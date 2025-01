A Seleção Brasileira sub-20 mal chegou a Teresópolis e já realizou o primeiro treino de olho no Sul-Americano da categoria, que será disputado na Venezuela entre os dias 23 de janeiro e 16 de fevereiro. O grupo de jogadores desembarcou na Granja Comary, o CT da Seleção, na tarde desta terça-feira (7), e à noite realizou a primeira atividade no campo.

O grupo de jogadores ficará no CT até o dia 18, e no dia seguinte embarca para Valencia, que será a base da Seleção Brasileira na primeira fase. Até lá, o foco do técnico Ramon Menezes será formar um time coeso para a disputa da competição.

— Esse período de treinos será muito importante e, por passar rápido, precisamos aproveitar ao máximo com os atletas. Esses jogadores já estiveram conosco em outros períodos, então já conhecem nosso trabalho — disse Ramon.

Na atividade de terça-feira, os jogadores fizeram treinos físicos e táticos, de ataque contra a defesa. Parte dos trabalhos foi realizado debaixo de chuva.

Maioria dos jogadores da Seleção Brasileira sub-20 atua no País

Dos 23 convocados por Ramon Menezes, apenas cinco não atuam em clubes do Brasil: o zagueiro Bordon (Lazio), o volante Gabriel Moscardo (Reims), e os atacantes Deivid Washington (Chelsea), Pedrinho (Zenit) e Wesley (Al-Nassr).

O Internacional é o clube que cedeu mais atletas (4), seguido pelo Grêmio (3). Entre os convocados também está o zagueiro Jair Cunha, do Santos, que está em tratativas para se transferir para o Botafogo.

Seleção Brasileira Sub-20 treina na Granja Comary, em Teresópolis (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Convocados para a Seleção Brasileira sub-20

Goleiros

Felipe Longo - Corinthians

Henrique Menke - Internacional

Robert - Atlético-MG

Laterais

Igor Eduardo - Grêmio

Igor Felisberto - São Paulo

José Guilherme - Grêmio

Leandrinho - Vasco

Zagueiros

Anthony - Goiás

Bordon - Lazio (ITA)

Iago - Flamengo

Jair Cunha - Santos

Meio-campistas

Bidon - Corinthians

Gabriel Carvalho - Internacional

Kauan Rodrigues - Fortaleza

Moscardo - Clube de Reims (FRA)

Atacantes

Alisson Santana - Atlético-MG

Deivid Washington - Chelsea (ING)

Gustavo Prado - Internacional

Nathan Fernandes - Grêmio

Pedrinho - Zenit (RUS)

Rayan - Vasco

Ricardo Mathias - Internacional

Wesley - Al-Nassr (SAU)