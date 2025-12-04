A cerveja Michelob Ultra, patrocinadora da Copa do Mundo do ano que vem, revelou, nesta quinta-feira, o troféu de melhor em campo de cada partida. É a bebida estadunidense quem terá a logomarca exposta no objeto, e o argentino Lionel Messi também anunciou o lançamento do design do prêmio. O atacante do Inter Miami é embaixador da marca.

- O melhor esporte merece um troféu bonito. É uma honra apresentar o troféu ao "Superior Player of The Match" das partidas da Copa do Mundo - publicou o atacante, no Instagram. E completou:

- Uma homenagem à qualidade dos jogadores que podem mudar uma partida em um instante.

Apresentado por Messi, o prêmio foi criado em parceria com o designer Victor Solomon e será entregue a um jogador após votação dos torcedores.

- Ao reinventar o troféu Superior Player of the Match, eu quis criar uma peça que não apenas homenageasse a excelência, mas que parecesse nascer da energia da própria Copa do Mundo - explicou Solomon.

O prêmio foi criado, inicialmente, para a Copa do Mundo de 2002, e Messi é quem tem mais: são 11 conquistas.

- O troféu celebra quatro anos de treinamentos, jogadas inesquecíveis e batalhas difíceis. Este design é um tributo à dedicação, paixão e excelência dos jogadores que o erguerão neste verão - completou Ricardo Marques, vice-presidente sênior de marketing da Michelob Ultra.

O troféu

O objeto é de alumínio com acabamento acetinado e topo aberto inclinado em 26 graus - referência ao ano que vem. Ele também é composto por 104 peças de cristal vermelho facetado, lembrando o número de partidas da competição. A base de troféu tem três camadas. Mesmo número de países-sede que a competição terá.