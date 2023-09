Após quase 12 anos, a Seleção Brasileira volta a jogar em Belém, capital do Pará. E o adversário da vez será a Bolívia, nesta sexta-feira (8), às 21h45, pela primeira rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O Mangueirão traz ótimas recordes para o torcedor, já que em quatro jogos o Brasil nunca foi derrotado no estádio, nem sequer levou gol. Para completar, o local também recebeu uma das poucas apresentações do "Quadrado Mágico".