Ancelotti faz projeção do futuro de Cristiano Ronaldo: ‘Lenda’

Técnico da Seleção Brasileira, Ancelotti fez uma projeção do futuro de Cristiano Ronaldo após a conquista de Portugal na Nations League. Em coletiva, o comandante afirmou que o atleta possui condições físicas para jogar em qualquer equipe do planeta.

continua após a publicidade

➡️ Cristiano Ronaldo revela onde vai jogar na próxima temporada

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Estou muito feliz pelo título que ele acaba de conquistar da Nations League com Portugal. É uma lenda do futebol. Com 40 anos segue rendendo no maior nível. Poderia jogar em qualquer equipe ou em qualquer seleção do mundo.

continua após a publicidade

Na conquista do título da Nations League, Cristiano Ronaldo marcou um dos gols de Portugal no empate por 2 a 2 no tempo regulamentar. No entanto, o atleta não participou da disputa por pênaltis por conta de uma lesão que o fez ser substituído.

A frase de Ancelotti surge em meio as dúvidas com relação ao futuro de Cristiano Ronaldo na carreira, embora tudo indique por uma permanência no Al-Nassr. O jogador encerrou seu contrato com o clube saudita, mas revelou ter conversas por uma renovação.

continua após a publicidade