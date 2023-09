A Seleção Brasileira está em Belém (PA), onde enfrenta a Bolívia, nesta sexta-feira (8), pela estreia nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Na noite de segunda (4), os jogadores que atuam fora do país começaram a chegar na capital paraense, entre eles Neymar, que foi muito assediado pelos torcedores locais. Chamou a atenção também o reencontro do camisa 10 com os companheiros de Amarelinha e o primeiro contato dele com Fernando Diniz. Confira como foi essa chegada do Ney no vídeo acima: