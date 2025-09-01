Seleção inicia preparação com desfalques em primeiro treino na Granja
Cinco jogadores ainda são esperados por Carlo Ancelotti em Teresópolis
Carlo Ancelotti comandou nesta segunda-feira (1) o primeiro treino da Seleção Brasileira na Granja Comary, em Teresópolis, Região Serrana do Rio de Janeiro, visando aos jogos contra Chile, quinta-feira (4), no Maracanã, e Bolívia, no dia 9, em El Alto. O grupo no Centro de Treinamento esteve desfalcado.
Da lista de 24 jogadores convocados, cinco não se apresentaram para a primeira atividade: Alisson, do Liverpool, Caio Henrique, do Monaco, Gabriel Magalhães e Martinelli, do Arsenal, e Raphinha, do Barcelona. Lucas Paquetá, até a janela para a imprensa, não foi a campo para os primeiros movimentos, mas estava na Granja.
O meia do West Ham, da Inglaterra, ficou na parte interna da Granja Comary com outros dois atletas que atuaram no último domingo: Jean Lucas, do Bahia, e Samuel Lino, do Flamengo.
Para poder completar o elenco e seguir o planejamento, Carlo Ancelotti e sua comissão convocaram cinco jovens de clubes cariocas: Léo Nannetti (goleiro do Flamengo), Huguinho (lateral-direito do Botafogo), Léo Jance (lateral-esquerdo do Fluminense), Marquinhos (zagueiro do Botafogo) e Gustavo Dohmann (meia do Fluminense). Nesta terça-feira, a tendência é de grupo completo.
Programação da Seleção Brasileira
Nesta terça-feira (2), a Seleção vai a campo na Granja Comary também às 16h (de Brasília), novamente com apenas 15 minutos de janela. Antes, João Pedro e Jean Lucas, às 14h e 14h20, respectivamente, irão conceder entrevistas coletivas.
