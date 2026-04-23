Apostas para o Campeonato Brasileiro Feminino: guia completo

As melhores casas de apostas com futebol feminino em 23 de abril de 2026 são Sportingbet, bet365, Superbet e Novibet.

Todas as quatro marcas são regulamentadas e têm muitos mercados e cotações especiais. Veja todos os detalhes antes de apostar pela primeira vez a seguir:

Onde apostar Maior vantagem Depósito mínimo 1. Sportingbet Aposta Protegida até R$10 R$5 2. bet365 Múltipla aumentada até 100% R$5 3. Superbet Aposta grátis toda sexta R$1 4. Novibet Aposte e Ganhe R$50 no futebol feminino R$10

Melhores casas para apostar no Campeonato Brasileiro Feminino

A equipe do lance testou as principais casas de apostas brasileiras, e, a seguir, contamos porque Sportingbet, bet365, Superbet e Novibet se destacam. Acompanhe a análise completa abaixo.

1. Sportingbet: Aposta Protegida 50% até R$10

A Sportingbet tem Aposta Protegida de 50% até R$10 no Brasileirão Feminino. Com isso, nós podemos apostar R$20 e, caso perca a aposta, recebemos R$10 em freebet para apostar mais uma vez. Se vencermos, o valor aparece em dinheiro real.

Nós apostamos na casa de apostas e encontramos cerca de 40 palpites possíveis. Entre os principais palpites estão:

Resultado da Partida;

Chance Dupla;

Ambas Marcam;

1ª Equipe a Marcar;

Linhas de Handicap.

Essa casa de apostas vale a pena, ainda mais se quiser acompanhar todo o campeonato. Nós conseguimos fazer apostas pré-jogo e ao vivo, com o Criar Aposta disponibilizado para todas as partidas da competição.

2. bet365: Múltipla aumentada até 100% no Campeonato Feminino

A bet365 conta com múltipla aumentada até 100% ao montar apostas para o Campeonato Brasileiro Feminino. Na prática, basta que a gente selecione qualquer palpite com odd igual ou superior a 1.10, aumentando entre 2,5% e 100% as odds totais.

Screenshot realizado em 16/04/2026. Odds corretas no momento da publicação: 16/04/2026

Depois de se registrar (usando o código de indicação bet365 ou não), você monta palpites pré-jogo e ao vivo, tendo a possibilidade de Criar Aposta e combinar mercados de um mesmo evento esportivo. Os mercados incluem:

Resultado Final;

Dupla Chance;

Ambas Marcam;

Placar Exato;

Linhas de Handicap.

Se você pretende montar palpites e ativar o máximo de recursos possíveis, a bet365 é uma boa escolha. Encontramos Criar Aposta, central de dados e muitos mercados, que podem ser combinados para aumentar as odds finais.

3. Superbet: Aposta grátis no Campeonato Feminino toda sexta

A Superbet libera entre R$5 e R$25 de aposta grátis toda sexta. A promoção Super Sextou é fixa e vale para todos os usuários já cadastrados com o código de bônus Superbet ou não. Com o valor, dá para montar apostas para o Campeonato Brasileiro Feminino!

Existem mais de 30 mercados disponíveis na Superbet e todos acompanham um ícone "i", onde achamos a explicação de como o mercado funciona. Os pitacos disponíveis para escolher são:

Resultado Final; Total de Gols; Dupla Chance; Ambas as Equipes Marcam; Handicap Asiático.

Se a ideia for apostar pela primeira vez, a Superbet surge como a mais recomendada. A plataforma oferece mercados bem explicados, freebet às sextas para apostar sem risco e depósito e saque mínimos de R$1, ideal para quem tem banca reduzida.

4. Novibet: Aposte e Ganhe R$50 no futebol feminino

A casa de apostas Novibet tem a oferta Aposte e Ganhe R$50 no futebol feminino e outros esportes. Para ganhar essa freebet, basta acumular R$100 em apostas com odds iguais ou maiores que 2.0. Independente do resultado do palpite, ganhamos R$50 de aposta extra.

