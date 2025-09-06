TERESÓPOLIS - O técnico Carlo Ancelotti realizou uma série de mudanças na escalação da Seleção Brasileira no primeiro treino em preparação para o duelo com a Bolívia, na terça-feira (9), em El Alto. A partida, na altitude de 4.150 metros da cidade boliviana, será a última do Brasil pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Sob uma temperatura de 16ºC em Teresópolis, debaixo de nevoeiro e de uma chuva fininha, Ancelotti testou a escalação da Seleção no fim da tarde deste sábado com Wesley, Gabriel Magalhães, Fabricio Bruno e Caio Henrique; Bruno Guimarães, Jean Lucas, Andrey Santos e Paquetá; Raphinha e Richarlison. A atividade foi em campo reduzido, sem goleiros.

No decorrer da atividade, houve mudanças na formação. Vitinho, por exemplo, entrou na lateral direita na vaga de Wesley.

O treino deste sábado foi totalmente fechado à imprensa, mas a CBF decidiu transmitir parte da atividade na CBF TV. Familiares de jogadores, convidados e patrocinadores também puderam assistir.

Promessa é que Brasil terá escalação para vencer a Bolívia

Carlo Ancelotti irá comandar mais dois treinos para definir o Brasil que irá enfrentar a Bolívia na terça-feira. Assim, a escalação da Seleção testada neste sábado ainda não deve ser a definitiva.

Em relação ao time que venceu a Bolívia, uma mudança é certa. O volante Casemiro levou o segundo cartão amarelo nas Eliminatórias e está fora do jogo. Ele inclusive foi liberado da Seleção e não voltou a Teresópolis.

Apesar de já estar classificado à Copa do Mundo, o Brasil promete jogar para vencer a Bolívia em El Alto.

— O jogo contra a Bolívia interessa. A camisa da Seleção Brasileira não pode permitir aos jogadores, à equipe, uma partida mais ou menos importante. Todas as partidas são importantes. E contra a Bolívia será importante para melhorarmos nosso jogo, nossa atitude e nossa intensidade — disse Carlo Ancelotti logo após o jogo no Maracanã.