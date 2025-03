Sem Neymar, a Seleção Brasileira se apresenta nesta segunda-feira (17), em Brasília, para iniciar a preparação para os dois próximos jogos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O jornalista Mauro Cezar Pereira disparou contra a comissão técnica do Brasil ao analisar a ausência do camisa 10 do Santos.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O comunicador questionou o fato do atleta ter sido selecionado inicialmente pelo técnico Dorival Júnior. Para ele, a atitude expôs uma fraqueza da comissão técnica, que não teria a coragem de realizar uma listagem sem o atacante. Vale destacar, que Neymar só será ausência para a Data Fifa por conta de uma lesão.

- O Neymar jogou o Campeonato Paulista gente. Contra times pequenos e um clássico contra o Corinthians, que perdeu. Depois não jogou mais nada. Apareceu em uma cobrança de falta, em um gol olímpico, ok. Mas está muito a quem, do jogador que já foi um dia. A convocação dele para a Seleção foi meio que uma carteirada. Na fragilidade da comissão técnica, que me parece não ter coragem de deixá-lo de fora - iniciou o jornalista no programa "Bate-Pronto", da "Rádio Jovem Pan", antes de completar.

continua após a publicidade

- Nem deveriam ter chamado ele. O Neymar em forma não existe. Há anos não existe. É um jogador imaginário. Tem muito tempo que ele não consegue entrar em forma. Se ele conseguir entrar em forma física e técnica, aí é outra conversa. Mas ele precisa jogar bem, com times bons, ser desafiado, ter sequência de jogos, mas isso não aconteceu ainda - concluiu.

Neymar em ação pelo Santos em 2025 (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Sem Neymar, Endrick ganha chance

Havia grande expectativa de que esta Data Fifa marcassem o retorno de Neymar à Seleção Brasileira. O jogador chegou a ser convocado pelo técnico Dorival Júnior, mas foi cortado na sexta-feira (14) por lesão. Para o lugar dele, o treinador escolheu Endrick, do Real Madrid.

continua após a publicidade

O jovem jogador, de 18 anos, é reserva da equipe espanhola, mas tem entrado bem no time e era desejado na lista por boa parte dos torcedores do Brasil. Em novembro passado, ele ficara de fora da convocação para os jogos com Venezuela e Uruguai.

Agora, o atacante volta a ganhar uma nova chance com a amarelinha. O Brasil Brasil encara a Colômbia no próximo dia 20, no Mané Garrincha; cinco dias depois, será a vez da Argentina, em Buenos Aires.