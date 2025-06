Ancelotti exalta estádio do Corinthians e elogia clima da Seleção Brasileira

Em coletiva de imprensa concedida antes do jogo válido pela 16ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo, Carlo Ancelotti exaltou a Neo Química Arena e o clima que a Seleção Brasileira vive. O treinador se prepara para enfrentar o Paraguai nesta terça-feira (10).

continua após a publicidade

➡️ Ancelotti revela conversa com Gerson, do Flamengo, sobre negociação com Zenit

O técnico chamou o estádio do Corinthians de "magnífico" e exaltou a força da torcida - que deve estar presente em peso.

- Este estádio é magnífico. Em termos de apoio da torcida, está funcionando muito bem - disse Ancelotti.

O clima da Seleção Brasileira também foi bastante exaltado por Carlo Ancelotti. O técnico destacou que tudo está muito motivador e que os jogadores se dão bem entre si. O vestiário também foi citado pelo italiano.

- Gosto de destacar o ambiente dentro do vestiário: é muito motivador, sério e profissional.

Os jogadores se dão bem entre si, temos uma ótima conexão com a comissão técnica, com todos que trabalham aqui. É um ambiente familiar - destacou Ancelotti.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Carlo Ancelotti durante coletiva de imprensa antes do treino da equipe realizado no estádio do Corinthians (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Brasil e Paraguai se enfrentam nesta terça-feira (10), às 21h45 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O confronto é válido pela 16ª rodada das Eliminatórias da Copa. No momento, o Brasil ocupa a quarta colocação das Eliminatórias Sul-Americanas, com 22 pontos. Já o Paraguai está em terceiro lugar, com 24 pontos. Se a Venezuela tropeçar diante do Uruguai e o Brasil vencer, a Seleção garante vaga na Copa.