‘São dois jogos cruciais para a Seleção’, admite Bruno Guimarães

Quinta colocada na tabela das Eliminatórias para a Copa do Mundo, a Seleção Brasileira terá diante de Colômbia e Argentina um momento "crucial" no qualificatório. Mais do que o contexto classificatório, a opinião é de um dos jogadores de maior confiança de Dorival Júnior, o volante Bruno Guimarães, que concedeu entrevista nesta terça-feira (18).

— São dois jogos cruciais para a gente. Estamos tentando focar jogo a jogo, mas o fundamental agora é com a Colômbia — disse Bruno Guimarães, na primeira manifestação pública de um jogador da Seleção em Brasília. — Estamos muito animados e esperançosos de fazer dois grandes jogos e encaminhar a classificação.

Bruno Guimarães é jogador de extrema confiança de Dorival Júnior. Ele é o único atleta que esteve em campo em todas as partidas da Seleção desde que o técnico assumiu, no início do ano passado. Ao todo, são 14 jogos.

Bruno Guimarães diz entender as críticas à Seleção

O jogador disse entender a pressão por resultados e as críticas pelo desempenho do time, mas assegurou que isso não abala o trabalho do grupo.

— Todo mundo que veste a camisa da Seleção está acostumado com a pressão. Tem que matar um leão por dia, não importa se é clube ou seleção — ponderou Bruno Guimarães.

— A gente tem que ser sempre melhor do que foi ontem. Não adianta chegar aqui e achar que não temos que molhar. Acho, sim, que podemos ser uma Seleção mais compactada, não importa o adversário.

Bruno Guimarães fará o primeiro treino com a Seleção Brasileira às 17h desta terça, no Estádio Bezerrão. Nessa segunda-feira, pouco mais da metade dos 23 convocados fizeram atividades no campo. O volante foi um dos que ficaram de fora porque, assim como Alisson e Joelinton, chegou da Inglaterra apenas durante à tarde de segunda e nem sequer foi ao estádio.