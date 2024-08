Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 12:04 • Rio de Janeiro

Neymar Jr elegeu seu time ideal de futebol de 5 com hegemonia do futebol sul-americano. O astro brasileiro se colocou ao lado de grandes craques do Barcelona e até mesmo jogador em atividade no Brasileirão! Assista no topo da página;

