodada interrompeu uma longa sequência positiva e rendeu críticas, mas a resposta veio três dias depois com a goleada sobre o Flamengo. Abel foi multado em 15 mil dólares pela Conmebol após gesto obsceno na comemoração do gol de López contra o Sporting Cristal, um episódio que ilustra a intensidade com que vive cada partida.

Alfredo Arias

O treinador uruguaio assumiu o Junior em 2026 e conduziu a equipe à vice-liderança da Liga Colombiana Apertura, com 35 pontos em 19 rodadas. No cenário doméstico, o trabalho é considerado positivo, com o time apresentando consistência dentro de casa e 31 gols marcados.

Na Libertadores, a campanha de quatro pontos em cinco jogos reflete a dificuldade de competir fora da Colômbia. Arias sabe que o jogo no Allianz Parque exige uma postura mais pragmática do que a habitual, mas a suspensão de Fabián Ángel no meio-campo limita suas opções de armação.

Análise tática de Palmeiras x Junior Barranquilla

As duas equipes utilizam o 4-2-3-1 como formação principal, mas as interpretações são diferentes. O Palmeiras de Abel Ferreira prioriza a ocupação das faixas laterais com Jhon Arias e Allan, que se alternam entre abrir e fechar o campo, enquanto Andreas Pereira flutua como meia central com liberdade para aparecer entre linhas. José López, fixo na referência, atrai zagueiros e cria espaços para as infiltrações dos meias.

O Junior de Alfredo Arias tende a defender em bloco médio e apostar em transições rápidas, especialmente com Cristian Barrios e Bryan Castrillón pelos lados do campo. Guillermo Paiva opera como pivô no ataque e tenta segurar a bola para a chegada dos meias. A ausência de Fabián Ángel no meio-campo, porém, compromete a capacidade de retenção de posse na saída de jogo.

O principal ponto de desequilíbrio está nas laterais. Giay, pela direita do Palmeiras, sobe constantemente e pode explorar o espaço atrás de Yeison Suárez. Pelo outro lado, Arthur, improvisado na lateral esquerda por causa das lesões de Piquerez e Sosa, é menos consistente defensivamente, o que pode abrir uma brecha para Barrios avançar por dentro.

Prognóstico de placar exato para Palmeiras x Junior Barranquilla