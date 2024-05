Fun88 app: guia para apostar pelo celular

A Fun88 ainda não disponibiliza um apk para dispositivos móveis | Crédito: Arte / Parceiros Lance







Escrito por Lance! • Publicada em 13/05/2024 - 02:00 • São Paulo (SP)

Este guia te ajudará a entender tudo que você precisa saber a respeito do Fun88 app. Isso porque fizemos uma análise completa desse site para encontrar o aplicativo e saber como funcionam as apostas pelo celular. Aprenda qual é a melhor opção para realizar o seu palpite esportivo via dispositivo móvel na casa de apostas e saiba, ainda, como receber um bônus de boas-vindas.

De antemão, vamos alertar que, no momento, não há um Fun88 apk disponível para download na Play Store em dispositivos Android nem na App Store da Apple em dispositivos com iOS. Mesmo assim, é possível driblar essa carência para fazer suas apostas na Fun88 pelo seu aparelho móvel favorito, conforme explicamos a seguir.

Se você faz questão de apostar por um apk, conheça, então, a nossa seleção dos melhores apps de apostas do Brasil.

Como fazer o download do Fun88 app?

Atualmente é impossível fazer o download do Fun88 app. Esta casa de apostas não oferece aplicativos para serem baixados e instalados em seu celular. A melhor opção, nesse caso, é utilizar o site pelo navegador do seu celular.

O site móvel substitui a necessidade de um aplicativo da Fun88 no Android e no iOS. Apesar de não ter apps, existem alguns passos que, se realizados de maneira correta, permitem uma experiência de acesso parecida com um app.

Os passos que permitem acesso a essa experiência são diferentes para quem busca o Fun88 Android e iOS. Pensando nisso, criamos um passo a passo para cada sistema operacional a seguir.

Como adicionar um atalho para a Fun88 no Android?

Como não existe um Fun88 APK para Android, o ideal é adicionar um atalho à tela inicial do seu celular. Antes de compartilharmos o passo a passo para fazer isso, sugerimos que você utilize o Google Chrome para realizá-lo.

O Google Chrome é o navegador oficial de dispositivos Android. Tendo isso em mente, estas são as orientações para que você adicione um atalho similar ao Fun88 app em seu celular:

1- Abra o site da Fun88 pelo navegador do seu celular;

2- Agora clique nos 3 pontos que estão no canto superior direito do navegador;

3- Escolha a opção que permite adicionar um atalho à tela inicial do seu dispositivo;

4- Confirme que quer adicionar o atalho dando um nome para ele;

5- Clique no botão para adicionar o atalho à tela inicial do seu Android.

Perceba que esses passos não exigem o download de um Fun88 APK. Basta apenas ter o navegador instalado em seu celular e depois realizar as etapas que compartilhamos.

Isso fará com que um atalho seja adicionado à tela inicial do seu Android. Agora, sempre que quiser apostar nessa casa de apostas, pode clicar nele para abrir o site móvel mais rapidamente. Essa é a melhor alternativa ao Fun88 apk para Androids.

Como adicionar um atalho da Fun88 no iOS?

Assim como no Android, quem busca o aplicativo Fun88 iOS também pode utilizar uma alternativa interessante. Mas os passos para adicionar atalhos à tela do seu iPhone ou iPad são diferentes dos que compartilhamos para Androids.

Isso porque cada sistema operacional tem a sua particularidade. Basta seguir estes passos para adicionar o atalho ao site oficial da Fun88 pelo celular em seu iOS:

1- Abra o navegador do seu iPhone ou iPad;

2- Digite o endereço da Fun88 Brasil na barra de navegação;

3- Selecione a caixa de compartilhamento no menu da parte de baixo do navegador;

4- Clique na opção de adicionar à tela inicial;

5- Confirme que quer adicionar o atalho.

Assim, tudo que você precisa fazer é clicar no ícone que foi adicionado à tela inicial do seu iPhone ou iPad. Você perceberá que o funcionamento é similar a um suposto Fun88 app, pois a plataforma está otimizada para uso móvel.

Tanto no Android quanto no iOS, a nossa sugestão é de que você acesse o site oficial dessa casa de apostas clicando em nossos links. Pode parecer pouco, mas isso agilizará muito o seu acesso ao local exato de cadastro.

App da Fun88 x site móvel

A casa de apostas não oferecer um aplicativo pode até ser um empecilho para alguns apostadores. Mas a verdade é que a ausência de um Fun88 app não compromete tanto a sua experiência quanto você pode imaginar.

Para ajudar a entender o porquê do site móvel ser uma opção interessante para apostar na Fun88, criamos uma tabela para comparar essas duas opções. Nossa ideia é permitir que você entenda que cada uma delas tem vantagens e desvantagens.

A verdade é que um Fun88 app certamente ofereceria uma experiência mais imersiva. No entanto, não ter aplicativo não limita você em absolutamente nada.

Além disso, você ainda não precisa disponibilizar parte do espaço do seu celular para baixar e instalar o aplicativo.

Temos que mencionar ainda a possibilidade de ativar as promoções, mesmo que não exista um Fun88 app para download. Saiba mais no site oficial da operadora.

