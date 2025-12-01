Um dos diversos nomes internacionais que manifestaram simpatia pelo Flamengo após a conquista da Libertadores de 2025, diante do Palmeiras no último sábado (29), foi Lukas Podolski, que celebrou o feito nas redes sociais. O alemão, ao contrário de modismos passageiros, demonstra apreço pelo Rubro-Negro desde 2014, quando se sagrou campeão da Copa do Mundo em solo brasileiro.

Podolski parabenizou o título do Flamengo na rede social "X", com ênfase no fato do clube agora ser tetracampeão da competição continental, tornando-se o primeiro time brasileiro a alcançar tal feito. Em sua mensagem, o ex-jogador escreveu: "Parabéns ao meu grande Flamengo! Agora somos tetra campeões." Confira ⬇️

Lukas Podolski: andarilho da bola ⚽

Aos 40 anos, Podolski atua pelo Górnik Zabrze, da Polônia, equipe atualmente localizada no meio da tabela nacional, desde 2021. Iniciada em 2003, sua carreira internacional o levou a clubes de destaque, principalmente na Alemanha, como Bayern de Munique e Colônia, além de passagens por Arsenal, Inter de Milão, Galatasaray, Vissel Kobe e Antalyaspor.

Pela seleção alemã, registrou 130 partidas e marcou 49 gols, tornando-se o quarto maior artilheiro da história da Die Mannschaft. Podolski participou das Copas do Mundo de 2006, 2010 e 2014: era o camisa 10 da campanha histórica em que a Alemanha venceu a Seleção Brasileira por 7 a 1 na semifinal disputada no Mineirão.

Durante a estadia da delegação da seleção alemã no Brasil, na preparação para a Copa de 2014, o grupo ficou hospedado em Santa Cruz Cabrália, município da Bahia escolhido por seu apelo turístico. No período, os jogadores participaram de atividades locais e demonstraram grande interesse e identificação com a região e suas comunidades. Além disso, diversos atletas foram vistos vestindo camisas dos clubes brasileiros Flamengo e Bahia.

