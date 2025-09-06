TERESÓPOLIS - De volta à Seleção Brasileira após ficar afastado enquanto era investigado por suposto envolvimento em manipulação de apostas — caso no qual foi inocentado —, o meia Lucas Paquetá afirmou que previu que retornaria à equipe nacional em um jogo no Maracanã. Mais do que isso, com gol. O jogador do West Ham entrou no segundo tempo da partida de quinta-feira (4) e marcou um dos gols da vitória por 3 a 0 do Brasil sobre o Chile.

— É uma sensação única, estou muito feliz. Acho que não podia ser melhor do que isso, estava escrito. Falei para a minha esposa: “Cara, está tudo preparado por Deus. Vai ser no Maraca a minha volta, e vai ter gol”. E eu pude fazer o gol e ajudar minha equipe com os três pontos — declarou Paquetá.

A afirmação foi dada pelo jogador no vestiário do Maracanã e divulgada neste sábado (6) pela CBF TV, que publicou vídeo com os bastidores daquela vitória. A vitória por 3 a 0 sobre o Chile marcou o último jogo do Brasil em solo nacional antes da disputa da Copa do Mundo de 2026.

Gol de Paquetá acontece no primeiro minuto em campo

Paquetá começou a partida de quinta no banco de reservas, e foi chamado por Carlo Ancelotti aos 26 minutos do segundo tempo. Àquela altura, o Brasil vencia por 1 a 0 e era dominante, mas apresentava dificuldades em chegar à meta adversária.

O jogador entrou em campo e, no minuto seguinte, marcou de cabeça após grande jogada de Luiz Henrique pela esquerda. Na comemoração, Lucas Paquetá correu até a lateral do campo e ergueu o braço.

Ao final da partida, o meio foi elogiado por Bruno Guimarães, autor do terceiro gol do Brasil sobre o Chile.

— (Paquetá é ) meu irmão de vida, e que jogador! Merece! Estou muito feliz de ele estar aqui de volta com a gente, fazendo gol. Tamo junto, sempre! — disse Bruno Guimarães.