Montoro, do Botafogo, é convocado para a seleção sub-20 da Argentina
Meia argentino contratado junto ao Vélez Sarsfield perderá semana cheia de treinos
- Matéria
- Mais Notícias
O meia Álvaro Montoro, de 18 anos, do Botafogo, foi convocado por Diego Placente para seleção sub-20 da Argentina para a próxima Data Fifa. A equipe entrou em preparação de olho na Copa do Mundo da categoria, que será disputada de 27 de setembro a 19 de outubro no Chile.
➡️ Marquinhos, do Botafogo, é convidado para integrar treinos da Seleção Brasileira
A seleção sub-20 da Argentina treinará de 1 a 6 de setembro no centro de treinamento Lionel Andrés Messi, em Buenos Aires. Álvaro Montoro é o único jogador que atua no futebol brasileiro convocado para a janela.
Com a convocação, o camisa oito do Botafogo perderá a preciosa semana cheia de treinamentos com o técnico Davide Ancelotti durante a Data Fifa. O Botafogo terá longa preparação visando o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Vasco, o dia 11 de setembro, no Nilton Santos.
Álvaro Montoro foi contratado pelo Botafogo na janela especial para o Mundial de Clubes e virou titular sob o comando de Davide. São 15 jogos com a camisa alvinegra, com um gol marcado e uma assistência.
A Argentina está no Grupo D da Copa do Mundo Sub-20, ao lado de Itália, Austrália e Cuba. O primeiro compromisso será no dia 28 de setembro, contra os cubanos, às 20h (de Brasília).
➡️Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo
Botafogo com outro representante
Para a mesma categoria, mas defendendo a Seleção Brasileira, o Botafogo cederá na Data Fifa, também para treinos em reta final de preparação, o atacante Nathan Fernandes. Entre os dias 1 e 9 de setembro, os jovens talentos do país farão atividades no CT do Red Bull Bragantino, com dois jogos-treino. O Brasil está no Grupo C do Mundial, ao lado de México, Marrocos e Espanha.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias