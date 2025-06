Está interessado em fazer o cadastro na Multibet com praticidade? Aqui, nesta análise detalhada, você pode encontrar um passo a passo simples para abrir uma conta na operadora. Também, é possível saber quais documentos são precisos para verificação e não errar no processo.

Saiba quais são as informações obrigatórias para se registrar e funcionalidades disponíveis depois de verificar a documentação. Veja abaixo todos os detalhes antes de criar um perfil.

➡️Além disso, se você quer conhecer a plataforma, confira o nosso guia sobre a Multibet Brasil.

Passo a passo: como abrir uma conta na Multibet

Os novatos que ainda não conhecem muito sobre as casas de apostas precisam entender como criar uma conta na Multibet. Este é o primeiro passo para entrar no mercado antes de fazer as apostas online.

Apesar das mudanças do novo regulamento das bets, o procedimento para se cadastrar na operadora segue sendo ágil. Então, você pode criar um perfil em poucas etapas e acompanhando as exigências que são objetivas, veja:

1 - O primeiro passo que você precisa seguir é abrir o site oficial da Multibet no seu navegador preferido;

2 - Depois, toque em Registre-se no canto direito superior da página inicial e assim iniciar o cadastro na Multibet;

3 - Agora, informe seus dados nos campos obrigatórios na primeira parte, como o CPF;

4 - O passo seguinte é que você coloque o seu e-mail, telefone e crie uma senha forte;

5 - Pronto, o cadastro na Multibet foi concluído, basta fazer o login e iniciar os palpites.

Depois do registro feito, a operadora solicita que você envie imagens de documentos como RG, CNH ou passaporte. Também é necessário enviar uma foto selfie para confirmar que você é o mesmo que criou a conta. Os processos são obrigatórios, evitando fraudes e uso de dados por terceiros.

Todos os recursos da plataforma só podem ser desbloqueados depois que você fizer a verificação da documentação. Então, pode ser que o site fique enviando notificação na tela para fazer a confirmação, caso não tenha enviado ainda.

Somente usuários com 18 anos ou mais podem abrir uma conta na Multibet, conforme as leis brasileiras. Além disso, está de acordo com os termos e condições é preciso para seguir com o registro.

Com o cadastro na Multibet feito, é preciso agora fazer o primeiro depósito para assim seguir com as apostas.

Termos e Condições para abrir uma conta na Multibet

Antes de abrir uma conta na Multibet, é fundamental conhecer os termos e condições, que incluem a autorização para a plataforma solicitar e manter imagens durante a verificação, conforme as novas normas regulatórias.

Os T&C proíbem o registro de pessoas com cargos públicos ou ligadas a órgãos reguladores, seguindo normas legais para manter a integridade das operações. A operadora mantém parceria com o governo visando maior transparência, exigindo dados pessoais atualizados e verídicos para evitar complicações.

A plataforma e os órgãos reguladores monitoram todas as atividades financeiras dos usuários, sendo proibido o uso de VPNs ou métodos similares para alterar a localização. Cada conta é estritamente pessoal, não podendo ser comercializada ou transferida para terceiros, sob pena de suspensão imediata sem aviso prévio.

A proteção dos dados de acesso é responsabilidade exclusiva do usuário, que deve alterar a senha e notificar o suporte em caso de comprometimento das credenciais.

Bônus na Multibet

As promoções costumam despertar grande interesse entre novos usuários de plataformas de apostas. Para maior proteção aos usuários, a operadora segue à risca as normas estabelecidas pela legislação brasileira.

Atualmente não são permitidas bônus na Multibet de boas-vindas ou códigos promocionais com saldo adicional nesse formato. Dessa forma, você pode acessar outras opções que a operadora tem a oferecer indo até a aba de ofertas.

Apesar das restrições, existem alternativas disponíveis para diversas modalidades, desde apostas esportivas até jogos de cassino. Ainda não existem opções disponíveis, porém, são atualizadas com frequência e basta consultar a seção dedicada a promoções no site.

Depois da nova regulamentação das bets, é muito comum ver nas plataformas bônus como cashback, torneios exclusivos e outras alternativas. Algumas casas de apostas dividem as ofertas por modalidades, deixando mais fácil para os fãs de esportes ou cassinos.

Entre os eventos que são comuns de encontrar, os apostadores competem entre si jogando em games selecionados pela casa. Conforme cada um vai conseguindo resultados, pode subir na classificação geral do campeonato.

