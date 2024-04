FUN88: bônus de até R$300 para esporte e cassino ao vivo

Abra sua conta na FUN88 e receba bônus para apostar em esporte e no cassino online | Crédito: Parceiros Lance







Publicada em 18/04/2024 - 13:26 • São Paulo (SP)

Neste guia completo, iremos revisar todo o funcionamento da FUN88. A casa de apostas oferece bônus de boas-vindas de até R$300 para apostar em esportes e jogar no cassino online.

Então, a seguir, conheça as promoções que pode ser disponibilizadas, veja uma análise das suas odds e confira detalhes sobre recursos e ferramentas de apostas.

Saiba também que a FUN88 tem atuação em vários países do mundo e há vários anos no mercado de apostas online, sendo uma plataforma confiável para os brasileiros. Dessa forma, conheça, ainda, mais casas de apostas com bônus onde fazer suas bets.

O que é e como funciona a FUN88?

A FUN88 funciona apenas em seu site online, uma plataforma com visual intuitivo e navegação facilita. Nele, oferece diversas opções em apostas esportivas e também jogos de cassino. Além disto, possui ofertas promocionais ativas, além de ferramentas ativas para apostas ao vivo.

Para operar, é devidamente licenciada pela autoridade reguladora E Gambling Montenegro. Conta também com credenciais de segurança como o selo SSL/Https de criptografia, entre outras funções para proteção de dados.

Visite o site da FUN88 para explorar apostas em esporte e cassino | Crédito: Reprodução / FUN88

Bônus na FUN88: conheça promoções e recursos

O primeiro tópico que iremos revisar interessa aos clientes que pretendem começar apostar na operadora. Ou seja, as ofertas de bônus de boas-vindas ativas no momento. Localizamos duas promoções, que iremos te mostrar em detalhes abaixo.

Oferta de boas-vindas para apostas esportivas

A promoção de boas-vindas para apostar em esportes da FUN88 é um bônus de primeiro depósito. Ou seja, o cliente pode receber 100% até R$300 do valor depositado na forma de bônus para palpites em esportes na FUN88.

Esta promoção está sujeita aos Termos e Condições (T&Cs) da operadora. O regulamento pode ser consultado na íntegra no site oficial da FUN88. Mas listamos, a seguir, os principais T&Cs para reivindicar esta promoção:

A oferta é exclusiva para novos usuários, maiores de idade, da operadora;

Para reivindicar a promoção, é necessário realizar um primeiro depósito mínimo de R$50;

Para poder sacar os retornos potenciais e o bônus, é necessário cumprir um requisito de apostas de 10 vezes o valor do primeiro depósito;

A cotação mínima para cumprir este requisito de rollover deve ser de 1.65 ou superior.

Ofertas de boas-vindas para jogos de cassino ao vivo

A operadora também possui um bônus de primeiro depósito ativo para apostar em jogos de cassino ao vivo. Após se cadastrar, o novo usuário pode fazer um depósito mínimo, e receber 100% de bônus até no máximo R$300.

Ela também é exclusiva para novos clientes, que, para se cadastrar, devem ter no mínimo 18 anos. Dito isto, conheça alguns termos do regulamento desta oferta promocional da FUN88 (veja-os na íntegra no site oficial):

Para ter acesso ao bônus, o primeiro depósito deve ser no valor mínimo de R$50;

O bônus recebido pode ser utilizado para apostar nos jogos de cassino ao vivo da operadora, enquanto for válido;

Os jogos em que é possível apostar são listados pela operadora em seu site oficial;

Para sacar os possíveis retornos, também é necessário cumprir um rollover de 40 vezes o valor do primeiro depósito;

Enquanto o bônus estiver ativo, o cliente pode fazer dois ou mais depósitos para atender ao rollover da oferta.

Mercados de apostas e esportes disponíveis na FUN88

O catálogo da operadora é extenso tanto nos esportes como no cassino. Após ter feito o FUN88 cadastro, poderá ter acesso a todas as opções disponíveis. Nesta seção, iremos te mostrar um pouco do que é possível apostar nesta operadora.

A FUN88 traz um amplo mercado de apostas, incluindo streaming de jogos | Crédito: Parceiros Lance

Esportes ativos na operadora

A plataforma possui as opções de esportes mais procuradas no mercado, e até possibilidades incomuns. Sendo assim, até o cliente mais criterioso pode chegar a encontrar uma possibilidade viável. Listamos, a seguir, os esportes mais populares na plataforma.

