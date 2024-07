bet365: aposte na Série A e ganhe Créditos de Aposta

A bet365 traz promoções para os jogos do Campeonato Brasileiro







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 15:34 • Rio de Janeiro

Se você pretende apostar no Campeonato Brasileiro, conheça a oferta da bet365: Obtenha R$50 em Créditos de Aposta ao apostar R$100 ou mais em um acumulador da Série A para as partidas do meio de semana*. São aplicadas restrições de apostas, limites de tempo e T&Cs.

Apostar na bet365 >>

*Obtenha R$50 em Créditos de Aposta ao apostar R$100 ou mais em um acumulador da Série A para as partidas do meio de semana. Apenas apostas qualificativas em Criar Aposta. Criar Aposta+ e acumulador com 3+ seleções e odds combinadas de 2.00 ou superiores. Retornos excluem o valor de aposta em Créditos de Aposta. Apenas para clientes novos e elegíveis. São aplicadas restrições de aposta, limites de tempo e T&Cs.

Sobre a oferta

O Campeonato Brasileiro é um dos torneios de futebol mais disputados do mundo. Com 20 times apenas na Série A, são 38 rodadas ao longo do ano disputadas no sistema de pontos corridos, ocasionando uma competição acirrada.

Se você gosta de apostar neste campeonato, vale a pena conhecer a nova oferta da bet365: Obtenha R$50 em Créditos de Aposta ao apostar R$100 ou mais em um acumulador da Série A para as partidas do meio de semana. São aplicadas restrições de apostas, limites de tempo e T&Cs.

Se solicitar participação, apostar R$100 ou mais, você receberá R$50 em Créditos de Aposta. Se apostar entre R$30 e R$99,99, você receberá R$10 em Créditos de Aposta.

Vale frisar que a oferta é válida entre 12:00 do dia 16 de julho a 00:30 do dia 18 de julho.

Para ser elegível, é necessário solicitar participação na página da oferta. Além disso, esta oferta é válida para clientes novos e elegíveis. São elegíveis apostas qualificativas com 3+ seleções e odds combinadas de 2.00 ou superiores. Os créditos de apostas estarão disponíveis no prazo de 48 horas após o final da última partida qualificativa.

Apostar agora >>

Termos e condições da oferta

Assim como em toda promoção, é necessário cumprir os termos e condições para se tornar elegível. Abaixo, citamos os T&Cs relevantes. Antes de apostar, recomendamos que você leia os Termos e Condições completos no site da bet365.