É possível fazer apostas simples, múltiplas e personalizadas via Criar Apostas, com mercados pré-jogo e ao vivo. Infelizmente, as apostas no futebol feminino têm pouco mais de 10 palpites. Dentre os disponíveis estão:

Resultado Final; Total de Gols; Chance Dupla; Empate Anula Aposta; Intervalo/Final.

A Novibet é uma boa alternativa se a ideia for apostar pela primeira vez com uma banca mais elevada. Isso porque você usa o código promocional Novibet, aposta R$100 e recebe R$50 de aposta extra.

Como escolher a melhor casa para apostar no Brasileirão Feminino?

Para escolher a melhor casa para apostar no Brasileirão Feminino, observe se as apostas no futebol feminino são elegíveis para as promoções, como múltipla aumentada e aposta extra. Além disso, confira se a bet com futebol feminino está autorizada no Brasil.

Nós listamos abaixo os aspectos mais importantes na hora de decidir qual bet com apostas para o Campeonato Feminino usar:

Variedade de mercados : procure por bets com ao menos 20 mercados disponíveis;

: procure por bets com ao menos 20 mercados disponíveis; Odds Competitivas : cotações relevantes e proporcionais às chances do green;

: cotações relevantes e proporcionais às chances do green; Promoções e bônus : prefira bets com recursos para turbinar as vitórias;

: prefira bets com recursos para turbinar as vitórias; Métodos de pagamento : depósitos e saques rápidos, e com valores acessíveis;

: depósitos e saques rápidos, e com valores acessíveis; Licença brasileira: casa de apostas regulamentada pela Lei 14.790/2023.

Quem são as equipes favoritas para apostar no Brasileirão Feminino?

As principais equipes para apostar no Brasileirão Feminino são Corinthians e Palmeiras. Ambas contam com jogadoras que formam a base da Seleção e aparecem como fortes candidatas ao título nesta temporada.

Equipe Odds Corinthians 3.25 Palmeiras 3.50 Cruzeiro 6.00 Flamengo 7.00 São Paulo 8.00

Odds corretas no momento da publicação: 15/04/2026. Sujeitas a alteração.

1. Corinthians: as brabas estão com tudo

Após a participação histórica na Copa das Campeãs da FIFA e na Teal Rising Cup, onde o time mediu forças com potências globais como Arsenal e Kansas City Current, as Brabas do Timão são as grandes favoritas nas apostas para o Campeonato Feminino.

Com um elenco numeroso de 34 jogadoras, o clube está estruturado para suportar o desgaste da Libertadores e do Paulistão sem comprometer o desempenho no Brasileiro.

2. Palmeiras: palestrinas com um ataque ímpar

Assim como nas apostas do Brasileirão 2026, o Palmeiras é um dos grandes favoritos. Sob o comando de um elenco que mistura a experiência de Bia Zaneratto e Poliana com a energia de novos reforços como a atacante Glaucia (ex-Flamengo), as Palestrinas mostram um futebol mais vertical e físico.

Apesar de as odds dizerem o contrário, o Alviverde tem tudo para consolidar 2026 com mais um título no Brasileirão Feminino. Os cartolas do Verdão dizem que o foco total de 2026 é o título brasileiro que escapou por pouco nos últimos anos.

3. Cruzeiro: será que as Cabulosas chegam no 1º lugar?

Após o histórico vice-campeonato em 2025, o elenco manteve suas principais referências, como a zagueira Vitória Calhau e a atacante Byanca Brasil, e conta agora com Millene Fernandes, ex-Corinthians, para turbinar o ataque.

A expectativa para 2026 é que o clube mineiro finalmente quebre a hegemonia de títulos de São Paulo, colhendo os frutos da continuidade do trabalho de Jonas Urias. O treinador chegou a ser um dos melhores do mundo e promete intensidade nos próximos jogos.

4. Flamengo: Cristiane eleva o nível das Meninas da Gávea

O Flamengo chega à temporada de 2026 com um elenco competitivo, mesclando juventude e experiência, e mira protagonismo no Brasileirão. A equipe busca maior consistência defensiva e eficiência ofensiva.

