O retorno de Vitor Roque ao Brasil com apenas 20 anos, preocupa o técnico Ramon Menezes, da Seleção Brasileira sub-20. Isso porque, o treinador teme que o apertado calendário do futebol brasileiro dificulte que o Palmeiras libere Vitor Roque para cumprir calendário com a Seleção. O Mundial de seleções sub-20 acontece entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro, no Chile.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Eu gostaria que ele (Vitor Roque) fosse para a Inglaterra, não vir agora para o futebol brasileiro... e gostaria que o Palmeiras liberasse ele para o Mundial - declarou Ramon durante entrevista no "Bola da Vez", programa noturno da ESPN.

➡️ Leitura labial flagra momento que Abel Ferreira se irrita com Estevão

Conheça a história de Vitor Roque

Nascido em Timóteo, Minas Gerais, Vitor Roque despontou cedo no futebol brasileiro, sendo formado nas categorias de base do América-MG e do Cruzeiro, onde estreou profissionalmente em 2021. Sua transferência para o Athletico-PR em 2022 consolidou seu nome como uma das grandes promessas do país, chamando atenção do Barcelona, que o contratou em julho de 2023 por cerca de 70 milhões de euros.

continua após a publicidade

Palmeiras será o quarto clube de Vitor Roque no Brasil (Foto:Staff Images/Cruzeiro)

Passagem discreta pelo futebol europeu

Após chegar ao Barcelona no início de 2024, Roque encontrou dificuldades para se firmar no time principal, sob o comando do então técnico Xavi. Sem espaço, foi emprestado ao Real Betis em agosto de 2024, onde teve um desempenho mais consistente, mas ainda assim não conseguiu se estabelecer como titular absoluto.

Palmeiras acerta contratação de Vitor Roque

A negociação para seu retorno ao Brasil, especificamente ao Palmeiras, foi uma verdadeira novela, marcada por idas e vindas. O interesse do Verdão em Vitor Roque começou a ganhar força no final de 2024, com o clube buscando um centroavante jovem e com potencial para suprir uma carência no elenco comandado por Abel Ferreira. As tratativas avançaram, e o Palmeiras chegou a um acordo com o Barcelona para a compra definitiva do jogador por 25,5 milhões de euros (cerca de R$ 154 milhões), mais 5 milhões de euros em variáveis, totalizando a maior transferência da história do futebol brasileiro até então.