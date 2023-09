Essa derrota aconteceu no dia 11 de outubro de 2009, já na reta final das Eliminatórias para a Copa do Mundo da África do Sul. Jogando na altitude de La Paz, o Brasil viu os donos da casa abrirem 2 a 0 no placar com pouco mais de 30 minutos do primeiro tempo. O segundo gol foi marcado por Marcelo Moreno, que segue sendo destaque da Bolívia e deve estar em campo nesta sexta-feira (8).