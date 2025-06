Aprender como apostar no Mundial de Clubes 2025 na Novibet requer conhecimento sobre este evento inédito no futebol. Isso porque a plataforma oferece diferentes mercados de apostas e promoções, como odds especiais, para este campeonato.

O novo formato da competição reunirá 32 clubes de diferentes continentes, incluindo representantes brasileiros. Por isso, o torneio atrai grande interesse dos apostadores no Brasil. Assim, o objetivo aqui é fornecer um guia rápido, porém eficiente de como fazer apostas no Mundial de Clubes na Novibet.

Veremos, portanto, como criar uma conta na casa, aproveitar os bônus e, é lógico, apostar. Além disso, daremos dicas e veremos estratégias úteis para quem quer fazer bets no Super Mundial de Clubes.

➡️ Além disso, veja nosso guia com os melhores sites de apostas para apostar no Mundial de Clubes, lista na qual a Novibet está incluída.

Como apostar no Mundial de Clubes na Novibet?

Antes de mais nada, vamos lembrar que o Super Mundial de Clubes já começou, e por isso as odds do torneio estão em constante mudança. Para começar, então, vamos dar uma olhada no mais básico: como fazer uma aposta.

O primeiro passo, naturalmente, é criar sua conta na Novibet – veremos detalhes sobre isso mais adiante, não se preocupe. Quando sua conta estiver criada, faça o seguinte:

1 - Acesse o site da Novibet e faça um depósito;

2 - Encontre a Copa do Mundo de Clubes na lista de eventos;

3 - Selecione o(s) mercado(s) em que deseja apostar;

4 - Insira um valor para sua bet e confirme;

5 - Acompanhe o andamento da aposta no bilhete.

Lembre-se que, entre outros recursos, você pode usar cashout nas suas apostas no Mundial de Clubes.

A Novibet também oferece streaming ao vivo, mas não é garantido que os jogos do Super Mundial de Clubes terão cobertura, por uma questão de direitos de transmissão.

Aproveite o Mundial de Clubes e abra sua conta com o código promocional Novibet.

Principais mercados de aposta na Mundial de Clubes

Vimos, de forma genérica, como fazer suas apostas na Copa do Mundo de Clubes. Vale a pena, então, entrar em alguns detalhes mais específicos, de modo que você tenha mais informações à mão.

Para isso, então, o primeiro passo é entender as opções de aposta disponíveis na Novibet para o Mundial de Clubes. A isso se dá o nome de mercados de apostas, e é o que veremos a seguir.

Vitória simples

Não há aposta mais básica do que a de vitória simples, também chamada de Resultado Final ou, ainda, 1X2. É a aposta em quem vai vencer o jogo, ou se ele vai terminar empatado. A nomenclatura “1X2”, diga-se, não é por acaso: “1” representa o time mandante, “X” o empate e “2” o time visitante.

Resultado Exato

Para quem quer trabalhar com odds mais gordas, e está disposto a aceitar mais riscos, poucos mercados da Novibet no Mundial de Clubes são mais atrativos do que resultado exato. Não tem segredo aqui: é apostar em qual será o placar preciso do jogo. Há, ainda, alternativas similares, como combinações de resultados exatos (a aposta ganha se a partida for, por exemplo, 1x0, 2x0 ou 3x0).

Total de gols

Um mercado muito popular para a Copa do Mundo de Clubes, o total de gols permite ao jogador apostar, obviamente, na quantidade de gols de uma partida. O segredo são as várias possibilidades: apostar em gols acima ou abaixo de X, gols por tempo, por time, etc.

Especiais de Jogadores

É possível apostar nos jogadores individualmente dentro dos mercados da Novibet. Isso vale tanto para bets dentro dos jogos quanto no longo prazo. Exemplo: qual jogador vai marcar ou dar uma assistência numa partida, mas também quem será o artilheiro final da competição, etc.

Apostas a longo prazo

Embora as apostas a longo prazo englobem, por exemplo, as especiais de jogadores, que já citamos, é preciso falar mais. A Novibet oferece algumas das opções mais amplas de apostas no Mundial de Clubes, especialmente no longo prazo. É possível fazer bets no vencedor final, vencedor de cada grupo e até em confrontos diretos entre times (mercado H2H) – por exemplo, quem irá mais longe entre conterrâneos (Porto x Benfica, River Plate x Boca Juniors, etc.).

O jogador encontra na F12 bet diferentes mercados para apostar no Mundial de Clubes

Promoções da Novibet para a Mundial de Clubes

Sendo a Novibet uma plataforma regulamentada no Brasil, ela segue a regra que não permite bônus de boas-vindas. Na verdade, a tática da plataforma é focar em ferramentas especiais democráticas para os usuários.

