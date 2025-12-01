menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSeleção Brasileira

'Se Vini Jr estiver 90%, convocarei outro que esteja 100%', diz Carlo Ancelotti, do Brasil

Comandante citou o camisa 7 do Real Madrid ao ser perguntado sobre Neymar

Pedro Ernesto
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 01/12/2025
12:26
Carlo Ancelotti concedeu entrevista no domingo (30) ao programa "Esporte Record", da "TV Record", para esclarecer questões relacionadas à Seleção Brasileira. Durante a conversa, comentou os principais nomes da atual geração que podem integrar a seleta lista de convocados na Copa do Mundo de 2026, com ênfase nos jogadores do Real Madrid, clube que dirigiu entre 2021 e 2025, incluindo Vini Jr.

Sob o comando de Ancelotti, Vinícius viveu seus melhores anos individualmente pelo Madrid, em parceria que rendeu múltiplas taças e o título de melhor jogador do mundo pela Fifa em 2024. Como titular inquestionável na ponta esquerda, tornou-se a principal válvula de escape do esquema ofensivo implementado pelo técnico.

Desde que Carletto assumiu o comando da Seleção, a presença de Vini Jr nas convocações foi constante, assim como sua participação como titular, consolidando-se como um dos principais nomes do time visando o Mundial de 2026.

Durante a entrevista ao portal brasileiro, o treinador foi questionado sobre a questão física do elenco nacional, usando como referência a situação de Neymar, que vive momento instável no Santos. Ao responder especificamente sobre a condição do camisa 10 do Peixe, Ancelotti usou o nome de Júnior como exemplo.

O italiano destacou que, apesar de Vinícius ser um nome primordial na Amarelinha e referência no Real, sua importância dependerá do cuidado físico, de modo que o jogador só será plenamente efetivo na Copa se estiver em 100% de sua condição física. Abaixo, confira a fala do mister:

— Ele (Neymar) precisa estar a 100%. Há muitos jogadores muito bons, preciso escolher jogadores que estejam a 100%. Não é só o Neymar, pode ser o Vinícius. Se o Vinícius estiver a 90%, convocarei outro jogador que esteja a 100%, porque é uma equipe com um nível de competição muito alto, especialmente no ataque. No ataque, temos muitos jogadores muito bons — afirmou Ancelotti.