Futebol;

Tênis;

Basquete;

Volei;

Futsal;

MMA.

Diversidade de mercados de apostas esportivas

Assim como nos esportes, a FUN88 também entrega diferentes opções de mercados para apostar. Há opções de pré-jogo, apostas ao vivo e também a longo prazo. Listamos abaixo os mercados que os clientes mais fazem palpites nesta casa de apostas.

Resultado Final;

Handicap;

Mais/Menos;

Dupla hipótese;

Escanteios;

Placar Exato.

Odds na FUN88: entenda como interpretar as cotações

As odds, ou cotações, são o que determina os retornos potenciais de um palpite. Sendo assim, é um conceito central das apostas online. Em nossa análise, localizamos que as odds da FUN88 estão conforme a média do mercado.

Se você não entende como as odds funcionam, preparamos um exemplo prático a seguir. Assim, poderá interpretar o funcionamento das cotações.

Exemplo do funcionamento das odds na FUN88

Supomos que um cliente deseje apostar no mercado de resultado final, no jogo do Corinthians contra Atlético Minério. As cotações estão 2.5 para o primeiro vencer, 3.0 para um empate e 3.0 para o segundo vencer.

Se o cliente apostar R$15 na vitória do Corinthians e isso acontecer, receberá R$37,5. Isto porque as odds determinam o multiplicador de uma aposta.

Apostas ao vivo na FUN88: recursos e streaming

Após fazer o FUN88 cadastro, o cliente tem acesso a todas as ferramentas de apostas ao vivo da operadora. Isto inclui, por exemplo, o recurso de cash out e o serviço de streaming ao vivo.

O cash permite ao cliente retirar uma aposta, se o evento ainda não tiver acabado. É uma ferramenta que pode ser utilizada com diferentes objetivos. Já o streaming permite que o usuário assista à transmissão ao vivo do jogo que irá apostar.

Informamos que o streaming não está disponível para todos os jogos e esportes. Você pode consultar mais detalhes acessando o site da operadora.

FUN88 app: saiba como apostar no celular

Entramos em contato com a operadora para conferir se a operadora disponibiliza um app para download. Esta afirma que, no momento, ainda não possui um app nativo para ser baixado em celulares.

No entanto, o cliente pode ter acesso a todos os serviços da FUN88 no celular, através da versão móvel. Todo o layout da página é otimizado para funcionar nos dispositivos móveis, podendo apostar de forma prática e intuitiva.

Além disto, existe uma solução que pode tornar o acesso à plataforma ainda mais prático. Veja, a seguir, como fazer esta otimização.

Use o seu celular para fazer apostas online pela FUN88 | Crédito: Parceiros Lance

Como criar o atalho da FUN88 no dispositivo Android?

O cliente que prefere apostar no celular pode criar um atalho do site da FUN88 na tela inicial do aparelho. Sendo assim, apenas com um clique no ícone, terá acesso à plataforma para poder apostar, como um app. Veja o passo a passo a seguir para criar o atalho.

1- Acesse o site da FUN88 em um navegador móvel seguro;

2- Vá, então, no menu do seu navegador;

3- Procure até encontrar a opção de adicionar à tela inicial;

4- Em seguida, dê um nome ao atalho;

5- Confira o local e confirme a criação do atalho.

Como criar o atalho da FUN88 no dispositivo iOS?

Também é possível criar o atalho em dispositivos com sistema operacional iOS. O processo é ligeiramente diferente, mas resulta na mesma otimização. O atalho ficará na tela inicial, e pode ser acessado com um toque. Saiba como criar a seguir.

1- Entre no site da FUN88 pelo Safari;

2- Toque no botão de compartilhamento, no canto inferior do navegador;

3- Procura a opção de criar o atalho;

4- Renomeie o atalho como, por exemplo, FUN88 app;

5- Após conferir, confirme para criar o atalho.

Pagamentos na FUN88: métodos e passo a passo

Enquanto escrevemos este guia, o único método de pagamento da FUN88 é o Pix. Este meio de pagamento eletrônico foi criado e é operado pelo Banco Central do Brasil. Sendo assim, se mostra como um método seguro e eficiente.

O Pix pode ser utilizado tanto para retiradas como para recargas. O tempo de processamento para depósito, indicado pela operadora, é instantâneo. Mas, assim como o saque, pode variar a depender da quantidade em questão. Veja como pagar via Pix a seguir.

