menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

Seleção inicia preparação com desfalques em primeiro treino na Granja

Cinco jogadores ainda são esperados por Carlo Ancelotti em Teresópolis

Seleção Brasileira em treino na Granja Comary (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)
imagem cameraSeleção Brasileira em treino na Granja Comary (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)
Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/09/2025
18:38
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Carlo Ancelotti comandou nesta segunda-feira (1) o primeiro treino da Seleção Brasileira na Granja Comary, em Teresópolis, Região Serrana do Rio de Janeiro, visando aos jogos contra Chile, quinta-feira (4), no Maracanã, e Bolívia, no dia 9, em El Alto. O grupo no Centro de Treinamento esteve desfalcado.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Brasil x Chile: 45 mil ingressos já vendidos para despedida da Seleção no Maracanã

➡️ Seleção tem instruções em três idiomas e Casemiro ‘auxiliar’

Da lista de 24 jogadores convocados, cinco não se apresentaram para a primeira atividade: Alisson, do Liverpool, Caio Henrique, do Monaco, Gabriel Magalhães e Martinelli, do Arsenal, e Raphinha, do Barcelona. Lucas Paquetá, até a janela para a imprensa, não foi a campo para os primeiros movimentos, mas estava na Granja.

Seleção Brasileira em treino na Granja Comary (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)
Seleção Brasileira em treino na Granja Comary (Foto: Leonardo Bessa/Lance!)

O meia do West Ham, da Inglaterra, ficou na parte interna da Granja Comary com outros dois atletas que atuaram no último domingo: Jean Lucas, do Bahia, e Samuel Lino, do Flamengo.

continua após a publicidade

Para poder completar o elenco e seguir o planejamento, Carlo Ancelotti e sua comissão convocaram cinco jovens de clubes cariocas: Léo Nannetti (goleiro do Flamengo), Huguinho (lateral-direito do Botafogo), Léo Jance (lateral-esquerdo do Fluminense), Marquinhos (zagueiro do Botafogo) e Gustavo Dohmann (meia do Fluminense). Nesta terça-feira, a tendência é de grupo completo.

Programação da Seleção Brasileira

Nesta terça-feira (2), a Seleção vai a campo na Granja Comary também às 16h (de Brasília), novamente com apenas 15 minutos de janela. Antes, João Pedro e Jean Lucas, às 14h e 14h20, respectivamente, irão conceder entrevistas coletivas.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias