Ancelotti, após derrota do Brasil para o Japão: ‘Melhor agora do que na Copa’

O técnico Carlo Ancelotti não foi de muitas palavras após a derrota do Brasil por 3 a 2 para o Japão. Em entrevista coletiva sucinta, o técnico da Seleção declarou que o resultado não irá afetar os planos de preparação da equipe, reconheceu os erros da equipe e falou em 'lição para o futuro'.

— Temos que ter equilíbrio no pensamento do que temos que fazer. O time jogou muito bem contra a Coreia do Sul. (Nesta terça) jogou bem a primeira parte e jogou muito mal a segunda parte. Mas é um processo. Melhor agora do que na Copa do Mundo — considerou Ancelotti, em Tóquio.

Na avaliação do treinador, o Brasil vinha fazendo um bom jogo diante do Japão, mas se desestabilizou após o erro cometido no primeiro gol. No lance, o zagueiro Fabrício Bruno entregou a bola nos pés de de Minamino, que chutou forte, sem chances para Hugo Souza.

— Precisamos aprender com os erros cometidos no segundo tempo. (Mas) nosso maior erro foi não ter tido uma boa reação depois do primeiro erro — avaliou Ancelotti.

Mesmo com revés, Ancelotti mantém planejamento

Apesar da derrota do Brasil de virada para o Japão, Carlo Ancelotti garantiu que o resultado não irá afetar o planejamento da comissão técnica. No próximo mês, a Seleção Brasileira fará amistosos na Inglaterra e na França diante de seleções africanas. Senegal e Tunísia devem ser os adversários.

— Falamos ontem (segunda) que esta Data Fifa e a próxima são um período de testes. Vamos seguir fazendo testes também na data de novembro. Não muda a nossa ideia do que temos que fazer — garantiu o treinador.

— Obviamente, foi uma boa lição esta noite, porque há coisas que precisamos aprender no jogo de hoje, sobretudo na segunda parte.

Outros trechos da entrevista de Ancelotti após derrota do Brasil para o Japão

Falha de Fabrício Bruno

— Os erros individuais não afetam a presença dos jogadores no time. Claro que temos que (corrigir)... A reação da equipe depois do primeiro erro não foi boa. Perdemos um pouco do equilíbrio no campo, perdemos um pouco da boa atitude, do pensamento positivo. Foi uma boa lição para o futuro.

Quanto a derrota incomoda

— Tudo bem não está. Quando a equipe não ganha, perde, isso nos incomoda. É normal. Ninguém gosta de perder, nem eu, nem os jogadores. Temos que avançar depois dessa derrota, como é sempre no futebol.

Mudanças no time após o 1º gol japonês foram equivocadas?

— Não. Acho que não.