Essas ferramentas servem como recursos promocionais para o Mundial de Clubes e outros eventos esportivos. Como o assunto é justamente a Copa do Mundo de Clubes, vamos focar nas ferramentas que valem para o evento.

Aposte no Super Mundial de Clubes com Super Odds em mercados especiais

Com a aproximação do Mundial de Clubes 2025, a Novibet sai na frente ao lançar um pacote de promoções exclusivas que valorizam especialmente os clubes brasileiros na competição. O jogador pode participar fazendo apostas a partir de R$1.

Odds Turbinadas para o Título Brasileiro - Odd 200

Com essa oferta, a plataforma oferece odds de 200 para que qualquer um dos quatro representantes brasileiros - Botafogo, Palmeiras, Fluminense ou Flamengo - conquiste o Mundial de Clubes 2025.

A oferta permite uma aposta máxima de R$1,00, que deve ser realizada diretamente no mercado do time escolhido, e não no mercado de Super Odds.

Em caso de acerto, os ganhos serão ajustados para o equivalente às odds promocionais, com pagamento em até 48 horas após o término da competição.

As odds estão sujeitas a alterações. Visite o site da Novibet para conferir os Termos e Condições (T&Cs).

Classificação do Palmeiras com Odds Multiplicadas - Odd 30

Com essa oferta, a Novibet disponibiliza odds de 30 para o Palmeiras avançar à próxima fase do Mundial de Clubes. Os apostadores podem aproveitar esta oportunidade com aposta máxima de R$1,00, que deve ser feita especificamente no mercado Palmeiras Qualificar-se – Sim.

As odds estão sujeitas a alterações. Visite o site da Novibet para conferir os Termos e Condições (T&Cs).

Flamengo com Cotação Especial para Classificação - Odd 30

Completando o trio de ofertas imperdíveis, essa promoção oferece odds de 30 para o Flamengo garantir vaga na fase seguinte do Mundial. Assim como nas outras ofertas, o valor máximo permitido é de R$1,00 por aposta, que deve ser realizada no mercado Flamengo RJ Qualificar-se – Sim.

As odds estão sujeitas a alterações. Visite o site da Novibet para conferir os Termos e Condições (T&Cs).

Botafogo com Super Odds para Vitória - Odd 50

A Novibet amplia suas ofertas com a promoção, oferecendo odd de 50 para o Botafogo vencer sua partida no Mundial de Clubes. Para participar, basta fazer uma aposta de até R$1,00 no mercado Botafogo vencedor (Resultado Final) da partida designada.

Em caso de vitória do Glorioso, os ganhos serão ajustados para o equivalente às odds promocionais de 50, com pagamento garantido em até 48 horas após a confirmação do resultado.

As odds estão sujeitas a alterações. Visite o site da Novibet para conferir os Termos e Condições (T&Cs).

Palmeiras com Super Odds para Vitória - Odd 50

A promoção Palmeiras vence odds 50 oferece cotação ampliada para o jogo contra o Inter Miami. Nesta oferta, os usuários realizam uma aposta de até R$1 no mercado de resultado final.

Assim, caso o Palmeiras vença, os ganhos são aumentados para o equivalente à odd 50. Além disso, é necessário inserir o código promocional durante o registro da aposta. O valor adicional é creditado como aposta extra em até 48 horas após o evento.

As odds estão sujeitas a alterações. Visite o site da Novibet para conferir os Termos e Condições (T&Cs).

Botafogo com Super Odds para Vitória - Odd 30

A promoção Fluminense vence odds 30 disponibiliza cotação especial para o confronto contra o Mamelodi Sundowns. Nesta modalidade, os apostadores podem realizar uma aposta simples de até R$1 no mercado de vitória do Fluminense.

Portanto, em caso de acerto, a odd é aumentada para 30. Contudo, é fundamental utilizar o código promocional ao registrar o palpite.

Mire em Altos Ganhos

A promoção Mire em Altos Ganhos é o carro-chefe dos bônus da Novibet. Funciona assim: o jogador aposta R$ 100, seja numa aposta única, ou em apostas menores (de no mínimo R$25 cada), com odds a 2.00 ou mais, e recebe até R$ 50 extras para continuar no jogo. Aplicam-se Termos & Condições.

Golden Sub

A ferramenta Golden Sub é útil para quem fez apostas em um jogador específico. Caso esse jogador seja substituído antes de ter efetuado o green da aposta (feito um gol, dado uma assistência, etc.), a aposta segue válida caso o substituto direto dele cumpra a aposta.

