Felipe Melo manda recado a jogadores da Seleção após declaração de Raphinha

A declaração de Raphinha em entrevista à "RomárioTV" teve grande repercussão nesta segunda-feira (24), véspera de Argentina x Brasil, pelas Eliminatórias para a Copa. Questionado pelo "baixinho" se o clássico seria "porrada neles", o atacante concordou e corroborou a pergunta do tetracampeão. Ex-jogador da Seleção, Felipe Melo saiu em defesa do atleta do Barcelona e disse que a equipe tem que "ganhar no braço" se for preciso. Veja o vídeo acima:

Brasil e Argentina fazem clássico pelas Eliminatórias

O Brasil precisa vencer a Argentina para se aproximar do primeiro lugar - atualmente pertencente à Albiceleste - nas Eliminatórias, já que sete pontos distanciam as duas equipes. A bola rola no Monumental de Núñez às 21h (de Brasília) desta terça.

As estatísticas recentes, porém, não têm ajudado a Seleção nos últimos anos. O último triunfo aconteceu em julho de 2019, na semifinal da Copa América; desde então, são três derrotas e um empate, incluindo o revés na decisão continental de 2021, que decretou o vice-campeonato de Tite, Neymar e companhia.

