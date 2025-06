Palpite Inter Miami x Palmeiras – Mundial de Clubes – 23/06/2025

Inter Miami e Palmeiras se enfrentam na terceira rodada do Mundial de Clubes nesta segunda-feira (23), às 22h (horário de Brasília). Com quatro pontos somados cada, as equipes jogam por um empate para garantirem vaga nas oitavas de final. O local da partida será no Estádio Hard Rock, em Miami (EUA).

Palpite Inter Miami x Palmeiras

O Inter Miami chega com moral após vencer o Porto por 2 a 1, com direito a gol de virada marcado por Lionel Messi. Já o Palmeiras teve uma atuação excelente diante do Al Ahly e depende apenas do empate para terminar a fase de grupos na primeira posição.

Mesmo com a classificação encaminhada, o time brasileiro tem se mostrado tecnicamente superior aos adversários. Com jogadores mais bem preparados fisicamente e maior organização tática em relação ao Inter Miami, é o favorito aos três pontos no Estádio Hard Rock.

Palmeiras vence

Por ser mais estruturado taticamente que os norte-americanos, o palpite Inter Miami x Palmeiras vai para a vitória do clube brasileiro na terceira rodada do Mundial de Clubes.

As últimas notícias do Inter Miami

Antes do início do Mundial, a expectativa era de que o Inter Miami não brigasse por uma das duas primeiras posições do Grupo A, já que Porto e Palmeiras apareciam como favoritos na chave.

Na estreia, a equipe teve um desempenho fraco diante do Al Ahly. Empatou sem gols com o clube egípcio em partida onde foi salva pelo goleiro Ustari, que defendeu um pênalti cobrado por Trezeguet.

Porém, surpreendeu na rodada seguinte. Contra o Porto, saiu atrás ainda na primeira etapa, mas buscou a virada por 2 a 1, com gols de Telasco Segovia e Lionel Messi.

As últimas notícias do Palmeiras

Por outro lado, o Alviverde segue surpreendendo positivamente no Mundial de Clubes, com as melhores performances até aqui entre os clubes do Grupo A.

Na 1ª rodada, os comandados de Abel Ferreira encararam o Porto e ficaram apenas no empate sem gols. No entanto, foram muito superiores durante os 90 minutos e criaram as principais chances de balançar as redes, apesar de não terem sido convertidas.

Posteriormente, o Palmeiras não teve maiores dificuldades para confirmar o favoritismo diante do Al Ahly. Mesmo com apenas 35% de posse de bola, venceu por 2 a 0, com gols de Abou Ali (contra) e Flaco Lopez.



Onde assistir Inter Miami x Palmeiras?

A partida entre Inter Miami e Palmeiras terá transmissão pelo canal fechado no SporTV, pelo canal aberto na TV Globo e pelos streamings na DAZN e Cazé TV.