Dois gols até os 15’ pagam over 2,5

Não tem muito segredo aqui, como o título já entrega: se o jogador apostar no mercado de total de gols acima de 2,5 e o jogo tiver dois gols até os 15 minutos do primeiro tempo, a aposta é paga na hora.

Combinada Turbinada

A Novibet permite ao jogador um aumento de até 75% no valor das suas odds se fizer apostas múltiplas. Há uma tabela com as regras para se conferir no site. O primeiro boost de odds é na combinação de três mercados, que desbloqueia 5% de bônus, e vai até 14 ou mais combinações, que libera 75%.

Criador de Apostas Turbinado

Usando a ferramenta Criador de Apostas, o jogador pode aumentar em até 30% o valor do seu bilhete. É preciso selecionar apenas jogos e mercados elegíveis, com no mínimo 3 seleções e odds de pelo menos 1.10. Aplica-se T&Cs.

Dois gols de vantagem

A ferramenta é muito simples: se você apostar em vitória simples (1X2) e o time no qual você apostou abrir dois gols de diferença, a aposta é ganha na hora. Não acumula com as Super Odds. Aplicam-se T&Cs.

Empate Anula 0-0

Outra promoção bem simples: se você apostar em “Intervalo/Final”, “Resultado Correto” ou “Marcador de Gol (1)” e o jogo ficar 0x0, sua aposta é devolvida.

Como se cadastrar na Novibet?

Ciente de como funcionam os mercados e promoções da Novibet para o Mundial de Clubes, podemos voltar duas casas e falar do cadastro na plataforma. O procedimento é bem simples, e resumimos tudo num passo a passo, para facilitar, confira:

1 - Acesse o site da Novibet ou baixe o app para Android;

2 - Clique no botão Cadastre-se;

3 - Complete os campos em branco com seus dados;

4 - Se tiver um, use seu código promocional da Novibet;

5 - Valide sua conta conforme necessário.

A parte de validação da conta não deve ser ignorada; sem isso, seu perfil fica incompleto e sem acesso a todos os recursos. Nossa dica, por isso, é que você o faça o mais breve possível.

O processo de validação é simples: utilize os links enviados para o seu e-mail e celular para confirmar o cadastro, primeiramente. Depois disso, você deve validar sua identidade, o que é feito através de um link que a casa fornece.

Nesse novo link, faça o upload ou tire foto de um documento válido, e em seguida tire uma selfie de segurança. Essa foto serve como ferramenta de reconhecimento facial para, entre outras coisas, autorizar saques na plataforma posteriormente.

Mundial de Clubes Novibet: dicas para fazer apostas

Conforme dito, vamos dar algumas dicas e ver estratégias úteis para apostar na Copa do Mundo de Clubes. Lembre-se, porém, antes de mais nada, que estamos falando de apostas esportivas, e não existem fórmulas mágicas de acerto ou táticas infalíveis.

O objetivo com essas dicas não é fazer você ganhar sempre – isso é impossível. A ideia, na verdade, é fornecer ferramentas e conhecimento para que sua experiência apostando seja saudável, divertida e segura.

Estude as equipes

A melhor tática para fazer boas apostas, independentemente do esporte ou torneio, é obter conhecimento e informações. Sobre o Mundial de Clubes, então, vale a pena tirar um tempo para conhecer as equipes, jogadores e estudar confrontos, grupos, etc. Pode ser desafiador fazer isso com 32 times, então pode ser uma boa ideia selecionar alguns, especialmente os que você já conhece um pouco.

Explore mercados diferentes

Muitas pessoas acham que apostas funcionam apenas para definir o vencedor de um jogo ou do torneio. Como vimos neste artigo, não é bem por aí. Explore, entre outras coisas, mercados com odds mais competitivas, como handicap asiático, gols asiáticos, dupla-chance, etc.

Faça gestão de banca

Saber gerir seus recursos é um dos aspectos mais importantes para quem quer ter uma experiência sadia e durável como apostador – seja profissional, seja de forma recreativa. Gerir a banca, por isso, é essencial: controle seus gastos, use planilhas, determine unidades (fixas ou móveis) de aposta, etc.

Jogue de maneira responsável

Não se esqueça do básico: apostar pode ser divertido, mas também pode ser viciante. Tome cuidado com o tempo e dinheiro que estiver gastando com essa atividade. Casas sérias, Novibet inclusa, oferecem ferramentas para auxiliar com o Jogo Responsável, o que pode ser muito útil.