Ancelotti sobre Estêvão: 'Tem muito talento, mas não está 100% formado'

Estêvão é um dos jogadores de maior confiança do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti. O jogador do Chelsea atuou em sete das oito partidas do Brasil sob o comando do italiano. Nesse domingo (30 de novembro), o treinador elogiou muito o atacante e antecipou que Estêvão irá à Copa do Mundo, mas fez uma ressalva: "Com certeza, não está formado 100%".

— Ele é um jogador muito, muito especial, muito diferente, porque ele tem um talento muito grande, natural. Isso não significa que ele é um jogador completamente formado, porque ele tem uma idade que, com certeza, não está formado 100% — disse Carlo Ancelotti, durante participação no programa "Esporte Record", da TV Record.

— Em geral, o talento eu não posso melhorar, mas posso ajudar a dar continuidade a esse talento. Posso ajudar no aspecto físico, no aprendizado tático, no aspecto mental também, porque é muito jovem — acrescentou o técnico da Seleção Brasileira.

Ancelotti disse ter certeza de que o Chelsea também tem feito um trabalho específico com Estêvão, que tem sido um dos destaques do time na atual temporada europeia.

— Eu digo que não só o treinador tem que fazer (ajudar), mas todas as pessoas que trabalham com ele. Acho que ele está progredindo muito bem no Chelsea. Não falei com o Chelsea, mas estou certo que eles estão fazendo com ele um programa específico nesse sentido.

Estêvão é o artilheiro do Brasil na Era Ancelotti

Além da boa sequência na Seleção Brasileira, Estêvão também é o artilheiro do Brasil na Era Ancelotti, com quatro gols marcados.

— A Seleção tem que aproveitar esse talento, que é muito grande. Outros jogadores (brasileiros) também têm. Não sei se outras seleções podem ter a sorte de ter esse talento.