Para os cashbacks, existem opções diárias, semanais e também quinzenais, muitas vezes na mesma operadora de apostas online. O percentual de retorno varia de acordo com a quantia perdida, começando com um valor baixo e subindo de acordo.

Tem bônus de boas-vindas na Multibet?

Como já mencionamos anteriormente, não existe mais bônus na Multibet de boas-vindas disponível. Assim, indicamos que você acesse a aba de promoções da operadora para verificar a disponibilidade de outras ofertas.

Na preparação deste guia completo sobre a casa, não encontramos nenhum bônus na Multibet ao acessar a aba específica. Entretanto, a plataforma conta com o MultiVIP, programa de fidelidade para os apostadores que já possuem cadastro.

Nessa opção de oferta existem torneios para jogos específicos, missões, mini games e até uma loja. É possível que você troque as moedas em competições por giros grátis, produtos como PS5, iPhone e outros. Ainda existe uma chance de ganhar uma viagem para Dubai, mas é preciso muitos créditos.

Entre os torneios que você pode encontrar, existem alternativas para cassino ao vivo, Gates of Olympus, Fortune Tiger e mais. O período em que as competições ficam ativas também podem variar, indo de opções diárias até mesmo quinzenais.

Para as missões do MultiVIP, existem opções em vários jogos e em caso de cumprimento você pode ganhar algum prêmio. Indicamos que consulte a seção para saber todos os detalhes de cada uma das tarefas e o que pode conseguir.

Além dos games de cassino, existe a chance de conseguir algo em troca com deveres considerados mais simples. Então, você pode adquirir moedas apenas habilitando as notificações, mudar o avatar e também o nome de usuário.



Além de um amplo catálogo de apostas esportivas e jogos, existem os Multibet bônus para jogadores cadastrados | Crédito: Reprodução / Multibet Brasil

Cadastro na Multibet pelo celular

O cadastro é a primeira etapa para começar as apostas em qualquer plataforma e usar o celular traz maior facilidade. Com a nova regulamentação em vigência, agora é preciso fazer uma verificação da documentação no processo de registro.

Essa nova exigência por parte dos órgãos reguladores serve para evitar fraudes e que terceiros usem dados de forma indevida. Então, você comprova que realmente é o titular da conta apresentando RG, CNH ou passaporte e tirando uma selfie.

Caso você não saiba como abrir uma conta na Multibet para cadastro ser efetivado com sucesso, mostramos um tutorial simples. Abaixo, você pode conferir as etapas para registro rápido na casa:

1 - Primeiro de tudo, abra o navegador que deseja para acessar o site oficial da Multibet e assim começar o cadastro na Multibet;

2 - Com a página inicial aberta, procure por Registre-se na parte de cima para abrir a aba de registro;

3 - Agora, informe o seu CPF para dar início ao cadastro na Multibet. Caso queira uma forma mais rápida, é possível que você faça o registro com o Google;

4 - Em seguida, você tem que colocar e-mail, telefone e criar uma senha segura;

5 - Feito, você concretizou o cadastro na Multibet pelo celular com sucesso.

Como não há app da casa para Android ou iOS, você consegue realizar os mesmos procedimentos que fez no computador. Assim, basta prestar atenção aos dados solicitados e preencher os campos obrigatórios para abrir uma conta na Multibet.

Igual ao processo no pc, no dispositivo móvel também é necessário que você faça a verificação dos documentos e selfie. Utilizar o celular para abrir uma conta pode ser até mais fácil, pois você consegue fazer as fotos exigidas.

Como apostar na Multibet

Para que você possa apostar, primeiro é preciso que realize o cadastro na Multibet e também faça um depósito. Seja você fã de qualquer esporte ou jogo de cassino, existem inúmeras opções para fazer as apostas na casa.

Apesar de tudo, caso ainda tenha dúvidas ou realmente não saber como fazer apostas, preparamos um tutorial explicando tudo. Fazendo isso, você pode conferir as etapas que precisa seguir e não ter erro:

1 - Considerando que você já fez o cadastro, agora basta fazer o login no site da Multibet e também depositar alguma quantia na sua conta;

2 - Em seguida, escolha a modalidade que deseja apostar, cassino ou esportes;

3 - Caso você tenha escolhido apostas esportivas, selecione um evento que prefere;

4 - Agora, selecione o mercado que quer apostar nesse jogo, insira o valor e confirme o bilhete;

5 - Feito, além de descobrir como abrir uma conta na Multibet com cadastro simples, você também pode ter aprendido como apostar.

