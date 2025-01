Quem foi melhor no auge? Compare os números de Rivaldo e Neymar

Rivaldo e Neymar protagonizam uma discussão nas redes sociais. Em entrevista à 'Romário TV', o atacante do Al-Hilal, da Arábia Saudita, disse que ocuparia a vaga do meia ex-Barcelona na Copa do Mundo de 2002, conquistada pela Seleção Brasileira.

continua após a publicidade

➡️Neymar x Rivaldo: web aponta quem foi melhor jogador após bate boca nas redes sociais

Perguntado por Romário se poderia ser opção da Seleção comandada por Felipão no trio de ataque, que na Copa do Mundo realizada na Coréia do Sul e Japão foi ocupado por Rivaldo, Ronaldinho e Ronaldo. Neymar respondeu: "Em 2002, auge com auge, eu jogaria no lugar do Rivaldo".

O meia campeão do mundo com a Seleção Brasileira se incomodou com a fala. Rivaldo usou as suas redes para rebater a opinião de Neymar.

— Ouvi o Neymar dizer que no auge dele, poderia ter jogado no meu lugar na Copa do Mundo de 2002. Sinceramente, reconheço o talento e a qualidade dele, e até acredito que teria condições de estar naquela seleção, mas jogar no meu lugar seria outra história. Com todo o respeito e admiração que tenho por ele, posso afirmar com 100% de certeza que isso não aconteceria — falou o jogador.

continua após a publicidade

Auge de Neymar e Rivaldo

Os atletas tiveram carreiras vitoriosas no futebol mundial, então é difícil estabelecer qual foi o auge técnico de cada um. Para efeito de comparação, é possível usar a premiação da Bola de Ouro como referência.

Em 1999, atuando pelo Barcelona, Rivaldo conquistou o prêmio de Melhor Jogador do Mundo. Neymar também foi finalista do troféu, e sua melhor posição na premiação foi em 2015 e 2017, quando foi eleito o terceiro melhor jogador do mundo.

continua após a publicidade

Neymar e Rivaldo protagonizaram embate nas redes sociais (Foto: Divulgação/Reprodução)

Números de Rivaldo em 1998/99

Pelo Barcelona

48 partidas 29 gols 0,60 gol por jogo 18 assistências 1 título: La Liga

Pela Seleção Brasileira

12 partidas 6 gols 0,5 gol por jogo 5 assistências 1 título: Copa América

Números de Neymar em 2014/15

Pelo Barcelona

51 partidas 39 gols 0,76 gol por jogo 10 assistências 3 títulos: Liga dos Campeões, La Liga e Copa do Rei

Pela Seleção Brasileira

11 partidas 9 gols 0,82 gol por jogo

*O Brasil foi eliminado nas quartas de final nas quartas de final da Copa América

Copa do Mundo de 2022

Os dois jogadores vestiram a camisa 10 da Seleção Brasileira. Neymar é o jogador que mais marcou gols pela amarelinha, com 79 no total. O atacante disputou três Copas do Mundo: em 2014, quando a Seleção Brasileira foi eliminada pela Alemanha após a derrota por 7 a 1; em 2018, quando perdeu para a Bélgica nas quartas de final; e em 2022, quando foi derrotado pela Croácia nos pênaltis, também nas quartas de final.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Rivaldo marcou 35 gols pela Seleção Brasileira. O meia disputou duas Copas do Mundo, em 1998, quando perdeu para a França na decisão, e em 2002, quando o Brasil terminou o torneio com o título. O jogador foi camisa 10 da campanha do pentacampeonato e marcou cinco gols na competição.