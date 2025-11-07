Juninho Paulista, ex-meia com passagens por São Paulo e Palmeiras, revelou uma história envolvendo o rival Corinthians. Revelado nas categorias de base do Ituano, ele chegou a passar pelo time juvenil do Timão, mas acabou dispensado.

— Eu joguei no Corinthians e fui dispensado no juvenil. Para você ver como é o futebol, eu saí em 1990 e dois anos depois estava jogando o Paulista pelo Ituano — relembrou o ex-jogador ao podcast Benja Me Mucho.

Aos 52 anos, Juninho Paulista atua como gestor do Ituano. O retorno ao clube aconteceu em 2023, após um período longe da administração. Seu momento de maior sucesso na gestão foi em 2014, quando conquistou o título do Campeonato Paulista.

— Eu já tirei dinheiro do meu bolso para colocar no Ituano e não tive retorno. O que eu recuperei foi de transformar esse investimento em ações do clube. Talvez se não fosse o Ituano, eu não teria investido em outro clube — destacou Juninho.

Questionado sobre o momento da Seleção Brasileira, Juninho afirmou que atualmente a equipe não impõe mais respeito como antes e destacou mudanças no futebol mundial.

— As seleções perderam o medo de nós. Acho que a geração mudou, as outras equipes evoluíram e os jogadores estão globalizados. Você pega as seleções da América do Sul, antes quase ninguém atuava na Europa. Outro ponto para isso é que paramos de criar gênios, porque começamos a deixar a formação de lado — comenta.

— Nós precisamos nos organizar melhor e fortalecer os clubes para voltar ao protagonismo. Confesso para você, já teve convocações que eu não conhecia alguns jogadores — completa.

Carreira de Juninho Paulista

Oswaldo Giroldo Júnior foi revelado em 1993 pelo Ituano-SP e se destacava pela habilidade e capacidade de passar pelos adversários. Ainda em sua primeira temporada como profissional, transferiu-se para o São Paulo, no qual jogou até 1997 e levantou as taças da Copa Intercontinental (1993), da Supercopa Libertadores (1993), a Recopa Sul-Americana (1993 e 94), da Copa Conmebol (1994) e da Copa dos Campeões Mundiais (1995).

Do Morumbi, Juninho rumou ao futebol inglês para atuar pelo Middlesbrough. Teve três passagens pela equipe inglesa: de 1995 a 97; entre 1999 e 2000; e de 2002 a 2004. No último ano, ganhou a Copa da Liga Inglesa.

Em 1997, ele foi contratado pelo Atlético de Madrid e teria disputado a Copa de 1998 representando o clube espanhol, caso não tivesse fraturado a perna esquerda. Depois, retornou em 1999 ao Middlesbrough por empréstimo e, em 2000, voltou ao Brasil para jogar no Vasco. No Cruzmaltino, recebeu o apelido de Juninho Paulista, já que o ídolo vascaíno Juninho Pernambucano estava no time.

Em São Januário, o meio-campista foi campeão brasileiro e da Copa Mercosul em 2000 e da Taça Rio em 2001. No ano seguinte, assinou com o Flamengo. Em seguida, ainda passaria por Middlesbrough, Celtic, Palmeiras, Flamengo, Sydney antes de se aposentar pelo Ituano, em 2010.

Aposentado, Juninho seguiu no futebol para trabalhar como dirigente. De início, foi gestor do Ituano. Em 2019, assumiu o cargo na CBF de diretor de Desenvolvimento do Futebol. Exerceu a função até julho daquele ano, quando se tornou o coordenador da Seleção Brasileira Masculina Principal para a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Ao todo, o paulistano vestiu a Amarelinha em 54 partidas e, além do Mundial, se sagrou campeão da Copa das Confederações e da Copa América em 1997. Foi também medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Atlanta 1996.