O clima ficou tenso entre Thiago Galhardo e Denílson, campeão do mundo pela Seleção Brasileira. Em entrevista a ESPN, o jogador do Santa Cruz não gostou das críticas que o comentarista fez e rebateu;

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O Denilson me zoou no programa dele, falou 'desculpa você não querer voltar (para a Seleção Brasileira)'. Cada um tem as suas vontades, o Denilson fez 60 gols na carreira, conseguiu ser campeão do mundo, jogar lá fora. Parabéns, essa foi a carreira dele. A minha (carreira), eu fiz mais que o dobro de gols dele e talvez não atingi o patamar que ele atingiu, e a gente pode falar (patamar) financeiro, pessoal, profissional, mas cada um sabe da realização própria. Ele, hoje, sonha em ser comentarista, ter um podcast, parabéns para ele, ele realizou, está de parabéns, mas ele poderia ao mesmo tempo não querer fazer nada, como têm atletas que vivem de renda, não fazem nada - declarou o ex-jogador em entrevista a ESPN.

Thiago Galhardo com a Seleção Brasileira principal (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

🟡Acompanhe no Lance!: ultima data Fifa da Seleção Brasileira nas eliminatórias

A Seleção Brasileira se apresentou na Granja Comary na noite deste domingo (31), e nesta segunda-feira (01), deu início a preparação para os jogos contra Chile e Bolívia.

continua após a publicidade

A partida contra o Chile, válida pela 17ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, será disputada nesta quinta-feira (4), às 21h30, no Maracanã, e já conta com 45 mil ingressos vendidos.