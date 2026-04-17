Site vaza supostas figurinhas do Brasil no álbum da Copa e lista comete 'erro'; veja fotos

A poucas semanas do lançamento oficial do álbum da Copa do Mundo 2026, um site fora do Brasil divulgou imagens que mostram os supostos designs das figurinhas dos atletas da Seleção Brasileira no livro. No total, 18 nomes aparecem na lista.

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O site "Football Cartophilic Info Exchange" é um blog comandado por uma pessoa identificada como Alan Jenkins e divulga imagens de álbuns de figurinhas e cards colecionáveis de esportes de diversos países do mundo.

Algumas fotos do álbum da Panini para a Copa do Mundo já rodaram no site, entre elas de parte do elenco da Seleção Brasileira. Entretanto, não há uma confirmação que as informações são oficiais e estarão nos livros da empresa que serão lançados no dia 1º de maio.

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Entre os nomes está o atacante Rodrygo, do Real Madrid. Caso a lista divulgada pelo blog seja confirmada, a presença do atleta é um erro, já que o brasileiro sofreu uma grave lesão no joelho, passou por cirurgia e está fora da disputa do Mundial. Por outro lado, o nome de Neymar não aparece na lista de jogadores e o camisa 10 ainda tem chances de entrar na lista de Carlo Ancelotti para a Copa.

Os "erros" na lista de jogadores dos álbuns do Mundial é historicamente comum. Isso porque a Panini, empresa que tem os direitos de elaboração do livro, fecha a lista dos nomes das seleções com antecedência, o que resulta na presença de nomes que não estão na disputa da competição ou de atletas que estão jogando a Copa e não aparecem no álbum.

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Em 2022, Philippe Coutinho está entre as figurinhas do álbum da Copa do Mundo do Catar. No Mundial anterior, na Rússia, Daniel Alves e Giuliano não foram chamados por Tite e apareciam na lista do elenco da Seleção. Após a divulgação do time que disputou o Mundial, a Panini relançou figurinhas para substituir os jogadores que estavam fora. Fagner e Taison substituíram a dupla.

Os nomes que aparecem na suposta lista são:

Alisson

Bento

Marquinhos

Éder Militão

Gabriel Magalhães

Danilo

Wesley

Lucas Paqueta

Casemiro

Bruno Henrique

Luiz Henrique

Vinicius Jr.

Rodrygo

João Pedro

Matheus Cunha

Gabriel Martinelli

Raphinha

Estêvão

Veja valores do álbum da Copa do Mundo 2026

O álbum da Copa do Mundo de 2026, que terá 48 seleções na disputa da taça, será lançado no dia 1º de maio e terá 112 páginas, mais a capa. Segundo informações divulgadas pela Paninin, serão 980 cromos, quase 300 figurinhas a mais do que a edição do Mundial de 2022.

Os pacotinhos custarão R$ 7,00, com sete cromos cada, ou seja, cada figurinha custará R$ 1,00. No site oficial, a Panini já iniciou a pré-venda do álbum com os envelopes. O livro de capa dura custa R$ 74,90, enquanto o tradicional brochura está R$ 24,90.

Veja imagens das supostas figurinhas do Brasil na Copa

Supostas figurinhas do Brasil no álbum da Copa é divulgado por site. (Foto: Reprodução)

Supostas figurinhas do Brasil no álbum da Copa é divulgado por site. (Foto: Reprodução)

Supostas figurinhas do Brasil no álbum da Copa é divulgado por site. (Foto: Reprodução)

Supostas figurinhas do Brasil no álbum da Copa é divulgado por site. (Foto: Reprodução)

Supostas figurinhas do Brasil no álbum da Copa é divulgado por site. (Foto: Reprodução)