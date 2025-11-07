Brasil enfrenta a Indonésia pelo Mundial Sub-17; acompanhe ao vivo
Jogo acontece em Doha, no Catar
O Brasil enfrenta a Indonésia nesta sexta-feira (7) em Doha, no Catar. O Brasil confirmou a liderança do Grupo H ao golear Honduras por 7 a 0 na terça-feira.
A fase de grupos do Mundial conta com 12 chaves, cada uma formada por quatro seleções. Avançam para o mata-mata os dois primeiros colocados de cada grupo, além dos oito melhores terceiros colocados.
Acompanhe ao lance a lance do jogo
29 min: VIROU GOLEADA
E a pressão resultou em um golaço. Aos 29 minutos do segundo tempo, Ruan Pablo avançou pela linha intermediária, o goleiro Dafa tentou, mas não defendeu. Golaço da Cria do Bahia.
25 min: BRASIL SEGUE DOMINANDO
O Brasil mantém o controle da partida, enquanto a Indonésia mostra pouca reação.
15 min: INDONÉSIA RETRANCA
A Seleção Brasileira segue firme na troca de passes, enquanto a Indonésia assume uma postura mais defensiva.
1 min: COMEÇA O SEGUNDO TEMPO
Brasil volta para disputar a etapa final com algumas mudanças. Tiaguinho e Felipe Morais saem para as entradas de Luis Pacheco e Gabriel Mec.
FIM DO PRIMEIRO TEMPO
Brasil e Indonésia vão para o intervalo. Com dominância da Seleção Brasileira, a pressão pertenceu toda ao país. A Indonésia, por sua vez, mal ameaçou. 3 a 0 até agora!
42 min: QUASE O QUARTO
A Seleção Brasileira ficou muito perto de marcar o quarto gol ainda no primeiro tempo. Felipe Morais arriscou o chute, mas a defesa da Indonésia travou.
37 min: TERCEIRO DO BRASIL
Kayke arrancou pela esquerda, se esforçou para cruzar e a jogada encontrou Felipe Morais. O atacante deixou o marcador para trás e soltou uma bomba, marcando o terceiro da Seleção.
31 min: MAIS UM DO BRASIL!
Após um bate-rebate na área entre o ataque brasileiro, Kayke finalizou, a zaga da Indonésia não conseguiu travar e a bola afundou nas redes! Mais um do Brasil. O gol foi revisado pelo VAR e validado.
20 min: QUASE!
Zé Lucas acertou passe vertical para Felipe Morais, que ficou cara a cara com Dafa. O brasileiro finalizou mal e o goleiro da Indonésia espalmou.
10 min: PRESSÃO BRASILEIRA
A Seleção Brasileira seguiu dominando a partida. A defesa de Dafa, goleiro da Indonésia, estava sendo bastante acionada.
2 min: BRASIL ABRE O PLACAR
O jogo começou intenso em Doha! Com apenas dois minutos de jogo, Tiaguinho cobrou bola na área e Luis Eduardo tocou de cabeça para o gol. Seleção Brasileira na frente no placar.
