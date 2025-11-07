menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Brasil enfrenta a Indonésia pelo Mundial Sub-17; acompanhe ao vivo

Jogo acontece em Doha, no Catar

966788f4-4774-4f65-9a21-7ba6b26a46b3_IMG_5740_08128 (1) 1
Izabella Giannola
São Paulo (SP)
Dia 07/11/2025
13:05
Atualizado há 1 minutos
Seleção Sub-17
imagem cameraSeleção enfrenta a Indonésia (Foto: Nelson Terme / CBF)
O Brasil enfrenta a Indonésia nesta sexta-feira (7) em Doha, no Catar. O Brasil confirmou a liderança do Grupo H ao golear Honduras por 7 a 0 na terça-feira.

A fase de grupos do Mundial conta com 12 chaves, cada uma formada por quatro seleções. Avançam para o mata-mata os dois primeiros colocados de cada grupo, além dos oito melhores terceiros colocados.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Acompanhe ao lance a lance do jogo

29 min: VIROU GOLEADA

E a pressão resultou em um golaço. Aos 29 minutos do segundo tempo, Ruan Pablo avançou pela linha intermediária, o goleiro Dafa tentou, mas não defendeu. Golaço da Cria do Bahia.

25 min: BRASIL SEGUE DOMINANDO

O Brasil mantém o controle da partida, enquanto a Indonésia mostra pouca reação.

15 min: INDONÉSIA RETRANCA

A Seleção Brasileira segue firme na troca de passes, enquanto a Indonésia assume uma postura mais defensiva.

1 min: COMEÇA O SEGUNDO TEMPO

Brasil volta para disputar a etapa final com algumas mudanças. Tiaguinho e Felipe Morais saem para as entradas de Luis Pacheco e Gabriel Mec.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO

Brasil e Indonésia vão para o intervalo. Com dominância da Seleção Brasileira, a pressão pertenceu toda ao país. A Indonésia, por sua vez, mal ameaçou. 3 a 0 até agora!

42 min: QUASE O QUARTO

A Seleção Brasileira ficou muito perto de marcar o quarto gol ainda no primeiro tempo. Felipe Morais arriscou o chute, mas a defesa da Indonésia travou.

37 min: TERCEIRO DO BRASIL

Kayke arrancou pela esquerda, se esforçou para cruzar e a jogada encontrou Felipe Morais. O atacante deixou o marcador para trás e soltou uma bomba, marcando o terceiro da Seleção.

31 min: MAIS UM DO BRASIL!

Após um bate-rebate na área entre o ataque brasileiro, Kayke finalizou, a zaga da Indonésia não conseguiu travar e a bola afundou nas redes! Mais um do Brasil. O gol foi revisado pelo VAR e validado.

20 min: QUASE!

Zé Lucas acertou passe vertical para Felipe Morais, que ficou cara a cara com Dafa. O brasileiro finalizou mal e o goleiro da Indonésia espalmou.

10 min: PRESSÃO BRASILEIRA

A Seleção Brasileira seguiu dominando a partida. A defesa de Dafa, goleiro da Indonésia, estava sendo bastante acionada.

2 min: BRASIL ABRE O PLACAR

O jogo começou intenso em Doha! Com apenas dois minutos de jogo, Tiaguinho cobrou bola na área e Luis Eduardo tocou de cabeça para o gol. Seleção Brasileira na frente no placar.

