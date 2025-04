Sem Ancelotti, Seleção tem Jorge Jesus como próximo da fila

Jorge Jesus volta a ser o favorito para o cargo de técnico da Seleção Brasileira, após o fim das negociações com Carlo Ancelotti nesta terça-feira (29). Atrás do italiano, o português era o segundo da fila na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ser o novo comandante da Amarelinha.

O sonho antigo do presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, era o atual técnico do Real Madrid. Contudo, o nome de Jesus vinha sendo sido mencionado com frequência e conta com a simpatia de alguns na CBF — ainda que a decisão final seja exclusivamente do presidente. Com Ancelotti fora da jogada e o prazo curto tornam o ex-Flamengo o nome provável a assumir o Brasil.

Fontes próximas a Jorge Jesus expressaram ao Lance! animação com a notícia de que as negociações entre CBF e Ancelotti foram encerradas. O português enxerga com bons olhos a possibilidade de comandar a Seleção Brasileira. Apesar disso, antes da resposta do italiano, nenhuma proposta foi feita ao técnico do Al-Hilal.

Situação de Jorge Jesus no Al-Hilal

Jorge Jesus não é mais unanimidade na Arábia Saudita. Em segundo lugar do Campeonato Saudita, o Al-Hilal vê o Ittihad seis pontos à frente e está longe da briga pelo título. Além disso, o Crescente foi eliminado pelo Al-Ahli na semifinal da Champions League da Ásia nesta terça-feira (29). Assim, o ciclo do português no clube saudita parece próximo do fim.

Com a possibilidade de JJ deixar o Hilal, as chances da aprovação do nome por Ednaldo crescem. No início do mês, o presidente da CBF afirmou que procura um técnico com disponibilidade de comandar a Seleção na Data Fifa de junho. Este foi o maior empecilho nas negociações com Ancelotti, pois o Real Madrid negou liberar o italiano antes do Mundial de Clubes.

— Eu prefiro aquele que possa ter a disponibilidade rápida, e que possa seguir aquilo que a CBF quer para um treinador da Seleção Brasileira — comentou o dirigente, logo após acompanhar o sorteio da 3ª fase da Copa do Brasil, acrescentando:

— Tem que jogar de uma forma que os atletas se adequem e que possam produzir grandes partidas e tenham grandes vitórias.