Bônus da Fun88 pelo celular

Quem é novo cliente da Fun88, e ainda não depositou, pode ativar um dos bônus de boas-vindas dessa casa de apostas. A ativação independe de um Fun88 app. Em outras palavras, é possível utilizar as ofertas também pelo site móvel.

Cada promoção de boas-vindas da Fun88 tem sua regra. Por isso, resolvemos explicá-las separadamente em dois tópicos distintos.

Bônus de boas-vindas de apostas esportivas

Os novos clientes da Fun88 podem ativar o bônus de boas-vindas até R$ 300 para apostas esportivas. O depósito mínimo que permite a ativação dessa promoção é de R$ 50. Além disso, há outras regras importantes sobre ela:

Não é preciso utilizar nenhum código promocional da Fun88;

Existe um requerimento de aposta de 10x o valor do depósito;

Apenas apostas em odds de 1.65 ou mais contam para o requerimento de apostas;

O prazo para cumprir as regras de apostas do bônus é de até 30 dias.

Ao longo desta análise, descobrimos que essa oferta não pode ser combinada com o bônus de cassino ao vivo. Portanto, certifique-se de escolher apenas uma das promoções quando decidir depositar pela 1ª vez nesse site.

Bônus de boas-vindas no cassino ao vivo

Caso prefira jogos de cassino, existe um bônus de boas-vindas de até R$ 300 disponível para ativar em sua conta. A ativação é mediante o 1º depósito qualificado e a solicitação da oferta.

Algumas outras regras importantes que encontramos nos termos e condições do bônus de boas-vindas do cassino ao vivo Fun88 foram as seguintes:

O depósito mínimo qualificado para essa promoção é de R$ 50;

Existe um requerimento de 40x para que você possa sacar os seus potenciais ganhos;

O prazo do requerimento de apostas é de até 30 dias.

Ambas as promoções que citamos podem ser ativadas pelo navegador do seu celular. Aliás, uma dica importante é que você pode utilizar o seu dispositivo móvel para cumprir as regras de apostas mais rapidamente.

Como existem requerimentos de apostas para ambas as promoções, vale a pena conhecer um passo a passo de como apostar ou jogar jogos de cassino nesse site. Confira a seguir.

Como apostar na Fun88 pelo celular?

A ausência de um Fun88 app não compromete em absolutamente nada a sua experiência com apostas ou jogos de cassino nesse site. O passo a passo para que você possa apostar ou jogar o seu jogo favorito é o que segue abaixo:

1- Abra o site móvel da Fun88 no navegador do seu celular;

2- Agora acesse sua conta clicando no botão de login e preenchendo suas credenciais;

3- Tenha a certeza de que possui saldo para apostar ou deposite em sua conta;

4- Navegue até a seção de esportes ou de jogos da Fun88;

5- Escolha sua aposta e defina o valor a ser apostado.

Você pode confirmar a sua aposta no cupom de apostas ou adicionar mais mercados, caso opte por esportes. Não é necessário aguardar o jogo acabar para saber o resultado da sua aposta.

Afinal, a Fun88 tem cash out para apostas esportivas. Ele pode ser utilizado via celular acessando o menu com suas apostas e depois clicando na opção de encerramento do palpite.

Avaliação do Fun88 app

Toda a nossa avaliação do Fun88 app rendeu alguns prós e contras relacionados a não existência do aplicativo de apostas desse site. Resumimos as vantagens e desvantagens relacionadas a esse assunto nos tópicos a seguir.

Prós do site móvel da Fun88

São 4 as principais vantagens de apostar pelo site móvel da Fun88, sendo elas:

Não precisar baixar e instalar nada no celular;

Sem limitações por sistema operacional;

Layout otimizado para celulares;

Funcionamento rápido e responsivo.

Contras de apostar pelo celular na Fun88

Algumas das desvantagens que nos chamaram a atenção quanto ao site móvel da Fun88 foram as seguintes:

Não é possível baixar um Fun88 app;

Sem promoções para apostas via celular.

Veredicto do aplicativo da Fun88

Esta nossa análise serviu para concluir que a ausência de um Fun88 app não compromete sua experiência pelo celular nesse site. Isso porque todas as funcionalidades são disponibilizadas via site móvel. Com isso, poderá fazer as suas apostas pelo celular com saldo promocional.

Perguntas frequentes sobre o Fun88 app

Ter dúvidas quanto ao aplicativo da Fun88 é normal. Por isso, criamos uma série de respostas para perguntas frequentes sobre o app dessa plataforma.

A Fun88 tem aplicativo?

A Fun88 não tem aplicativo para download. O recomendado para quem procura o app dessa casa de apostas é acessar o site otimizado via navegador.

O Fun88 app é confiável?

O site móvel da Fun88 é confiável para brasileiros. Isso porque não existe nenhum aplicativo que possa ser baixado e instalado em seu celular.

Como apostar na Fun88 pelo Android?

É possível apostar na Fun88 pelo Android acessando essa casa de apostas via navegador do seu celular. Depois cadastre-se, acesse sua conta, deposite e escolha a sua aposta esportiva.

