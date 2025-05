Como apostar no Mundial de Clubes na bet365

Fazer suas apostas no Mundial de Clubes 2025 na bet365 é simples e rápido. A plataforma de apostas, que traz variados mercados esportivos e odds competitivas, cobre a competição com os maiores times do planeta. Quem usa o código de indicação bet365 sai na frente ao explorar os recursos e bônus da casa antes de começar suas bets.

Aliás, se você quiser já pode apostar no Mundial de Clubes, que terá uma versão completamente remodelada. Serão 32 clubes batalhando pelo posto de campeão mundial nos gramados dos Estados Unidos.

Confira este guia para ter todas as informações da competição e saber como fazer suas apostas no Mundial de Clubes na bet365.

➡️ Por fim, confira nosso guia de apostas no Mundial de Clubes e veja mais sugestões de plataformas para suas bets na competição.

Principais mercados de aposta no Mundial de Clubes

Quem quiser apostar no Mundial de Clubes pela bet365 terá uma grande oferta de mercados disponíveis. Você pode conferir essa grande variedade no site da operadora.

Abaixo vamos listar alguns dos mercados que chamam a atenção nesse Super Mundial de Clubes.

Campeão da competição

Este mercado é uma das opções da bet365 e tem Real Madrid, Manchester City e Bayern de Munique no topo. O mercado de campeão da competição sempre tem odds competitivas, já que exige um grande estudo e surpresas podem acontecer. Tenha em mente que as odds flutuam e podem ser alteradas a qualquer momento, então entre no site da bet365 para ter os dados exatos.

Vencedor da partida

Todos os jogos terão a cobertura para apostar no Mundial de Clubes na bet365. Com o sorteio já feito e os grupos definidos, já são dezenas de jogos programados e que podem receber apostas na vitória de um dos lados ou dos empates. Analise as odds e veja qual é a melhor opção.

Número de gols

O estudo do número de gols, prós e contras de cada equipe, pode ser usado para fazer apostas no Mundial de Clubes em número de gols. Seja mais ou menos de 2,5 na partida, mais ou menos de 1,5 gol de uma das equipes, não faltam mercados com número de gols.

Escanteios

Assim como dá para apostar no número de gols, dá para fazer o mesmo com escanteios, seja no número exato ou mais/menos (over/under) em um número específico. Os escanteios são uma excelente métrica da produção ofensiva de uma equipe e dá para acompanhar e estudar os números de forma fácil e direta.

Ambos marcam

Também relacionado a gols, o mercado de ambos os times marcam é bastante popular por suas odds interessantes e o fato de poder estudar e acompanhar de forma fácil. O importante neste caso é pegar os últimos jogos e ver em quantos tiveram os dois times marcando e em quantos não. Esta é uma boa aposta se você não consegue visualizar bem quem será o vencedor da partida.

A bet365 conta com promoções exclusivas para esportes que podem ser usadas no Mundial de Clubes 2025

Mundial de Clubes na bet365: dicas de apostas

Ao fazer suas apostas no Mundial de Clubes é interessante ter em mente alguns pontos além dos comuns a outras apostas e eventos. O primeiro deles é que será uma competição nova no calendário, com um mês de duração, em um país neutro para a grande maioria dos clubes e no final da temporada europeia.

Portanto, os times europeus podem ter diferentes níveis de envolvimento e prioridade para essa competição. Claro que o troféu importa, mas é histórica a importância diminuída que os clubes europeus dão ao Mundial comparado à Champions League, por exemplo.

Enquanto isso, os clubes sul-americanos dão enorme importância ao Mundial de Clubes. Isso não elimina as diferenças técnicas, mas tanto os brasileiros como os dois gigantes argentinos (River Plate e Boca Juniors) vão entrar com 100% de intensidade.

De resto, ao fazer apostas no Mundial de Clubes, segue a mesma ideia de apostas em outras competições. Faça um estudo profundo dos dois times: escalações prováveis, resultados recentes, quem está se destacando, quem pode perder a posição. As estatísticas de gols pró e contra, além do número de escanteios são muito importantes.

E, por fim, sempre compare as odds e veja quais oportunidades podem surgir em mercados diferentes dos mais conhecidos, como resultado final.

Quem deve vencer a disputa? Veja as odds do Mundial de Clubes e nossas apostas sobre os favoritos.

Promoções da bet365 para o Mundial de Clubes

A bet365 conta com algumas promoções e ofertas para seus usuários. Abaixo vamos destacar as que estão ativas para fazer apostas no Mundial de Clubes.

Odds aumentadas

A casa aumenta as odds de apostas selecionadas, expondo-as na tela inicial e também na parte superior da página do evento. Elas podem envolver diversos mercados ou ser múltiplas, combinando autores de gol e vencedor da partida, por exemplo.

Pagamento antecipado

A bet365 oferece o pagamento antecipado para apostadores que apostarem na vitória de um time e este abrir dois gols de vantagem. Mesmo que o resultado final seja empate ou derrota, a aposta é paga de forma antecipada. Porém, não é válido em todos os jogos, por isso confira no site oficial.

Desafio de 6 placares

A bet365 tem uma oferta chamada desafio de seis placares, mas apenas para clientes elegíveis. É preciso acertar seis placares exatos seguidos e a cada conquista, há um prêmio. Confira os termos e condições da casa.

Como se cadastrar na bet365 para apostar no Super Mundial de Clubes

Cadastrar-se na bet365 é muito fácil. A plataforma é simples, intuitiva, se adapta às telas menores (responsiva) e seus mercados de aposta não tem paralelo. Siga este passo a passo para como abrir uma conta:

1 - Acesse o site oficial da bet365 no seu desktop ou dispositivo móvel;

2 - Em seguida, no site da casa, clique no botão Registre-se;

3 - Informe os seus dados pessoais para personalizar sua conta;

4 - Crie um login e senha seguros;

5 - Depois, valide a abertura de sua conta.

Para abrir a conta é preciso seguir e aceitar os termos e condições da casa. Entre as condições está a obrigação do usuário ter mais de 18 anos, não poder abrir uma conta no nome de terceiros e mais.

Além disso é pedida uma verificação de identidade, com o envio de um documento oficial e uma selfie. Esse processo é bem rápido e em caso de dúvidas, entre em contato com o atendimento ao cliente.

Tanto na versão desktop como na versão mobile, ou ainda por app, o processo de cadastro é o mesmo e a segurança de seus dados é garantida. A bet365, como casa referência no mercado, opera com licença e respeita todas as normas e regulações do Brasil.