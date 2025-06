Assista ao vivo à coletiva de Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira

Às vésperas do primeiro jogo de Ancelotti pela Seleção Brasileira em solo nacional, o treinador concede entrevista coletiva na Neo Química Arena nesta segunda-feira (9).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Brasil e Paraguai se enfrentam nesta terça-feira (10), às 21h45 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O confronto é válido pela 16ª rodada das Eliminatórias da Copa.

Após o empate sem gols com o Equador, na última quinta-feira (5), em Guayaquil, Ancelotti terá seu primeiro contato com a torcida brasileira no estádio. Após a coletiva de imprensa, a Seleção Brasileira irá treinar no mesmo estádio onde fará o jogo contra o Paraguai.

continua após a publicidade

No momento, o Brasil ocupa a quarta colocação das Eliminatórias Sul-Americanas, com 22 pontos. Já o Paraguai está em terceiro lugar, com 24 pontos. Se a Venezuela tropeçar diante do Uruguai e o Brasil vencer, a Seleção garante vaga na Copa.

Brasil e Paraguai têm um longo histórico de confrontos no futebol, com ampla superioridade da equipe canarinho. Em 84 partidas disputadas entre as seleções, os brasileiros somam 50 vitórias, contra apenas 11 dos paraguaios. Outros 22 encontros terminaram empatados.

continua após a publicidade

Ancelott fará estreia pela Seleção em solo nacional (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)