Seleção Brasileira goleia a Indonésia pelo Mundial Sub-17

A Seleção Brasileira venceu a Indonésia por 4 a 0 no segundo jogo válido pela fase de grupos do Mundial Sub-17.

A fase de grupos do Mundial conta com 12 chaves, cada uma formada por quatro seleções. Avançam para o mata-mata os dois primeiros colocados de cada grupo, além dos oito melhores terceiros colocados.

Como foi o jogo?

A Seleção Brasileira controlou o jogo desde o início e garantiu a vitória com uma atuação consistente, sem dar chances ao adversário.

Logo aos dois minutos, Tiaguinho cruzou na área e Luis Eduardo subiu para cabecear e abrir o placar. A pressão seguiu intensa, e o goleiro Dafa, da Indonésia, foi bastante exigido. Aos 20 minutos, Zé Lucas encontrou Felipe Morais com um belo passe vertical, mas o atacante finalizou mal, e Dafa defendeu.

O segundo gol saiu aos 31 minutos, após um bate-rebate na área. Kayke aproveitou a sobra e finalizou. A bola desviou na defesa e entrou, em lance confirmado pelo VAR. Pouco depois, aos 37, o atacante apareceu novamente: insistiu pela esquerda, cruzou, e a jogada terminou com Felipe Morais limpando o marcador e acertando um chute forte para fazer o terceiro.

Antes do intervalo, o Brasil ainda criou boas oportunidades, com Felipe Morais parando na defesa adversária aos 42 minutos. A primeira etapa terminou com o placar de 3 a 0 e total controle da equipe brasileira.

No segundo tempo, o técnico promoveu mudanças: Tiaguinho e Felipe Morais saíram para as entradas de Luis Pacheco e Gabriel Mec. O ritmo seguiu o mesmo, com a Indonésia recuada e o Brasil mantendo o domínio.

Aos 29 minutos, Ruan Pablo marcou um golaço ao avançar desde o meio-campo e finalizar com categoria para fechar a goleada em 4 a 0. Nos minutos finais, a Indonésia ainda tentou um ataque com Alberto, que invadiu a área, mas chutou sem ângulo.

Com o resultado, o Brasil confirmou o domínio e venceu com tranquilidade, mostrando superioridade técnica e consolidando sua posição na competição.

(Foto: Nelson Terme / CBF)

O que vem por aí?

Falta mais uma rodada para encerrar esta etapa. Na segunda-feira, dia 10, a Seleção Brasileira enfrenta a Zâmbia, às 11h45 (de Brasília).