Após corrigir a linha defensiva alta e ajustar a recomposição pelos lados, o Flamengo prioriza transições rápidas. Entre os reforços, destacam-se a zagueira Tainara, a volante Duda Sampaio e a atacante Cristiane, artilheira da Seleção ao lado de Marta.

5. São Paulo: Tricolor corre atrás dos rivais

O São Paulo Feminino chega a 2026 mais estruturado e com foco em competir de igual para igual com os principais rivais. O time prioriza troca de passes rápida e mais presença ofensiva perto da área adversária.

Para melhorar a regularidade, a equipe ajustou a defesa e passou a sair jogando com mais qualidade desde trás. No elenco, atletas como Aline Milene seguem como referência técnica, dando mais equilíbrio ao time.

Quais mercados são mais comuns no Brasileirão Feminino?

Os mercados mais comuns no Brasileirão Feminino são Resultado Final, Total de Gols, Chance Dupla e Handicap Asiático. Esses palpites estão presentes em praticamente todas as bets com apostas no futebol feminino.

Abaixo estão mais detalhes sobre como cada mercado esportivo no Campeonato Brasileiro Feminino funciona!

1. Resultado Final

No mercado de Resultado Final, você aposta 1x2 em quem vencerá a partida ao término do tempo regulamentar: mandante (1), visitante (2) ou empate (x). No Campeonato Brasileiro Feminino, essa é uma das opções mais simples e populares.

Numa partida entre Corinthians x São Paulo, você escolhe entre vitória do Corinthians, empate ou vitória do São Paulo. Se apostar no Corinthians e ele vencer no tempo normal, a aposta é vencedora; qualquer outro resultado significa perda.

2. Total de Gols

Você aposta na quantidade de gols da partida com o mercado de Total de Gols, escolhendo acima (over) ou abaixo (under) de uma linha definida pela casa. No Campeonato Brasileiro Feminino, é comum ver linhas como 2,5 gols.

Vamos considerar uma partida entre Palmeiras x Ferroviária, com a linha 2.5 gols. Se apostar em "mais de 2.5", precisa de três ou mais gols no jogo. Com dois ou menos, vence quem escolheu "menos de 2.5".

3. Chance Dupla

Você cobre dois resultados em uma única aposta com a Chance Dupla. Assim, apostamos em vitória do mandante ou empate, empate ou vitória do visitante, ou vitória de qualquer lado. Esse palpite vale a pena quando estamos começando a apostar, porque reduz os riscos.

Na prática, ele funciona assim: ao escolher "Corinthians ou empate", sua aposta vence se o Corinthians ganhar ou se o jogo terminar empatado. Mas se a equipe rival vencer ao fim da partida, você terá perdido a aposta.

4. Handicap Asiático

O mercado de Handicap Asiático aplica uma linha de gols ao placar final, ajustando o resultado. Algumas opções anulam o empate e permitem reembolso parcial ou total. Especialmente no Brasileirão Feminino, esse palpite se destaca por equilibrar confrontos mais desiguais.

Imagine que o Cruzeiro enfrenta o Vitória, que não venceu as últimas 6 partidas. Neste sentido, as odds são bem baixas. Com -2.5 gols de handicap, o Cabuloso precisa vencer por 3 gols de diferença para gerar um green.

Como apostar no Campeonato Brasileiro Feminino?

É necessário ter 18 anos ou mais para apostar no Campeonato Brasileiro Feminino, se registrar em uma bet, cumprir a verificação de identidade, depositar e fazer um palpite no Brasileirão Feminino, selecionando o mercado e confirmando a previsão.

Os passos são os mesmos que para apostar no Brasileirão na bet365 e em tantos outros campeonatos. A seguir, mostramos o passo a passo completo:

1 . Escolha uma casa de apostas com o Brasileirão Feminino; 2 . Registre-se e cumpra a verificação de identidade; 3 . Faça um primeiro depósito via Pix; 4 . Selecione a opção do Brasileirão Feminino — ele sempre acompanha "(F)"; 5 . Veja uma partida para apostar; 6 . Toque no mercado e adicione o palpite no boletim de apostas; 7 . Informe o valor da aposta, toque em "Apostar" e pronto!

👎 Nem toda casa de apostas tem apostas no futebol feminino: infelizmente, muitas bets não disponibilizam ligas femininas. Então, você precisa checar se a competição está disponível antes do registro.

Dicas para apostar no Campeonato Brasileiro Feminino

As apostas no Brasileirão Feminino exigem análise específica do contexto da competição. Abaixo, nós compartilhamos os insights mais importantes!

Acompanhe as equipes e escalações

O primeiro passo é acompanhar as equipes e as escalações. Desta forma, você fica a par do dia a dia de cada equipe, facilitando as predições nas bets com futebol feminino.

Priorize mercados mais simples

Ao fazer um palpite pela primeira vez, sempre vale a pena dar preferência aos mercados de apostas mais simples, como Resultado Final e Chance Dupla. Ao menos nas primeiras apostas, evite mercados mais complexos.

Use apostas ao vivo com critério

Use apostas ao vivo com critério: observe o ritmo, substituições e padrão tático antes de entrar. Evite decisões impulsivas após um gol. No Campeonato Brasileiro Feminino, leitura de jogo consistente aumenta a precisão das entradas.

Faça gestão de banca

Gestão de banca exige método e consistência: defina um orçamento mensal, limite de aposta por bilhete entre 1% a 5% e evite aumentar valores após perdas. Se temos uma banca de R$1.000, apostar entre R$10 e R$50 faz sentido e evita exposição excessiva ao risco.

Vale a pena apostar no Campeonato Brasileiro Feminino?

Sim, vale a pena apostar no Campeonato Brasileiro Feminino. Essa competição conta com múltiplas aumentadas, cash out e função Criar Aposta, permitindo fazer palpites com boas odds ao longo de toda a competição.

Ainda que as casas de apostas não deem tanta atenção a ponto de adicionar Odds Aumentadas ou promoções específicas, o futebol feminino tem gerado mais interesse das bets ano após ano. Logo, será comum ver mais bônus para o torneio.

Se for apostar, lembre-se de preferir as casas de apostas licenciadas e não se esqueça de que, infelizmente, nem toda plataforma conta com apostas no futebol feminino. Dentre as mais de 180 bets em operação, as melhores são Sportingbet, bet365, Superbet e Novibet!

Perguntas frequentes sobre apostas para o Campeonato Brasileiro Feminino

Tem dúvidas sobre as apostas para o Campeonato Brasileiro Feminino? Se a resposta for sim, confira a nossa seção de perguntas frequentes a seguir!

Como funciona o Campeonato Brasileiro Feminino?

O Campeonato Brasileiro Feminino reúne os principais clubes do país em jogos ao longo do ano, com confrontos em turno e mata-mata. As equipes somam pontos na fase inicial e avançam até definir a campeã da competição.

Quais times estão participando da Série A1 do Brasileirão Feminino 2026?

A Série A1 do Brasileirão Feminino 2026 conta com clubes como Corinthians, Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo e São Paulo, além de outras equipes da elite nacional, reunindo elencos competitivos e atletas que integram a base da Seleção.

Onde assistir aos jogos do Brasileirão feminino 2026?

Os jogos do Brasileirão Feminino 2026 podem ser assistidos em transmissões de TV e plataformas digitais que possuem direitos da competição, como CBF TV, NSports e TV Brasil. A disponibilidade varia por rodada, sendo importante consultar a programação oficial antes das partidas.

Quando começa o Brasileirão Feminino 2026?

O Brasileirão Feminino 2026 começa no primeiro semestre e se estende ao longo do ano, com partidas regulares e fases eliminatórias. As datas oficiais são divulgadas previamente, permitindo acompanhar o calendário completo da competição.

Quem é o atual campeão do Brasileirão Feminino?

O atual campeão do Brasileirão Feminino é o Corinthians. A equipe retorna como uma das favoritas junto ao Palmeiras, a arquirrival das Garotas do Terrão.

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