Como fazer um depósito na FUN88?

Após ter feito o cadastro, o novo usuário já pode fazer um primeiro depósito na operadora. Esta é uma etapa essencial para resgatar os bônus que listamos acima. Sendo assim, confira, logo abaixo, como depositar via Pix na FUN88.

1- Acesse o site da FUN88 e faça seu login;

2- Clique no botão de depósito, localizado no topo do site;

3- Informe, então, o valor que deseja depositar;

4- Depois, realize o pagamento via QR Code ou copiar e colar o código Pix;

5- Aguarde o valor ser creditado em sua conta.

Informamos que o valor mínimo para depositar na FUN88 é de R$20, utilizando o Pix. A operadora indica que o depósito pode demorar algumas horas para cair na conta, mas costuma ser rápido.

Como fazer um saque na FUN88?

Se obteve algum retorno apostando na FUN88, pode fazer um saque para qualquer conta de sua preferência. O saque via Pix é feito mediante uma chave cadastrada a uma conta bancária na titularidade do cliente cadastrado. Sendo assim, confira o passo a passo;

1- Entre no site da casa de apostas FUN88 e realize o login.

2- Clique na sua conta, até visualizar a opção do saque;

3- Informe o valor de sua retirada;

4- Preencha os dados necessários e confirme a solicitação.

Para fazer um saque via Pix na operadora, o valor mínimo da retirada deve ser de no mínimo R$50. Aconselhamos utilizar uma chave do tipo CPF, para conferir maior segurança a transação. Além disto, uma conta no mesmo nome do cadastro na operadora é pertinente.

Serviço de suporte ao cliente da FUN88

Se por uma caso o cliente precisar entrar em contato com a operadora, poderá utilizar os canais de contato disponibilizados. Existe um time de suporte treinado para atender as demandas postas pelos clientes.

Os canais, que listaremos abaixo, podem ser utilizados, inclusive, para resolver possíveis problemas. Entrando em contato diretamente com a operadora, qualquer reclamação pode ser resolvido com mais velocidade e eficiência.

Chat ao vivo;

E-mail.

Ambos os canais acima estão à disposição do cliente 24 horas por dia e sete dias por semana. O chat ao vivo é útil para um contato rápido, como tirar uma dúvida pontual ou que não pode esperar. Já o e-mail é aconselhado para contatos mais trabalhados, com imagens e afins.

Um veredito sobre o funcionamento da FUN88

Se você chegou até aqui, então pode conhecer, em detalhes, como a FUN88 funciona. Para escrever esta revisão, nossa equipe editoral fez uma análise completa da operada para passar as principais informações.

Esta análise nos permite formular uma opinião sincera sobre o funcionamento da casa de apostas. Com base no que pode oferecer, bônus e diversidade de apostas, a FUN88 é uma opção viável para apostar.

Perguntas frequentes sobre a FUN88

Se ficou alguma dúvida ao longo deste guia, confira as perguntas frequentes a seguir.

A FUN88 é legal para apostar no Brasil?

A FUN88 atua conforme a legislação atual do Brasil para oferecer serviços de apostas esportivas. Ou seja, funciona apenas uma plataforma online, sem local fixo. Além disto, é devidamente licenciada por uma autoridade reguladora confiável.

Existe um código promocional FUN88?

No momento que escrevemos este guia, não localizamos um código promocional FUN88. No entanto, o cliente pode acessar o site oficial e as redes da operadora, para conferir a disponibilidade. A casa pode usar estes canais para divulgar um código promocional FUN88.

A FUN88 é uma empresa de apostas confiável?

Esta operadora possui anos de atuação no mercado, e é licenciada pela E-Gambling Montenegro para atuar. Além disto, possui uma política de segurança rígida para proteção de dados no site. Isto nos permite indicar que é uma operadora confiável.

A FUN88 oferece bônus de novo usuário para recém-cadastrados?

Sim, a empresa possui promoções ativas para novos clientes. Existe uma oferta promocional para quem prefere apostar no cassino e uma para apostas esportivas. Você pode consultar todos os Termos e Condições promocionais no site oficial.

Posso apostar na FUN88 pelo celular?

É possível fazer FUN88 apostas em qualquer dispositivo que possua uma conexão estável e um navegador seguro instalado. Sendo assim, o cliente poderá apostar no celular, independentemente do sistema operacional, por meio da versão móvel do site.