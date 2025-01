COB anunciará ex-gestor do Flamengo como novo diretor

A nova diretoria do Comitê Olímpico do Brasil (COB), que assumirá oficialmente no dia 15 de janeiro, incluirá Marcelo Vido para o ciclo de preparação rumo aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. O dirigente será anunciado como o novo diretor de operações nesta quarta-feira (8). Ele ficará à frente das áreas administrativa e financeira da entidade. Vido ocupou, nos últimos 11 anos, o cargo de diretor-executivo de esportes olímpicos no Flamengo. A informação é do portal Olimpíada Todo Dia.

Ex-jogador de basquete, Vido representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Moscou 1980 e Los Angeles 1984. Ele possui pós-graduação em gestão empresarial e um mestrado em Administração Esportiva pela Universidade de Liverpool, na Inglaterra. No campo da gestão esportiva, além de sua trajetória no Flamengo (2013-2024), trabalhou em posições de liderança no Minas Tênis Clube e no Atlético Mineiro entre 2004 e 2012.

Como atleta, Vido atuou por uma década na Seleção Brasileira de basquete, participando de Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos e campeonatos mundiais.

OUTROS NOMES DA NOVA DIRETORIA

Além de Marcelo Vido, outros integrantes da nova gestão liderada por Marco La Porta e Yane Marques já foram anunciados. No ano passado, o campeão olímpico de vôlei de praia Emanuel Rego aceitou o convite para assumir a direção-geral do COB.

A jornalista Manoela Penna também foi confirmada para liderar a diretoria de comunicação e marketing. Além disso, Marco La Porta revelou, em outra entrevista ao Olimpíada Todo Dia, que está em negociações avançadas para o volta de Jorge Bichara ao cargo de diretor de esportes.