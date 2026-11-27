Tragédia da Chapecoense: dez anos de uma ferida que o tempo não fechou
Lance! prepara especial em homenagem às 71 vítimas do acidente que comoveu o mundo
O Brasil amanheceu diferente naquele 29 de novembro de 2016. As cores dos clubes perderam importância, as rivalidades foram deixadas de lado e o futebol chorou. O sonho de uma equipe que desafiava gigantes do continente e estava prestes a disputar a maior decisão de sua história terminou nas montanhas da Colômbia. A tragédia aérea com a delegação da Chapecoense, que completa dez anos no próximo domingo (29), tirou a vida de 71 pessoas e deixou marcas que jamais serão apagadas.
Uma década depois, o Lance! produziu um especial para homenagear as vítimas daquele acidente. Ao longo da semana, o leitor terá acesso a reportagens, depoimentos exclusivos e histórias que ajudam a dimensionar o impacto da tragédia. Mais do que revisitar os acontecimentos daquela madrugada, o objetivo é preservar a memória daqueles que partiram, dar voz aos que ficaram e recordar um dos capítulos mais dolorosos da história do esporte mundial.
Quando o sonho deu lugar à dor
A Chapecoense vivia um conto de fadas no futebol sul-americano. O clube do interior de Santa Catarina havia superado adversários tradicionais, como Independiente e San Lorenzo, da Argentina, e conquistado o direito de disputar a final da Copa Sul-Americana de 2016 contra o Atlético Nacional, da Colômbia.
A equipe embarcou para escrever o capítulo mais importante de sua história. Não chegou ao destino.
O avião da companhia boliviana LaMia, que transportava 77 pessoas, caiu nos arredores de Medellín. Entre as vítimas estavam 19 jogadores, 20 profissionais de imprensa, integrantes da comissão técnica, dirigentes, funcionários do clube e tripulantes.
Apenas seis pessoas sobreviveram: os jogadores Alan Ruschel, Neto e Jackson Follmann, o jornalista Rafael Henzel e os tripulantes Erwin Tumiri e Ximena Suárez. Henzel morreu em março de 2019, vítima de um infarto enquanto jogava futebol com amigos.
Em abril de 2018, as autoridades colombianas concluíram oficialmente a investigação sobre as causas do acidente. A falta de combustível, associada a falhas no planejamento e no gerenciamento de riscos da operação aérea, provocou a queda da aeronave. Uma tragédia que poderia ter sido evitada.
O dia em que o futebol vestiu verde
A solidariedade ultrapassou fronteiras. Clubes de diferentes partes do mundo prestaram homenagens à Chapecoense. Jogadores, treinadores e torcedores compartilharam a dor de uma cidade que havia perdido parte de sua identidade.
Na Colômbia, o estádio Atanasio Girardot recebeu milhares de torcedores do Atlético Nacional. No lugar de uma decisão continental, cânticos, lágrimas e homenagens. O adversário que a Chapecoense jamais enfrentaria naquela final solicitou à Conmebol que o título fosse entregue ao clube brasileiro. A entidade oficializou a conquista.
Em Chapecó, a Arena Condá, acostumada a receber festas e celebrações, transformou-se em palco de despedidas. Sob forte chuva, no dia 3 de dezembro de 2016, familiares, amigos e torcedores deram o último adeus a seus ídolos. O estádio, que tantas vezes havia celebrado a vida por meio do futebol, tornou-se um símbolo da dor coletiva.
Dez anos de saudade, resistência e reconstrução
Reconstruir a Chapecoense significava muito mais do que contratar jogadores, montar uma comissão técnica ou voltar a disputar campeonatos. Era preciso reconstruir uma instituição enquanto uma cidade inteira aprendia a conviver com a ausência.
Passaram-se dez anos. Os campeonatos seguiram, novos jogadores vestiram a camisa verde e branca, vitórias e derrotas voltaram a fazer parte do cotidiano dos torcedores. Para as famílias das vítimas, no entanto, o tempo não apagou a saudade nem encerrou a luta por justiça.
Para marcar a primeira década da tragédia, a Chapecoense preparou uma programação que inclui exposição fotográfica, vigília, culto ecumênico e a inauguração de um novo memorial dedicado às vítimas.
Lance! presta homenagem às vítimas da tragédia
Neste especial, o Lance! propõe um reencontro com a memória. São histórias de profissionais que dedicaram suas vidas ao esporte, de famílias que tiveram suas trajetórias interrompidas e de sobreviventes que precisaram encontrar forças para recomeçar.
Para o jornalismo esportivo, a data também carrega um significado particular. Naquele avião estavam colegas de profissão que viajaram para contar a história de uma final e acabaram se tornando parte de uma tragédia que o mundo jamais esqueceria.
Dez anos depois, recordar é também uma maneira de homenagear. De manter vivos os nomes, os rostos, os sonhos e as histórias de 71 pessoas que não podem ser reduzidas às estatísticas de um acidente aéreo.
A Chapecoense voltou a jogar. O futebol seguiu seu curso. Mas aquela partida que nunca aconteceu permanece, para sempre, na memória do esporte.
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