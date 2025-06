Palpite Porto x Al Ahly – Mundial de Clubes – 23/06/2025

Porto e Al Ahly se enfrentam na terceira rodada do Mundial de Clubes nesta segunda-feira (23), às 22h (horário de Brasília). As duas equipes chegam pressionadas pela vitória e torcem por um tropeço do Inter Miami diante do Palmeiras para ainda sonharem com a classificação. O local da partida será no Estádio MetLife, em Nova York-Nova Jersey (EUA).

Mercado: vencedor da partida na Superbet

Porto - 1.77 Empate - 4.00 Al Ahly - 4.20

As odds foram verificadas no momento da produção desse palpite e estão sujeitas a alterações.

Palpite Porto x Al Ahly

Com apenas um ponto somado em duas rodadas, o Porto precisa da vitória e ainda depende de combinação de resultados para se classificar. Já o Al Ahly vive situação semelhante: precisa dos três pontos e torce contra o Inter Miami no duelo contra o Palmeiras.

Mesmo que o Al Ahly costume manter alta posse de bola, o Porto é mais direto e cria chances mais perigosas quando chega ao ataque. Com mais experiência e melhor aproveitamento ofensivo, o clube português chega como grande favorito no confronto.

Nosso palpite para o jogo: Porto vence

Mais eficaz no ataque e contando com jogadores mais experientes, o palpite Porto x Al Ahly vai para a vitória do clube português na terceira rodada do Mundial de Clubes.

1.77 na Superbet

Odds foram consultadas em 22/06/2025 e estão sujeitas

a alterações.

As últimas notícias do Porto

Sendo uma das maiores decepções da fase de grupos até aqui, o Porto dificilmente conseguirá avançar ao mata-mata no Mundial de Clubes.

O único ponto conquistado até agora foi na estreia, em partida onde foi inferior tecnicamente e taticamente em relação ao Palmeiras, mas segurou o empate sem gols contra o clube brasileiro.

Na rodada seguinte, enfrentou o Inter Miami e saiu na frente com gol de Samu ainda no primeiro tempo. No entanto, cedeu não apenas o empate com gol de Segovia, mas também a virada por 2 a 1, em cobrança de falta convertida por Lionel Messi.

As últimas notícias do Al Ahly

Por outro lado, o Al Ahly chega com chances praticamente nulas de classificação para as oitavas de final do Mundial.

Na estreia, foi superior ao Inter Miami, chegou a desperdiçar um pênalti com Trezeguet defendido por Ustari e acabou empatando sem gols contra o clube norte-americano.

Na sequência, não foi páreo contra o Palmeiras. Mesmo com 65% de posse durante os 90 minutos, foi pouco eficiente com a bola nos pés e acabou derrotado por 2 a 0, ficando na lanterna do Grupo A com apenas um ponto somado.



Onde assistir Porto x Al Ahly?

A partida entre Porto e Al Ahly terá transmissão pelo canal fechado no SporTV e pelos streamings na DAZN e Cazé TV.