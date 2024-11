Dorival Júnior durante coletiva de imprensa da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/11/2024 - 10:31 • Rio de Janeiro (RJ)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na manhã desta quarta-feira (13), a numeração dos 23 atletas convocados para os compromissos de novembro, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Por conta da lesão do atacante Rodrygo, do Real Madrid, a entidade definiu um novo nome para a camisa 10 da Seleção Brasileira na Data Fifa: Raphinha, do Barcelona.

O Brasil está em período de preparação para os jogos diante da Venezuela, na quinta-feira (14), fora de casa, e do Uruguai, na próxima terça-feira (19), em Salvador.

Rodrygo teve uma lesão no reto femoral da perna esquerda confirmada na segunda-feira (11). O camisa 11 deixou o campo ainda no primeiro tempo da partida entre Real Madrid e Osasuna, pela 13ª rodada de La Liga, e não poderá participar dos jogos de novembro da Data Fifa. O jogador foi substituído por Gabriel Martinelli, do Arsenal.

Veja numeração da Seleção Brasileira para os jogos contra Venezuela e Uruguai:

GOLEIROS

Bento - 12

Ederson - 23

Weverton - 1

LATERAIS

Danilo - 2

Vanderson- 13

Guilherme Arana - 6

Abner - 16

ZAGUEIROS

Léo Ortiz - 3

Gabriel Magalhães - 14

Marquinhos - 4

Murillo - 17

MEIO-CAMPISTAS

André - 18

Andreas Pereira - 19

Bruno Guimarães - 5

Gerson - 15

Lucas Paquetá - 8

Raphinha - 10

ATACANTES

Estevão - 22

Gabriel Martinelli - 11

Luiz Henrique - 21

Igor Jesus - 9

Savinho - 20

Vinicius Júnior - 7

Seleção Brasileira encara adversários em má fase

Apesar de serem mais fortes que Chile e Peru, Venezuela e Uruguai não devem oferecer a mesma dificuldade vista nos jogos válidos pelo primeiro turno. No ano passado, o Brasil apenas empatou por 1 a 1 com os venezuelanos, na Arena Pantanal, e perdeu por 2 a 0 para os uruguaios, no estádio Centenário. As duas equipes, porém, passam por má fase, enquanto a Seleção Brasileira está em ascensão.

A Venezuela está há seis jogos sem vencer — foram quatro empates e duas derrotas —, enquanto o Uruguai empatou três e perdeu um dos seus últimos quatro confrontos. No mês passado, veio à tona um descontentamento do grupo de jogadores com o tratamento recebido por parte do técnico da equipe, o argentino Marcelo Bielsa.