O camisa 10 sofreu uma entorse no joelho esquerdo na saída de bola após o Brasil sofrer o primeiro gol no estádio Centenário. Houve muita preocupação no gramado e o jogador foi retirado de campo chorando bastante. O diagnóstico inicial do departamento médico brasileiro foi preocupante, pois os sinais apresentados foram considerados graves. Principalmente por conta do atleta não conseguir colocar o pé no chão. Ele deixou o local onde aconteceu a partida de muletas e com a perna esquerda imobilizada.