Caso você queira fazer apostas em jogos de cassino, o procedimento é um pouco diferente. Porém, a interface da casa é intuitiva e facilita na seleção dos games para apostar. Portanto, escolha onde quer jogar, informe o valor e confirme.

Métodos de pagamento: como fazer depósitos e saques

O Pix é a única forma de pagamento disponível na plataforma, seja para você sacar ou depositar. Como segue à risca a nova regulamentação brasileira para apostas online, precisa de um método transparente e seguro.

Antes do regulamento, a casa de apostas apresentava outras inúmeras opções para os usuários fazerem transações. Então, era possível fazer saques e depósitos com cartão de crédito, boletos, carteiras digitais, criptomoedas e muito mais.

Atualmente, o Pix praticamente se tornou obrigatório nas principais operadoras, por ser mais fácil de rastrear as operações. As transações sempre são vinculadas às contas bancárias que os apostadores cadastraram e permite maior transparência.

Existe um trecho do regulamento que autoriza o uso de cartão de débito, pré-pago, TED e outros métodos. No entanto, depois de abrir uma conta na Multibet você só consegue realizar depósitos via Pix. Não existem taxas adicionais nas transações, o processo acaba sendo ágil para ambos os lados.

A plataforma indica que os apostadores usem a mesma conta bancária cadastrada para os depósitos e saques que for fazer. Fazendo isso, fica mais fácil para a prestação de contas com órgãos governamentais e também deixa o processo mais rápido.

Métodos de Depósito

Depois que você tiver concluído o cadastro, o passo seguinte é realizar o primeiro depósito na casa de apostas. Não é possível fazer apostas esportivas de graça, como em demos de jogos de cassino. Portanto, é necessário que você coloque um certo saldo na conta.

Para uma transferência mais rápida e também segura, o Pix é o método disponível para você usar no depósito. Se houver dúvidas de como colocar valores em seu perfil da operadora, confira abaixo o tutorial detalhado que preparamos:

1 - Primeiramente, faça o login no site da Multibet pelo site no dispositivo móvel ou computador;

2 - Agora, clique em Depositar no canto direito de cima da página inicial, onde tem um balão escrito Pix;

3 - Selecione o método de pagamento mais utilizado pelos brasileiros e informe o valor que desejar depositar;

4 - Em seguida, o código Pix e o QR code serão gerados, sendo preciso acessar o app do seu banco para concretizar;

5 - Seguindo corretamente esse procedimento, o montante pode cair em seu perfil rapidamente.

Vale ressaltar que a quantia mínima para depósitos na plataforma é de R$5. Por outro lado, o máximo que você pode colocar na conta é R$19.999,99. O valor mais baixo é considerado acessível aos usuários, ainda que existam outras casas de apostas com números menores.

Recomendamos que siga as indicações de jogo responsável da operadora de apostas online, impondo limites diários para depósitos. Caso perceba que não está com autocontrole, é importante que você procure por ajuda.



A Multibet conta com a cobertura dos principais eventos de futebol do Brasil e do mundo

Processos de Retirada

Agora que você aprendeu a abrir uma conta na Multibet e depositar, é importante saber como fazer saques. Para solicitar a retirada, pode ser que a casa de apostas faça algumas exigências específicas, como rollover em odds selecionadas.

Um dos requisitos que as plataformas mais costumam exigir é atingir o valor mínimo e máximo para sacar. Portanto, a depender do valor que você conseguiu apostando, é importante saber quanto é possível retirar na operadora.

Caso você não saiba como solicitar para retirar algum montante na casa, apresentamos um passo a passo para melhor informar. Abaixo, veja como pedir para transferir quantias para o seu banco:

1 - Acesse o site pelo navegador e faça o login no site da Multibet para solicitar a retirada;

2 - Em seguida, clique no ícone do seu perfil no canto direito superior e depois vá em Carteira;

3 - Abrindo o menu, você pode vê os botões para Depositar e Sacar, clique na segunda opção;

4 - Selecione o Pix da conta bancária que você cadastrou e confirme;

5 - Pronto, a solicitação foi feita e a transferência pode cair na sua conta em até 24 horas úteis.

Como o depósito mínimo é de R$5 e o saque R$30, é preciso que você ganhe até seis vezes o valor colocado. Por outro lado, em casos em que a quantia é maior, pode ser diferente. Lembrando que é possível sacar até R$2.500,00 por dia.

É recomendável que você acesse a central de ajuda da casa de apostas para tirar dúvidas sobre o saque. Nessa seção da plataforma, há como encontrar várias perguntas frequentes que os usuários podem ter, com respostas claras.

Leia os termos e condições da operadora para saber todas as informações para solicitar o saque. Sabendo dos detalhes desse procedimento, evita que você tenha alguma situação adversa.

Atendimento ao Cliente na Multibet

A plataforma disponibiliza um serviço de atendimento ao cliente que opera 24 horas por dia, sete dias por semana. O suporte está preparado para auxiliar com diversos tipos de solicitações, incluindo dúvidas sobre cadastro, problemas com transações e mais.

Os usuários podem entrar em contato através de três canais principais, e-mail, telefone e chat ao vivo. O bate-papo se destaca por dar respostas imediatas para questões mais simples, sendo o meio para solução rápida.

Enquanto isso, o telefone é um dos menos utilizados, mas é recomendado para casos que exigem um atendimento mais personalizado e detalhado. O e-mail pode seguir essa linha também, onde você pode enviar imagens, vídeos e especificar melhor no corpo da mensagem.

Então, para situações que necessitem de envio de comprovantes ou explicações mais detalhadas, o e-mail é a opção mais adequada. Este canal permite anexar documentos e descrever o problema com mais profundidade, com um tempo de resposta de até 24 horas úteis após o envio da mensagem.

Não é necessário baixar nenhum aplicativo específico para acessar o suporte, o atendimento pode ser realizado pelo celular ou computador. Todos os canais de comunicação possuem a mesma qualidade e eficiência, não importa o dispositivo ou horário utilizado para o contato.

Desenvolvida com uma interface intuitiva, o acesso às apostas e também ao suporte técnico é facilitado pela operadora. Na seção de Central de Ajuda, disponível no site oficial, os usuários encontram todas as opções de contato.

Conforme o seu perfil e suas exigências, você pode escolher qualquer um dos métodos mencionados. Dessa forma, é possível ter o melhor atendimento seguindo às suas necessidades para resolver questões rapidamente.

Inclusive, antes de fazer as apostas na plataforma, há como consultar o suporte para esclarecer possíveis situações. Então, entre em contato com a casa se existir alguma dúvida.

Perguntas Frequentes (FAQs)

Tem dúvidas sobre como abrir uma conta na Multibet com um cadastro simples? Aqui reunimos as perguntas mais comuns sobre bônus, pagamentos e outros detalhes da plataforma. Confira as nossas respostas claras para esclarecer suas questões de forma rápida e objetiva.

Como verificar minha conta na Multibet?

Após realizar o cadastro na Multibet, é necessário enviar documentos para verificação. A plataforma solicita fotos do RG, CNH ou passaporte, além de uma selfie com o rosto totalmente visível e sem uso de acessórios que possam dificultar a identificação.

O que fazer se esquecer minha senha da conta na Multibet?

Caso não saiba mais sua senha, vá até a opção Esqueci minha senha na página inicial da casa de apostas. Dessa forma, a plataforma envia um e-mail com um link seguro para você redefinir a senha e acessar sua conta novamente.

A Multibet possui bônus de boas-vindas?

Não, o novo regulamento das bets no Brasil não permite mais os bônus de boas-vindas que eram muito comuns. Entretanto, você pode utilizar outras ofertas que a casa possui, acessando a aba de promoções para saber todos os detalhes.

Qual o valor mínimo para depósito via Pix?

A quantia mínima que você pode depositar na casa de apostas é de apenas R$5. Ainda não é o montante mais baixo visto em outras plataformas, porém, é considerado um valor acessível. Caso queira abrir uma conta na Multibet, você precisa fazer esse procedimento em seguida.

Quanto tempo leva para um saque ser processado?

Os saques na plataforma com o Pix podem ser concluídos em até 24 horas após a solicitação. É obrigatório que a conta bancária esteja em nome do titular cadastrado. A plataforma só permite que você solicite retiradas a partir de R$30.