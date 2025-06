Ancelotti abre o jogo sobre volta de Raphinha e pressão na Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti abriu o jogo sobre o retorno de Raphinha a Seleção Brasileira. Contra o Equador, o jogador do Barcelona não foi opção porque estava cumprindo suspensão. Ao ser questionado sobre a volta do atleta e sobre "quem daria espaço a ele", o treinador não cravou um nome, mas ao mesmo tempo, exaltou o atleta. O italiano deu uma coletiva de imprensa na Neo Química Arena, às vésperas de jogo contra o Paraguai.

- Sim, Raphinha está de volta. É uma boa notícia para nós, porque, como mostrou na última temporada, ela tem o desejo e o potencial de se tornar um dos melhores jogadores do momento no futebol. Isso vai nos ajudar muito - exaltou Ancelotti.

- Temos um jogo importante amanhã. Precisamos fazer uma boa partida, nos aproximar da classificação, e a presença de Raphinha será muito importante para isso - completou o técnico.

Pressão na Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti falou sobre a forte pressão na qual a Seleção Brasileira costuma a ser submetida. Para ele, a pressão é algo presente em tudo o que envolve futebol e isso mostra que o time precisa saber aumentar sua responsabilidade.

- A pressão está aqui, em todos os lugares do futebol. Futebol é paixão e pressão. O que posso destacar nos primeiros dias é o amor à equipe nacional, o que aumenta nossa responsabilidade. Tenho muita confiança, é um ambiente limpo, série e competente - destacou Ancelotti.

Brasil e Paraguai se enfrentam nesta terça-feira (10), às 21h45 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O confronto é válido pela 16ª rodada das Eliminatórias da Copa. No momento, o Brasil ocupa a quarta colocação das Eliminatórias Sul-Americanas, com 22 pontos. Já o Paraguai está em terceiro lugar, com 24 pontos. Se a Venezuela tropeçar diante do Uruguai e o Brasil vencer, a Seleção garante vaga na Copa.